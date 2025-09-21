السناتور سينثيا لوميس تقترح خطة ضخمة للبيتكوين لمعالجة ديون الولايات المتحدة التي تبلغ تريليونات الدولارات

قدمت السيناتور الأمريكية سينثيا لوميس اقتراحًا رائعًا لمعالجة مشاكل المالية طويلة المدى للبلاد.

وفقًا للوميس، إذا احتفظت الولايات المتحدة بمليون بيتكوين (BTC) كاحتياطي استراتيجي لمدة 20 عامًا، فيمكنها القضاء على نصف الدين الوطني البالغ 37 تريليون دولار.

صرحت لوميس أنه يمكن تسريع العملية، قائلة إن الخطوة الأولى يمكن اتخاذها مع الأصول الرقمية المصادرة التي تحتفظ بها دائرة المارشال الأمريكية. وجادلت بأن هذه الأصول يمكن أن تكون نقطة البداية لـ "احتياطي بيتكوين الاستراتيجي"، مضيفة أنه مع مرور الوقت، يمكن تحويل أصول أخرى إلى بيتكوين وتراكمها في الاحتياطي.

وفقًا للسيناتور، يمكن تنفيذ بعض هذه الخطوات ضمن الصلاحيات الرئاسية الحالية دون الحاجة إلى تشريع جديد. ومع ذلك، قالت لوميس إنه يجب إنشاء إطار قانوني للأمن طويل المدى:

صرحت لوميس أن الهدف هو جمع مليون بيتكوين، أو حوالي 5٪ من إجمالي العرض، والاحتفاظ بها لمدة 20 عامًا. وفقًا للوميس، إذا تحققت هذه الرؤية، فيمكن أن تمحو نصف الدين الوطني الأمريكي.

*هذه ليست نصيحة استثمارية.

تابع حسابنا على تيليجرام و تويتر الآن للحصول على أخبار حصرية وتحليلات وبيانات على السلسلة!