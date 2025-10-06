ارتفاع حرق شيبا إينو بنسبة 2,033%، وإرسال 5.7 مليون SHIB إلى المحافظ الميتة بواسطة: Coinstats 2025/10/06 00:46 مشاركة

شهد معدل حرق عملة شيبا إينو المشفرة (CRYPTO: SHIB) زيادة مذهلة بنسبة 2,033.51% خلال فترة 24 ساعة. هذه الزيادة المفاجئة هي نتيجة حرق 5,700,223 من توكن SHIB خلال نفس الإطار الزمني.