استثمار سيرينا ويليامز الذي لا مثيل له يرفع قيمة الدوري إلى 340 مليون دولار

سيرينا ويليامز تقدم ماريا شارابوفا خلال عطلة نهاية الأسبوع للاحتفال بالتكريم 2025 في قاعة مشاهير التنس الدولية في نيوبورت، رود آيلاند، في 23 أغسطس 2025.
أعلنت دوري كرة السلة النسائية 3 ضد 3 "أنرايفلد" يوم الاثنين أن قيمتها وصلت الآن إلى 340 مليون دولار بعد جولة تمويل جديدة شملت أسطورة التنس سيرينا ويليامز.
كانت شركة "سيرينا فينتشرز" التابعة لويليامز جزءًا من جولة تمويل السلسلة A بقيادة شركة بيسيمر فينتشر بارتنرز وشملت أيضًا وارنر بروس ديسكفري وشركة ترايب فينتشرز التابعة لأليكس مورغان. لم تكشف أنرايفلد عن حجم المساهمات الفردية.
يعني ضخ الأموال الأخير لأنرايفلد ارتفاعًا كبيرًا في قيمتها من عام واحد فقط مضى عندما كانت قيمة الدوري تقدر بـ 95 مليون دولار، وفقًا لشخص مطلع على الدوري تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته حول الشؤون الداخلية.
يأتي هذا الاستثمار في وقت ارتفعت فيه شعبية وتقييمات الرياضات النسائية في السنوات الأخيرة.
وقال أليكس بازيل، المؤسس المشارك ورئيس أنرايفلد: "إضافة أيقونة رياضية نسائية يمكن القول إنها الأكثر شهرة في عالم الرياضة، أعتقد أنها تجسد من هي أنرايفلد ليس فقط مع لاعباتنا في الملعب، ولكن أيضًا عدد المستثمرين في جدول رأس مالنا الذين كانوا أيقونات في مجالاتهم الخاصة".
أنجيل ريس، رقم 5 من فريق روز، تقفز لتسديد ضد نافيسا كولير، رقم 24 من فريق لونار أولز، خلال النصف الثاني في ساحة وايفير في ميدلي، فلوريدا، في 21 فبراير 2025.
يشمل مستثمرو أنرايفلد الآخرون أسماء بارزة مثل أسطورة التنس بيلي جين كينغ، ونجم الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية (NBA) ستيفن كوري، وبطلة التنس كوكو غوف، والسباح الأولمبي مايكل فيلبس.
استثمرت بيسيمر سابقًا في موقع إعادة بيع التذاكر StubHub، وكذلك خدمات البث BallerTV وTwitch. ترى شركة رأس المال المغامر أنرايفلد كمخطط للجيل القادم من الدوريات الرياضية، وفقًا لكاتي ريا، نائبة الرئيس في بيسيمر.
وقالت ريا: "نحن دائمًا نبحث عن الشركات التي تحدد الفئات مع رياح ذيلية جيلية ومؤسسين جريئين حقًا لديهم نوع من المنتج الصعب التناسب. شعرنا أننا وجدنا ذلك مع أنرايفلد."
تأسست أنرايفلد في عام 2023 وتقدم للاعبات كرة السلة المحترفات دوريًا يقام في موسم العطلة من الرابطة الوطنية لكرة السلة النسائية (WNBA). في السابق، كانت العديد من اللاعبات يذهبن إلى الخارج في موسم العطلة للحصول على تعويض إضافي.
يقول الدوري إنه يقدم للنساء أعلى متوسط راتب في تاريخ الرياضة النسائية المحترفة ويوفر حقوق ملكية للاعبات.
للمقارنة، لا تقدم الرابطة الوطنية لكرة السلة النسائية (WNBA) حقوق ملكية للاعباتها، وتتفاوض اللاعبات حاليًا على اتفاقية المفاوضة الجماعية الخاصة بهن، والتي تنتهي في 31 أكتوبر. إحدى القضايا الرئيسية التي يتم مناقشتها هي زيادة تعويض اللاعبات. أخبرت مفوضة الرابطة الوطنية لكرة السلة النسائية كاثي إنجلبرت CNBC في يوليو أن متوسط تقييم فريق الرابطة الوطنية لكرة السلة النسائية قد ارتفع إلى حوالي 260 مليون دولار.
قال بازيل إن التمويل الجديد سيتم استخدامه لإضافة المزيد من الموارد إلى مرافق الدوري، للجهود التنموية ولخلق وعي إضافي بالدوري مع دخوله موسمه الثاني.
وقال: "لقد بنينا جمهورًا مستدامًا ومتماسكًا، سواء على التلفزيون وبالتأكيد على وسائل التواصل الاجتماعي. لذا علينا الآن أن ننمي تلك البصمة".
