شيباريوم يخطط لإعادة تشغيل جسر عبر السلاسل الإيثريوم وتطوير خطة تعويض

وفقًا لـ PANews في 4 أكتوبر، صرح مطورو Shibarium أنهم يستعدون لإعادة تشغيل جسر عبر السلاسل الإيثريوم الخاص بالمنصة ويطورون خطة تعويض لتعويض المستخدمين الذين فقدوا أموالهم بسبب ثغرة أدت إلى إغلاق طارئ في وقت سابق من هذا الشهر. وذكر التحليل الأخير للفريق بعد الحادث أنه تم تدوير جميع مفاتيح المصادقة، وتم نقل أكثر من 100 عقد من النظام البيئي إلى محافظ آمنة، وتم استرداد 4.6 مليون رمز BONE من عقود المهاجم في الأيام التي تلت الهجوم.

وفقًا لتحديث المجتمع في 17 سبتمبر، سرق المهاجمون ما يقرب من 4.1 مليون دولار من ETH وSHIB و15 رمزًا آخر من الجسر. بعد وقت قصير من اكتشاف الهجوم، صرح مطور Shibarium كال دهيريا على X أنهم اتصلوا بالسلطات المعنية، لكن الفريق كان على استعداد للتفاوض مع المهاجم "بحسن نية" وعرض مكافأة قدرها 50 ETH، بقيمة حوالي 225,000 دولار في ذلك الوقت، إذا أعاد المهاجم الأموال المسروقة.