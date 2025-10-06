سنغافورة هي الدولة الأكثر "هوساً بالكريبتو": تقرير

الصفحة الرئيسية > الأخبار > المالية > سنغافورة هي الدولة الأكثر "هوسًا بالكريبتو": تقرير

كشف تقرير جديد أن سنغافورة هي الدولة الأكثر "هوسًا بالكريبتو" في العالم، مع الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة في المراكز الثلاثة الأولى.

صنف تقرير بروتوكول ApeX الدول وفقًا للنمو في التبني خلال السنوات الأخيرة، ونسبة السكان الذين يمتلكون الأصول الرقمية، ونشاط البحث على الإنترنت، وتوفر أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية.

حصلت سنغافورة على درجة كاملة 100، مع معدل ملكية 24.4% اعتبارًا من عام 2024، وهو ثاني أعلى معدل عالميًا. ويمثل ذلك نموًا ملحوظًا من 11% من السنغافوريين الذين يمتلكون الأصول الرقمية في عام 2021.

كما احتلت الدولة الآسيوية المرتبة الأولى في نشاط البحث على الإنترنت، بأكثر من 120,000 عملية بحث، أو 2,000 بحث لكل 100,000 مقيم.

وبينما تصدرت أحدث تقرير، احتلت سنغافورة المرتبة 15 بشكل عام في مؤشر Chainalysis العالمي لتبني التشفير، الذي نُشر في سبتمبر. وكان أعلى تصنيف لها في قيمة التمويل اللامركزي المستلمة في المرتبة 13.

المصدر: بروتوكول ApeX

أصبحت سنغافورة واحدة من المراكز العالمية للرموز، حيث تقود هيئة النقد السنغافورية (MAS) الوتيرة مع مشروع Guardian. يضم مشروع الرموز عمالقة عالميين، بما في ذلك ستاندرد تشارترد (NASDAQ: SCBFF)، وسيتي (NASDAQ: C)، وHSBC (NASDAQ: HSBC)، وS&P Global (NASDAQ: SPGI)، وUBS (NASDAQ: UBS)، وMoody's (NASDAQ: MCO)، كأعضاء.

كما تضع سنغافورة نفسها كرائدة في قطاع العملات المستقرة الناشئ، وهذا الأسبوع، تفوقت على منافستها هونغ كونغ في إطلاق أول عملة مستقرة مرتبطة بالدولار السنغافوري (SGD). تقول شركة العملات المستقرة المحلية StraitsX، التي أطلقت العملة المستقرة XSGD، إنها "تعزز جاذبية سنغافورة كمركز لأسواق رأس المال العالمية والاقتصاد الرقمي في آسيا."

الإمارات تتصدر الملكية، والولايات المتحدة تتقدم في أجهزة الصراف الآلي

بدرجة مركبة قدرها 99.7، احتلت الإمارات المرتبة الثانية بعد سنغافورة. تصدرت الدولة الشرق أوسطية مخططات ملكية الأصول الرقمية بنسبة 25.3%. وفقًا لـ ApeX، ارتفعت الملكية بنسبة 210% منذ عام 2019، مع وجود لوائح أكثر وضوحًا ودفع من قبل الحكومة لتعزيز التبني المعتمد للاستخدام.

احتلت الولايات المتحدة المرتبة الثالثة بشكل عام، بدرجة 98.5، وتصدرت في توفر أجهزة الصراف الآلي بهامش كبير. تضم البلاد أكثر من 30,000 جهاز صراف آلي للأصول الرقمية، أي ما يقرب من 10 أضعاف ما تملكه كندا التي تحتل المرتبة الثانية، والتي لديها 3,700 جهاز. وهي تمثل ما يقرب من 80% من جميع أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية عالميًا.

في تصنيف Chainalysis، احتلت الولايات المتحدة المرتبة الثانية عالميًا، خلف الهند فقط، وارتفعت مركزين من موقعها في عام 2024. أكملت كندا وتركيا المراكز الخمسة الأولى. ساهم وجود أجهزة الصراف الآلي القوي في الأولى في تصنيفها، مع ملكية الأصول الرقمية العالية للأخيرة بنسبة 19.3% مما وضعها في المرتبة الثالثة عالميًا.

وتعليقًا على التقرير، قال متحدث باسم ApeX إنه أثبت أن "الكريبتو لم يعد على الهامش.

"إنه يصبح جزءًا من كيفية تحديد الدول لمستقبلها المالي، ليس فقط كاستثمار، ولكن كانعكاس لكيفية تفاعل الناس مع التكنولوجيا والمال والثقة في العصر الرقمي."

DBS: قوانين العملات المستقرة "القاسية" في هونغ كونغ تحد من تداول المشتقات

في مكان آخر، يدعي سيباستيان باريديس، الرئيس التنفيذي لعمليات بنك DBS (NASDAQ: DBSDY) في هونغ كونغ، أن قوانين المدينة الصارمة قد حدت من استخدام العملات المستقرة في تداول المشتقات على منصات البلوكتشين.

وخلال حديثه في حدث حديث، أبلغ باريديس الحاضرين أن إطار العملات المستقرة في هونغ كونغ، الذي دخل حيز التنفيذ في 1 أغسطس، قد فرض معايير صارمة لاعرف عميلك (KYC) ومكافحة غسل الأموال (AML) على مصدري العملات المستقرة، مما يقيد استخدامها في بعض التطبيقات المالية.

ينضم باريديس إلى مجموعة من القادة الآخرين الذين انتقدوا مرسوم العملات المستقرة باعتباره قاسيًا للغاية، خاصة على اللاعبين الأصغر. كشفت مصادر في الصناعة أن العديد من المتقدمين المهتمين قد انسحبوا من سباق الترخيص وينتظرون النتيجة لمعرفة كيف ستتعامل الشركات الكبرى مثل مجموعة Ant و JD.com (NASDAQ: JD).

انعكس هذا التشكيك في طلبات الترخيص، حيث وفقًا لـ HKMA، تقدمت 36 مؤسسة فقط للحصول على ترخيص العملات المستقرة في سبتمبر، أي أقل من نصف الطلبات في أغسطس. وبينما لم تكشف عن هوية المتقدمين، ادعت أنهم شملوا البنوك وشركات التكنولوجيا ومقدمي خدمات الدفع.

تتوقع المدينة إصدار الدفعة الأولى من تراخيص العملات المستقرة في أوائل عام 2026، كما كشف كريستوفر هوي، وزير الخزانة.

وبينما يتوقع DBS (NASDAQ: DBSDY) أن نظام العملات المستقرة سيردع بعض الشركات، سيواصل البنك السنغافوري بناء البنية التحتية للعملات المستقرة في هونغ كونغ، كما قال باريديس.

