أخبار شيبا إينو: لماذا قد يتفوق Layer Brett على SHIB للوصول إلى قيمة سوقية بقيمة 20 مليار دولار

بواسطة: LiveBitcoinNews
2025/10/05 23:30
BitShiba
SHIBA$0,000000000511+0,98%
WHY
WHY$0,00000002859+25,06%
Solayer
LAYER$0,2261-2,16%
SHIBAINU
SHIB$0,000009504-2,26%
Capverse
CAP$0,11094-1,47%

ساحة معركة عملات meme تشتعل مرة أخرى، مع عملة شيبا إينو (SHIB) في دائرة الضوء كأحد اللاعبين الأطول عمراً في القطاع. بينما يتابع المجتمع بشغف كل أخبار شيبا إينو وآخر التطورات حول شيباريوم، هناك مشروع آخر يسرق المحادثة: لاير بريت ($LBRETT).

المحللين يتكهنون بالفعل أن $LBRETT يمكن أن يتفوق على عملة شيبا إينو ويصل إلى قيمة سوقية قدرها 20 مليار دولار بشكل أسرع. المنافسة أصبحت من المستحيل تجاهلها.

أخبار شيبا إينو: هل يمكن لـ SHIB الوصول إلى مستويات قياسية جديدة؟

أحدث أخبار شيبا إينو كانت تهيمن عليها توسعة النظام البيئي. يستمر شيباريوم في اكتساب الزخم، مع قيام المطورين ببناء تطبيقات لامركزية، ورموز غير قابلة للاستبدال، وتطبيقات DeFi على شبكته. لا يزال المخلصون مقتنعين بأن عملة شيبا إينو ستعود في النهاية إلى المستويات المرتفعة التي حققتها خلال دورة الصعود الأخيرة. إذا تزامن التبني وحرق التوكن، فإن بعض التوقعات تضع مسار SHIB نحو تقييم متعدد المليارات من الدولارات مرة أخرى.

ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات. مع العرض المتداول الضخم وفائدة التوكن المحدودة بما يتجاوز المضاربة، فإن قدرة SHIB على الحفاظ على الزخم غالبًا ما تعتمد على ضجيج المجتمع وعمليات الحرق المنسقة. بينما ضمنت SHIB مكانتها كعملاق meme، يجادل النقاد بأن الفائز الأسي الحقيقي القادم قد لا يكون اسمًا راسخًا.

لماذا يجذب لاير بريت الانتباه

في ظل هيمنة SHIB، يضع لاير بريت نفسه كموجة التالية من ابتكار meme. بسعر دخول البيع المسبق بمجرد 0.0058 دولار، يقدم المشروع نفسه على أنه أكثر من مجرد ضجيج - إنه يطلق كطبقة 2 لإيثريوم بمعدل إنتاجية 10,000 معاملة في الثانية ورسوم غاز حوالي 0.001 دولار. هذا يجعل LBRETT واحدًا من رموز meme القليلة التي تبني بنية تحتية حقيقية لدعم مجتمعها.

تتضمن خارطة الطريق أيضًا تكاملات NFT وDeFi، بالإضافة إلى برنامج staking مربح يقدم حوالي 600% APY للداعمين المبكرين. أضف إلى ذلك هدية بقيمة مليون دولار، و لاير بريت يهندس نوع الزخم الذي تحلم به معظم المبيعات المسبقة فقط. المحللين يطرحون بالفعل احتمالية أن ترتفع قيمته السوقية إلى 20 مليار دولار عندما تسيطر الحمى العامة، متفوقة على معدل نمو حتى عملة شيبا إينو خلال انطلاقتها.

عملة شيبا إينو مقابل لاير بريت: سباق القيمة السوقية

بالنسبة للمتداولين، يتشكل الاختيار ليكون بين الإرث والابتكار. SHIB تقدم التاريخ والمجتمع وقوة العلامة التجارية. لكن تحديثات أخبار شيبا إينو تركز بشكل متزايد على صيانة النظام البيئي بدلاً من الابتكار الاختراقي. على النقيض من ذلك، LBRETT جديد وعدواني ومصمم للاستحواذ على الاندفاع للمشاركة بسبب خوف عدم الحصول على فرصة قبل إغلاق نافذة البيع المسبق.

قد يبدو الوصول إلى قيمة سوقية قدرها 20 مليار دولار مهمة صعبة لأي عملة meme، لكن هذا بالضبط ما فعلته SHIB خلال مسيرتها في عام 2021. مع دخول لاير بريت السوق بقاعدة منخفضة وتكديس حوافز البيع المسبق، يعتقد العديد من المتداولين أن فرص مطابقته - أو حتى تجاوز - مسار SHIB أقوى مما يتوقع معظم الناس.

إلى أين يتجه المتداولون الآن

كل من SHIB و LBRETT يجذب الانتباه، لكن الروايات تتغير. بينما تظل SHIB اسمًا مألوفًا في عالم العملات المشفرة وأحد أفضل المشاريع المدفوعة بالمجتمع في السوق، فإن المضاربة عالية النمو تميل نحو لاير بريت. بالنسبة للمتداولين الذين يتطلعون إلى تحويل الحقائب الصغيرة إلى مكاسب تغير الحياة، أصبح زخم البيع المسبق لـ LBRETT مغريًا للغاية بحيث لا يمكن تجاهله.

مع توفر LBRETT بـ أسعار زهيدة عند 0.0058 دولار، وحوافز staking التي تتناقص، يتسابق المتداولون لتأمين نصيبهم من الكعكة. الوقت للتصرف هو الآن والانضمام إلى البيع المسبق لـ لاير بريت!

اكتشف المزيد عن لاير بريت (LBRETT):

البيع المسبق: LayerBrett | بلوكتشين الطبقة 2 السريع والمجزي

تيليجرام: عرض @layerbrett

X: Layer Brett (@LayerBrett) / X

إخلاء المسؤولية: هذا منشور مدفوع ولا ينبغي التعامل معه كأخبار/نصائح. LiveBitcoinNews ليست مسؤولة عن أي خسارة أو ضرر ناتج عن المحتوى أو المنتجات أو الخدمات المشار إليها في هذا البيان الصحفي.

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

