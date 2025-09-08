استثمار سيرينا ويليامز الذي لا مثيل له يرفع قيمة الدوري إلى 340 مليون دولار

ظهر منشور استثمار سيرينا ويليامز في Unrivaled يرفع قيمة الدوري إلى 340 مليون دولار على BitcoinEthereumNews.com. قدمت سيرينا ويليامز ماريا شارابوفا خلال عطلة نهاية الأسبوع للاحتفال بالتكريم 2025 في قاعة مشاهير التنس الدولية في نيوبورت، رود آيلاند، في 23 أغسطس 2025. جو بوغليفيتش | غيتي إيماجز سبورت | غيتي إيماجز تبلغ قيمة دوري كرة السلة النسائي 3 ضد 3 Unrivaled الآن 340 مليون دولار بعد جولة تمويل جديدة شملت أسطورة التنس سيرينا ويليامز، كما أعلن الدوري يوم الاثنين. كانت شركة Serena Ventures التابعة لويليامز جزءًا من جولة تمويل السلسلة B التي قادتها شركات رأس المال المغامر Bessemer وشملت أيضًا Warner Bros. Discovery وشركة Trybe Ventures التابعة لأليكس مورغان. لم تكشف Unrivaled عن حجم المساهمات الفردية. يعني ضخ الأموال الأخير لـ Unrivaled ارتفاعًا كبيرًا في تقييمها من عام واحد فقط عندما كانت قيمة الدوري 95 مليون دولار، وفقًا لشخص مطلع على الدوري تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته بشأن المسائل الداخلية. يأتي الاستثمار في وقت ارتفعت فيه الرياضات النسائية من حيث الشعبية والتقييمات في السنوات الأخيرة. وقال أليكس بازيل، المؤسس المشارك ورئيس Unrivaled: "إضافة أيقونة رياضية نسائية لا جدال فيها، أعتقد أنها تجسد من هو Unrivaled ليس فقط مع لاعبينا في الملعب، ولكن عدد المستثمرين في جدول رأس المال لدينا الذين كانوا أيقونات في مساراتهم الخاصة". أنجيل ريس، رقم 5 من روز، تقفز لتسديد ضد نافيسا كولير، رقم 24 من لونار أولز، خلال النصف الثاني في ساحة وايفير في ميدلي، فلوريدا، في 21 فبراير 2025. ريتش ستوري | غيتي إيماجز سبورت | غيتي إيماجز يشمل مستثمرو Unrivaled الآخرون أسماء بارزة مثل أسطورة التنس بيلي جين كينغ، ونجم الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية (NBA) ستيفن كوري، وبطلة التنس كوكو غوف، والسباح الأولمبي مايكل فيلبس. استثمرت Bessemer سابقًا في موقع إعادة بيع التذاكر StubHub، وكذلك خدمات البث BallerTV وTwitch. ترى شركة رأس المال المغامر Unrivaled كـ... ظهر منشور استثمار سيرينا ويليامز في Unrivaled يرفع قيمة الدوري إلى 340 مليون دولار على BitcoinEthereumNews.com. قدمت سيرينا ويليامز ماريا شارابوفا خلال عطلة نهاية الأسبوع للاحتفال بالتكريم 2025 في قاعة مشاهير التنس الدولية في نيوبورت، رود آيلاند، في 23 أغسطس 2025. جو بوغليفيتش | غيتي إيماجز سبورت | غيتي إيماجز تبلغ قيمة دوري كرة السلة النسائي 3 ضد 3 Unrivaled الآن 340 مليون دولار بعد جولة تمويل جديدة شملت أسطورة التنس سيرينا ويليامز، كما أعلن الدوري يوم الاثنين. كانت شركة Serena Ventures التابعة لويليامز جزءًا من جولة تمويل السلسلة B التي قادتها شركات رأس المال المغامر Bessemer وشملت أيضًا Warner Bros. Discovery وشركة Trybe Ventures التابعة لأليكس مورغان. لم تكشف Unrivaled عن حجم المساهمات الفردية. يعني ضخ الأموال الأخير لـ Unrivaled ارتفاعًا كبيرًا في تقييمها من عام واحد فقط عندما كانت قيمة الدوري 95 مليون دولار، وفقًا لشخص مطلع على الدوري تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته بشأن المسائل الداخلية. يأتي الاستثمار في وقت ارتفعت فيه الرياضات النسائية من حيث الشعبية والتقييمات في السنوات الأخيرة. وقال أليكس بازيل، المؤسس المشارك ورئيس Unrivaled: "إضافة أيقونة رياضية نسائية لا جدال فيها، أعتقد أنها تجسد من هو Unrivaled ليس فقط مع لاعبينا في الملعب، ولكن عدد المستثمرين في جدول رأس المال لدينا الذين كانوا أيقونات في مساراتهم الخاصة". أنجيل ريس، رقم 5 من روز، تقفز لتسديد ضد نافيسا كولير، رقم 24 من لونار أولز، خلال النصف الثاني في ساحة وايفير في ميدلي، فلوريدا، في 21 فبراير 2025. ريتش ستوري | غيتي إيماجز سبورت | غيتي إيماجز يشمل مستثمرو Unrivaled الآخرون أسماء بارزة مثل أسطورة التنس بيلي جين كينغ، ونجم الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية (NBA) ستيفن كوري، وبطلة التنس كوكو غوف، والسباح الأولمبي مايكل فيلبس. استثمرت Bessemer سابقًا في موقع إعادة بيع التذاكر StubHub، وكذلك خدمات البث BallerTV وTwitch. ترى شركة رأس المال المغامر Unrivaled كـ...