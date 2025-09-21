البورصةDEX+
جسر Shibarium لا يزال مجمداً بعد اختراق بقيمة 2.3 مليون دولار، وخطة الاستعادة غير واضحة

بواسطة: BitcoinEthereumNews
2025/09/21 17:19
البلوكشين
  • 21 سبتمبر 2025
  • |
  • 12:18

شيباريوم، بلوكتشين الطبقة الثانية المرتبط ارتباطًا وثيقًا بشيبا إينو، لا يزال غير متصل بعد أسابيع من تعرضه لاختراق كبير.

أكد المطور كال دهيريا أن الجسر إلى الإيثريوم لا يزال معلقًا، مما يترك المستخدمين غير قادرين على تحويل الأموال مرة أخرى إلى الشبكة الرئيسية. لم يحدد الفريق موعدًا لإعادة الفتح، مؤكدًا أن المراجعة الأمنية والتحقق يأتيان قبل السرعة.

حدث الاختراق في 12 سبتمبر وتم الإبلاغ عنه لأول مرة من قبل شركة الأمان PeckShield. استغل المهاجمون نقاط ضعف المصادقين، وحصلوا على السيطرة على 10 من أصل 12 مفتاحًا واستخدموها للموافقة على المعاملات الاحتيالية. سمح لهم ذلك بسحب أصول تقدر بنحو 2.3 مليون دولار، بما في ذلك ETH وSHIB وROAR. وقد تحقق فريق شيبا إينو لاحقًا من النتائج، واصفًا الحادث بأنه أحد أشد الاضطرابات في تاريخ المشروع.

منذ ذلك الحين، تبنى المطورون استراتيجية اتصال حذرة. يتم مشاركة التحديثات فقط من خلال قنوات المصادقة الرسمية، بينما يتم حجب التفاصيل الحساسة لمنع منح المهاجم ميزة. ينصب التركيز الآن على الاحتواء وتعزيز أمن النظام لضمان عدم حدوث استغلال مماثل مرة أخرى.

أحد أكبر الشكوك يحيط باسترداد الأصل. قال دهيريا إن المناقشات جارية، لكن لم يتم وضع خطة نهائية. إذا تعذر استرداد الأموال من خلال التحقيقات أو برامج المكافآت، يتم النظر في بدائل مثل السحب من الخزينة، أو حرق التوكن، أو الاستفادة من احتياطيات التأمين. ستحتاج أي مقترحات إلى موافقة من المجتمع قبل التنفيذ.

بالنسبة للمستثمرين وحاملي التوكن، فإن الإغلاق المطول لشيباريوم يثير أسئلة حول الثقة والاستقرار. يأتي الحادث في وقت تخضع فيه مشاريع الطبقة الثانية لتدقيق متزايد، ويمكن أن تؤثر نتيجة استجابة شيبا إينو على كيفية النظر إلى نظامها البيئي في السوق الأوسع.

المعلومات المقدمة في هذا المقال هي لأغراض تعليمية فقط ولا تشكل نصيحة مالية أو استثمارية أو تجارية.

المؤلف

ألكسندر زدرافكوف هو شخص يبحث دائمًا عن المنطق وراء الأشياء. يتحدث الألمانية بطلاقة ولديه أكثر من 3 سنوات من الخبرة في مجال الكريبتو، حيث يحدد بمهارة الاتجاهات الجديدة في عالم العملات الرقمية. سواء كان يقدم تحليلاً متعمقًا أو تقارير يومية حول جميع الموضوعات، فإن فهمه العميق وحماسه لما يفعله يجعله عضوًا قيمًا في الفريق.

المصدر: https://coindoo.com/shibarium-bridge-stays-frozen-after-2-3m-hack-recovery-plan-unclear/

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

