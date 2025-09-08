البورصةDEX+
الفضة تتفوق على البيتكوين والذهب في عام 2025 حتى تاريخه

بواسطة: BitcoinEthereumNews
2025/09/08 11:32
أظهرت الأسواق المالية أداءً ملحوظًا طوال عام 2025 حتى الآن. في هذا الصدد، شهدت الفضة معقلًا قويًا، متفوقة حتى على بيتكوين ($BTC) والذهب من بين الأصول الأعلى خلال عام 2025. وفقًا للبيانات المقدمة من محلل CryptoQuant الشهير، Maartunn، سجلت الفضة ارتفاعًا مذهلًا بنسبة 40.2% منذ بداية العام (YTD)، متجاوزة أصول المخاطرة والملاذات الآمنة التقليدية على حد سواء. هذا يسلط الضوء على الهيمنة المستمرة للمعادن الثمينة في المجال المالي حتى في عام 2025.

الفضة تتفوق على الذهب وبيتكوين بنمو 40.2% منذ بداية العام خلال 2025

استنادًا إلى تحليلات السوق الحصرية، سجلت الفضة زيادة هائلة بنسبة 40.2% في سعرها من بداية عام 2025 حتى الآن. في هذا الصدد، تفوقت بكفاءة على الأصول الجديرة بالملاحظة في التمويل التقليدي وسوق الكريبتو. على وجه الخصوص، في المقارنة، شهد الذهب نموًا بنسبة 34.8% في هذه الأثناء. هذا يشير إلى الطلب المتزايد على الفضة كتحوط موثوق لمواجهة التقلبات. في غضون ذلك، ظلت العملة المشفرة الأعلى، بيتكوين ($BTC)، غير فعالة أيضًا في تجاوز مستوى نمو الفضة، بارتفاع 18.3%.

المشاعر السوقية للمستثمرين تغذي نمو الفضة

وفقًا لـ Maartunn، على الرغم من المكاسب الملحوظة التي شهدتها الإيثيريوم ($ETH)، سجلت العلملات البديلة الرائدة مكاسب بنسبة 32.6% خلال عام 2025. هذه النسبة أقل بكثير عند مقارنتها بنسبة 40.2% للفضة. يشير هذا إلى تأثير الفضة المتزايد في السوق ويمكن أن يضع معايير جديدة بينما يستمر المستثمرون في الاستثمار وسط تحول السوق الأوسع.

عمير يونس هو كاتب محتوى متعلق بالعملات المشفرة مرتبط بهذا العمل منذ عام 2019. هنا، في Blockchainreporter، يعمل ككاتب أخبار ومقالات. هو متحمس للكريبتو والبلوكشين والرموز غيرالقابلة للاستبدال والتمويل اللامركزي والتكنولوجيا المالية. لديه قدرة قوية على كتابة مراجعات أصيلة حول الوسطاء والبورصات وقد تعاون مع فريق التعليم لدينا لكتابة محتوى تعليمي أيضًا. لديه حلم بزيادة الوعي بين الناس حول العملات الرقمية. أعماله مدروسة جيدًا ومليئة بالمعلومات، وبالتالي فهي توفر رؤى جديدة. ابق على اطلاع بمنشوراته إذا كنت ترغب في البقاء على اطلاع بعالم الكريبتو.

المصدر: https://blockchainreporter.net/silver-outcompetes-bitcoin-and-gold-in-2025-ytd/

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

