شيبا إينو يمكن أن تحقق ربحًا محدودًا بنسبة 280% من المستويات الحالية، لكن منافس SHIB الجديد لديه إمكانية تغيير الحياة بنسبة 16721%

شيبا إينو (SHIB) في وضع قاتم على الرغم من سمعته الممتازة كواحدة من عملات meme الرائدة وانخفض سعره بأكثر من 5% خلال الـ 48 ساعة الماضية. على الرغم من توقع المحللين لانتعاش محتمل يصل إلى 280% من قيمته الحالية، فإن وافد جديد آخر في عالم العملات المشفرة، ليتل بيبي (LILPEPE)، يهز قطاع العملات المشفرة. مع بيع مسبق ضخم وإرث لنجم حقيقي، يوفر ليتل بيبي للمستثمرين فرصة لتحقيق أرباح تغير الحياة، والتي يمكن أن تصل إلى 16721%.

إمكانات الربح المحدودة لشيبا إينو

يتم تداول شيبا إينو حاليًا بسعر 0.00001216 دولار وقد انخفض بنسبة 5% خلال الـ 48 ساعة الماضية. تواجه مستويات الدعم المهمة عند 0.00001180 دولار و 0.00001120 دولار ضغطًا وستشهد المؤشرات الفنية مزيدًا من الانخفاضات في حالة استمرار زخم البيع. على الرغم من التفاؤل الطفيف بين المستثمرين، حيث تشير التوقعات إلى دفع SHIB حتى 280% من قيمته الحالية، يبدو هذا النمو محدودًا بناءً على ديناميكيات السوق الحالية. لقد نما شيبا إينو بشكل كبير في الماضي ولكنه يواجه الآن منافسة أكبر من مشاريع أحدث في صناعة عملات meme. مع بدء تلاشي الطلب المضاربي الذي دفع ارتفاعات SHIB سابقًا، يبدو تحرك السعر المستقبلي غير مؤكد، وهو أقل احتمالًا لتحقيق عوائد مرتفعة من المنافسين الجدد نسبيًا مثل ليتل بيبي.

ليتل بيبي: آلة EVM الطبقة 2 الوليدة

نقدم ليتل بيبي ($LILPEPE)، وهي عملة meme على بلوكتشين الطبقة 2 الخاص بها المتوافق مع الإيثريوم. ليتل بيبي ليست مجرد عملة meme أخرى؛ فهي تعمل على بروتوكول EVM للطبقة 2 منخفض التكلفة وسريع وقابل للتوسع، على عكس العملات الأخرى في هذا المجال. يمكن استخدام البروتوكول الجديد القائم على الإيثريوم لدعم المعاملات السريعة ومنخفضة التكلفة، وهو الأنسب لتطبيقات DeFi وأسواق NFT والمجتمعات المدفوعة بالميمات.

لقد جمع البيع المسبق لـ LILPEPE بالفعل أكثر من 26.22 مليون دولار، وتم بيع أكثر من 16.08 مليار دولار من الرموز خلال المرحلة 13. نما سعر الرمز باستمرار من 0.0010 دولار في المرحلة 1 إلى 0.0022 دولار في المرحلة 13، ومن المتوقع حدوث رفع السعر التالي في المرحلة 14 إلى 0.0023 دولار. هذه الزيادة المطردة في السعر هي مؤشر على زيادة ثقة المستثمرين واكتساب زخم المشروع. ستكون رموز البيع المسبق 26.5% (أو 26.5 مليار) من إجمالي المعروض البالغ 100 مليار رمز. الطلب المرتفع على ليتل بيبي في مراحل البيع المسبق هو علامة على مستقبل مشرق للرمز، حيث يكسب المستثمرون الأوائل بالفعل الكثير. للتوضيح، فإن الشخص الذي يشتري بسعر 0.001 ويلاحظ ارتفاعًا إلى 0.0022 دولار سيحصل على عائد استثمار بنسبة 120%.

