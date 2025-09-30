نهاية نماذج 19b-4 من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تسرع الموافقات على صناديق ETF لعملات XRP وSOL وADA وDOGE وLTC

موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على معايير الإدراج العامة تزيل متطلبات 19b-4، مما يسرع إيداعات صناديق الكريبتو المتداولة.

الرموز التي تلبي المعايير تسمح بالموافقة الفورية على صناديق الاستثمار المتداولة في أي وقت باستخدام عملية إيداع S-1 أبسط.

أمرت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية مصدري صناديق XRP وسولانا ودوجكوين ولايتكوين وكاردانو المتداولة بسحب إيداعاتهم 19b-4. يأتي هذا التحول بعد موافقة الهيئة التنظيمية على معايير الإدراج العامة في وقت سابق من هذا الشهر، مما ينهي الحاجة إلى تلك التطبيقات الفردية.

أوضحت الصحفية إليانور تيريت على X أن المصدرين يمكنهم البدء في السحب قبل نهاية الأسبوع. وشددت على أنه "على الرغم من أن المواعيد النهائية تلوح في الأفق لصناديق الاستثمار المتداولة الفردية هذه، إلا أن هيئة الأوراق المالية والبورصات يمكنها من الناحية الفنية اتخاذ قرار بشأن أي منها أو جميعها في أي وقت."

يشير هذا التطور إلى استخدام عملية مبسطة حيث لم تعد البورصات تلتمس تغييرات القواعد الفردية في كل مرة يتم فيها إطلاق صندوق رموز جديد متداول. كانت هذه الخطوة قد مددت سابقًا أوقات الموافقة لعدة أشهر.

قاعدة الإيداع الجديدة تسرع موافقات صناديق الاستثمار المتداولة

بموجب النظام المحدث، يجب على المصدرين فقط تقديم نموذج S-1 يوضح هيكل واستراتيجية صندوق الاستثمار المتداول. إزالة متطلبات 19b-4 تقلل من عملية المراجعة الطويلة من 240 يومًا إلى حوالي 75 يومًا.

علق محلل بلومبرج إنتليجنس جيمس سيفارت على السرعة المحتملة للموافقات، قائلاً،

أضاف نيت جيراسي، رئيس متجر صناديق الاستثمار المتداولة، أن الهيئة التنظيمية ستنهي قرارها بشأن صندوق لايتكوين الفوري لشركة كناري كابيتال هذا الأسبوع. وأشار إلى أن الإيداعات الأخرى المرتبطة بسولانا ودوجكوين وXRP وكاردانو وهيديرا ستتبع.

هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ولجنة تداول السلع الآجلة تتحدان تحت 'مشروع كريبتو'

دعم الإطار الجديد بالفعل الموافقة على صندوق جرايسكيل كوينديسك كريبتو 5 المتداول في 19 سبتمبر. يتتبع هذا الصندوق بيتكوين وإيثريوم وXRP وسولانا وكاردانو، وهو أول منتج أمريكي يغطي خمسة من أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية.

كان مات هوغان، المدير التنفيذي للاستثمار في بيتوايز، قد توقع هذا النوع من النتائج، حيث صرح سابقًا أن الموافقة على معايير الإدراج العامة يمكن أن "تفتح السوق". تتماشى توقعاته مع توقعات تبني أوسع لصناديق الكريبتو المتداولة في المدى القريب.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أيضًا مع لجنة تداول السلع الآجلة من خلال طاولة مستديرة مشتركة تحت "مشروع كريبتو"، الذي تم إطلاقه في يوليو. تهدف هذه المبادرة إلى مواءمة السياسات عبر الوكالات لتحديث تنظيم الأصول الرقمية.

في التداول، يبلغ سعر XRP حوالي 2.90 دولار بزيادة 1.75% في 24 ساعة. تقف سولانا عند حوالي 210.05 دولار، بارتفاع 0.86% خلال نفس الفترة. يحافظ كاردانو على 0.803 دولار، مما يعكس زيادة بنسبة 0.78%. يبلغ سعر دوجكوين 0.2325 دولار، بانخفاض 0.28%، بينما يتم تداول لايتكوين عند 106.51 دولار بارتفاع 0.47%.