الفضة تتفوق على البيتكوين والذهب في عام 2025 حتى تاريخه

ظهر منشور "الفضة تتفوق على بيتكوين والذهب في عام 2025 منذ بداية العام حتى الآن" على BitcoinEthereumNews.com. أظهرت الأسواق المالية أداءً ملحوظًا طوال عام 2025 حتى الآن. في هذا الصدد، شهدت الفضة معقلًا قويًا، متفوقة حتى على بيتكوين ($BTC) والذهب بين الأصول الرئيسية خلال عام 2025. وفقًا للبيانات المقدمة من محلل CryptoQuant الشهير، Maartunn، سجلت الفضة ارتفاعًا مذهلًا بنسبة 40.2% منذ بداية العام حتى الآن (YTD)، متجاوزة أصول المخاطرة والملاذات الآمنة التقليدية على حد سواء. هذا يسلط الضوء على الهيمنة المستمرة للمعادن الثمينة في المجال المالي حتى في عام 2025. الفضة تتفوق على الذهب وبيتكوين بنمو 40.2% منذ بداية العام حتى الآن خلال 2025 استنادًا إلى تحليلات السوق الحصرية، سجلت الفضة زيادة هائلة بنسبة 40.2% في سعرها من بداية عام 2025 حتى الآن. في هذا الصدد، تفوقت بكفاءة على الأصول البارزة في التمويل التقليدي وسوق الكريبتو. على وجه الخصوص، بالمقارنة، شهد الذهب نموًا بنسبة 34.8% في هذه الأثناء. هذا يشير إلى الطلب المتزايد على الفضة كتحوط موثوق لمواجهة التقلبات. في غضون ذلك، ظلت العملة المشفرة الرئيسية، بيتكوين ($BTC)، غير فعالة أيضًا في تجاوز مستوى نمو الفضة، بارتفاع 18.3%. مشاعر المستثمرين تغذي نمو الفضة وفقًا لـ Maartunn، على الرغم من المكاسب الملحوظة التي شهدتها الإيثيريوم ($ETH)، سجلت العملة البديلة الرائدة مكاسب بنسبة 32.6% خلال عام 2025. هذه النسبة أقل بكثير عند مقارنتها بنسبة 40.2% للفضة. هذا يشير إلى التأثير المتزايد للفضة في السوق ويمكن أن يضع معايير جديدة بينما يستمر المستثمرون في الاستثمار وسط تحول السوق الأوسع. عمير يونس هو كاتب محتوى متعلق بالعملات المشفرة مرتبط بهذا العمل منذ عام 2019. هنا، في Blockchainreporter، يعمل ككاتب أخبار ومقالات. هو متحمس للكريبتو والبلوكشين والرموز غير القابلة للاستبدال والتمويل اللامركزي والتكنولوجيا المالية. لديه قدرة قوية على كتابة مراجعات أصلية عن الوسطاء والبورصات وقد تعاون مع فريق التعليم لدينا لكتابة محتوى تعليمي أيضًا. لديه حلم برفع... ظهر منشور "الفضة تتفوق على بيتكوين والذهب في عام 2025 منذ بداية العام حتى الآن" على BitcoinEthereumNews.com. أظهرت الأسواق المالية أداءً ملحوظًا طوال عام 2025 حتى الآن. في هذا الصدد، شهدت الفضة معقلًا قويًا، متفوقة حتى على بيتكوين ($BTC) والذهب بين الأصول الرئيسية خلال عام 2025. وفقًا للبيانات المقدمة من محلل CryptoQuant الشهير، Maartunn، سجلت الفضة ارتفاعًا مذهلًا بنسبة 40.2% منذ بداية العام حتى الآن (YTD)، متجاوزة أصول المخاطرة والملاذات الآمنة التقليدية على حد سواء. هذا يسلط الضوء على الهيمنة المستمرة للمعادن الثمينة في المجال المالي حتى في عام 2025. الفضة تتفوق على الذهب وبيتكوين بنمو 40.2% منذ بداية العام حتى الآن خلال 2025 استنادًا إلى تحليلات السوق الحصرية، سجلت الفضة زيادة هائلة بنسبة 40.2% في سعرها من بداية عام 2025 حتى الآن. في هذا الصدد، تفوقت بكفاءة على الأصول البارزة في التمويل التقليدي وسوق الكريبتو. على وجه الخصوص، بالمقارنة، شهد الذهب نموًا بنسبة 34.8% في هذه الأثناء. هذا يشير إلى الطلب المتزايد على الفضة كتحوط موثوق لمواجهة التقلبات. في غضون ذلك، ظلت العملة المشفرة الرئيسية، بيتكوين ($BTC)، غير فعالة أيضًا في تجاوز مستوى نمو الفضة، بارتفاع 18.3%. مشاعر المستثمرين تغذي نمو الفضة وفقًا لـ Maartunn، على الرغم من المكاسب الملحوظة التي شهدتها الإيثيريوم ($ETH)، سجلت العملة البديلة الرائدة مكاسب بنسبة 32.6% خلال عام 2025. هذه النسبة أقل بكثير عند مقارنتها بنسبة 40.2% للفضة. هذا يشير إلى التأثير المتزايد للفضة في السوق ويمكن أن يضع معايير جديدة بينما يستمر المستثمرون في الاستثمار وسط تحول السوق الأوسع. عمير يونس هو كاتب محتوى متعلق بالعملات المشفرة مرتبط بهذا العمل منذ عام 2019. هنا، في Blockchainreporter، يعمل ككاتب أخبار ومقالات. هو متحمس للكريبتو والبلوكشين والرموز غير القابلة للاستبدال والتمويل اللامركزي والتكنولوجيا المالية. لديه قدرة قوية على كتابة مراجعات أصلية عن الوسطاء والبورصات وقد تعاون مع فريق التعليم لدينا لكتابة محتوى تعليمي أيضًا. لديه حلم برفع...