ميزات وفائدة ليتل بيبي

يتميز ليتل بيبي أيضًا بعدد من الجوانب التي يمكن أن توفر فائدة حقيقية، على عكس عملات meme مثل شيبا إينو. لا تفرض الرموز ضريبة تداول وبالتالي يمكن للمستثمرين استلام المبلغ الكامل لمعاملاتهم. أيضًا، قدم ليتل بيبي دفاعًا ضد روبوتات القنص، مما يمنع عمليات الشراء الآلية والمفترسة، مما يضمن السلامة عند إطلاق الرموز.

ميزة أخرى للمنصة هي منصة إطلاق الميم، حاضنة الرموز الجديدة، والتي سيتم استخدامها للسماح لـ ليتل بيبي بتوسيع نظامها البيئي وتوفير حوكمة المجتمع من خلال تصويت DAO. يشارك المستثمرون في الاتجاه الذي سيتخذه المشروع وهذا سيمنحهم شعورًا بالملكية والاهتمام. تكامل NFT، والتوافق عبر السلاسل، ومزيد من تطوير بلوكتشين الطبقة 2 هي الخطط المستقبلية لـ ليتل بيبي. تمنح هذه الخصائص هوية عملة meme قيمة طويلة الأجل، مما يعني أن ليتل بيبي مهيأ للنمو.

لتسهيل الرغبة في المشاركة بشكل أكبر، يجري ليتل بيبي هدية بيع مسبق ستصل قيمتها إلى 777,000 دولار كحد أقصى. سيفوز الفائزون العشرة بـ 77,000 دولار من رموز $LILPEPE. أيضًا، ستكافئ الهدية الضخمة عمليات الشراء الضخمة والعشوائية، وسيتم منح جوائز تزيد عن 15 ETH لبعض المشترين المحظوظين في المراحل 12-17.

شيبا إينو مقابل ليتل بيبي: تباين واضح في الإمكانات

شيبا إينو أداؤه ضعيف ولديه إمكانية نمو منخفضة؛ عوائده تصل إلى 280%، وليتل بيبي لديه إمكانية نمو عالية مع تقدير يصل إلى 16,721%. مع خارطة طريق مدفوعة بالمنفعة، يمتلك ليتل بيبي بديلاً محتملاً لـ SHIB حيث لا يزال سوق عملات meme في مرحلة التطوير.

ليتل بيبي ليس مجرد قطعة من الميم. يمكن أن تكون بلوكتشين الطبقة 2 المتوافقة مع الإيثريوم، وعدم وجود ضرائب على التداول، والامتدادات المقصودة إلى DeFi و NFTs أفضل من شيبا إينو من حيث القيمة والتطبيق. مع استمرار البيع المسبق لـ ليتل بيبي، ونمو نظامه البيئي، سيظهر كعملاق محتمل في مجال الكريبتو.

الخلاصة

على الرغم من أن شيبا إينو قد يستمر في كونه مقيدًا للنمو على المدى القصير، فإن ليتل بيبي أكثر جاذبية للاستثمار بسبب حجم البيع المسبق المرتفع بشكل مثير للإعجاب والأهداف الطموحة بشكل كبير لخارطة الطريق المدفوعة بالمنفعة. لدى ليتل بيبي إمكانية نمو تبلغ 16.72% ودعم مجتمعي، مما سيهز سوق عملات meme ويترك شيبا إينو وراءه كذكرى. يمكن أن يكون ليتل بيبي مرشحًا جيدًا في قائمة المستثمرين الذين يرغبون في الحصول على ربح كبير بسبب فرص زيادة تنوع عملات meme.

لمزيد من التفاصيل حول Little PEPE، قم بزيارة الرابط أدناه:

الموقع الإلكتروني: https://littlepepe.com

إخلاء المسؤولية: هذه مقالة مدعومة وهي لأغراض إعلامية فقط. لا تعكس آراء Crypto Daily، ولا يُقصد استخدامها كنصيحة قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو مالية.