الفضة تتفوق على البيتكوين والذهب في عام 2025 حتى تاريخه

أظهرت الأسواق المالية أداءً ملحوظًا طوال عام 2025 حتى الآن. في هذا الصدد، شهدت الفضة معقلًا قويًا، متفوقة حتى على بيتكوين ($BTC) والذهب من بين الأصول الأعلى خلال عام 2025. وفقًا للبيانات المقدمة من محلل CryptoQuant الشهير، Maartunn، سجلت الفضة ارتفاعًا مذهلًا بنسبة 40.2% منذ بداية العام (YTD)، متجاوزة أصول المخاطرة والملاذات الآمنة التقليدية على حد سواء. هذا يسلط الضوء على الهيمنة المستمرة للمعادن الثمينة في المجال المالي حتى في عام 2025.
الفضة تتفوق على الذهب وبيتكوين بنمو 40.2% منذ بداية العام خلال 2025
استنادًا إلى تحليلات السوق الحصرية، سجلت الفضة زيادة هائلة بنسبة 40.2% في سعرها من بداية عام 2025 حتى الآن. في هذا الصدد، تفوقت بكفاءة على الأصول الجديرة بالملاحظة في التمويل التقليدي وسوق الكريبتو. على وجه الخصوص، في المقارنة، شهد الذهب نموًا بنسبة 34.8% في هذه الأثناء. هذا يشير إلى الطلب المتزايد على الفضة كتحوط موثوق لمواجهة التقلبات. في غضون ذلك، ظلت العملة المشفرة الأعلى، بيتكوين ($BTC)، غير فعالة أيضًا في تجاوز مستوى نمو الفضة، بارتفاع 18.3%.
المشاعر السوقية للمستثمرين تغذي نمو الفضة
وفقًا لـ Maartunn، على الرغم من المكاسب الملحوظة التي شهدتها الإيثيريوم ($ETH)، سجلت العلملات البديلة الرائدة مكاسب بنسبة 32.6% خلال عام 2025. هذه النسبة أقل بكثير عند مقارنتها بنسبة 40.2% للفضة. يشير هذا إلى تأثير الفضة المتزايد في السوق ويمكن أن يضع معايير جديدة بينما يستمر المستثمرون في الاستثمار وسط تحول السوق الأوسع.
