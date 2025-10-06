شهد معدل حرق عملة شيبا إينو (CRYPTO: SHIB) المشفرة زيادة مذهلة بنسبة 2,033.51% خلال فترة 24 ساعة. جاءت هذه الزيادة نتيجة حرق 5,700,223 من توكنات SHIB خلال نفس الإطار الزمني. اقرأ المزيدشهد معدل حرق عملة شيبا إينو (CRYPTO: SHIB) المشفرة زيادة مذهلة بنسبة 2,033.51% خلال فترة 24 ساعة. جاءت هذه الزيادة نتيجة حرق 5,700,223 من توكنات SHIB خلال نفس الإطار الزمني. اقرأ المزيد
ارتفاع حرق شيبا إينو بنسبة 2,033%، وإرسال 5.7 مليون SHIB إلى المحافظ الميتة
شهد معدل حرق عملة شيبا إينو المشفرة (CRYPTO: SHIB) زيادة مذهلة بنسبة 2,033.51% خلال فترة 24 ساعة. هذه الزيادة المفاجئة هي نتيجة حرق 5,700,223 من توكن SHIB خلال نفس الإطار الزمني.
