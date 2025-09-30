هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية توقف تداول أسهم مجموعة QMMM القابضة وسط تحقيق في التلاعب بالسوق

ملخص

علقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تداول شركة خزينة التشفير QMMM Holdings حتى 13 أكتوبر بسبب احتمال التلاعب بالأسهم

ارتفعت أسهم QMMM بأكثر من 1,700% في شهر واحد بعد إعلان خطط لشراء بيتكوين وEthereum وSolana

يأتي التوقف بعد تقارير تفيد بأن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية وFINRA تحققان في أحجام تداول مرتفعة بشكل غير عادي في أسهم خزينة التشفير

تضمن التلاعب المزعوم توصيات عبر وسائل التواصل الاجتماعي مصممة لرفع السعر والحجم بشكل مصطنع

حظر التداول لا علاقة له باستراتيجية التشفير للشركة بل يتعلق بالترويج غير القانوني للأسهم

تم تعليق تداول أسهم شركة QMMM Holdings، وهي شركة إعلانات رقمية تحولت مؤخرًا إلى استثمارات العملات المشفرة، من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية وسط مخاوف من احتمال التلاعب بالسوق. يأتي هذا الإجراء التنظيمي بعد ارتفاع أسهم الشركة بأكثر من 1,700% في شهر واحد فقط بعد إعلانها عن الاستثمار في العملات المشفرة.

أوقفت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية رسميًا تداول أسهم QMMM يوم الاثنين، مشيرة إلى أن تعليق السحب سيظل ساريًا لمدة عشرة أيام تداول حتى 13 أكتوبر. وذكرت الهيئة التنظيمية "التلاعب المحتمل" كسبب رئيسي للإجراء.

وفقًا لإشعار هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، فإن التلاعب المزعوم تم "تنفيذه من خلال توصيات قدمها أشخاص مجهولون للمستثمرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي لشراء" أسهم QMMM. وتبدو هذه التوصيات "مصممة لرفع سعر وحجم" أسهم الشركة بشكل مصطنع.

أعلنت QMMM Holdings في 9 سبتمبر أنها ستخصص 100 مليون دولار لشراء والاحتفاظ ببيتكوين وEthereum وSolana. أدى هذا الإعلان إلى ارتفاع هائل في الأسعار، حيث ارتفعت الأسهم من حوالي 6.50 دولار إلى 119.40 دولار في شهر واحد فقط.

في يوم واحد بعد إعلان استراتيجية التشفير، قفزت أسهم QMMM من 11 دولارًا إلى أعلى مستوى على الإطلاق وهو 207 دولارات. انضمت الشركة إلى اتجاه متزايد للشركات التي تتبنى استراتيجيات خزينة التشفير في الأشهر الأخيرة.

تحقيق هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية يمتد إلى ما بعد QMMM

يأتي وقف التداول بعد تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال الخميس الماضي كشف أن كلاً من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية وهيئة تنظيم الصناعة المالية (FINRA) قد اتصلتا بعدة شركات أطلقت مؤخرًا استراتيجيات خزينة التشفير. تدرس الجهات التنظيمية أحجام التداول المرتفعة بشكل غير عادي ومكاسب الأسعار التي حدثت قبل الإعلانات العامة عن هذه التحولات في التشفير.

هذا التوقيت مهم لأن قواعد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تحظر على الشركات الكشف الانتقائي عن المعلومات غير العامة. يمكن أن يسمح هذا الكشف الانتقائي للأفراد الذين لديهم معرفة مسبقة بالحصول على مزايا غير عادلة في السوق قبل الكشف العام الأوسع.

يلاحظ خبراء السوق أن تعليق التداول من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أمر غير شائع نسبيًا. قال كارل كابولينجوا، المحرر الأول في مؤشر السوق، لـ Cointelegraph إن مثل هذه الإجراءات "نادرة جدًا، عمومًا بسبب العواقب على إدارة الشركة."

الترويج للأسهم، وليس استراتيجية التشفير، تحت المجهر

يؤكد محللو الصناعة أن تحقيق هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية يبدو أنه يركز على الترويج غير القانوني للأسهم بدلاً من استراتيجية العملات المشفرة لـ QMMM نفسها. لاحظ كابولينجوا أنه في حين أن التحول إلى التشفير ربما جعل الشركة أكثر جاذبية للمستثمرين، فإن استراتيجية التشفير "من غير المرجح أن تكون عنصرًا للتدقيق" من قبل المنظمين.

يمكن أن تكون العواقب وخيمة إذا ربطت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية "الأشخاص المجهولين" الذين يروجون للأسهم بموظفي الشركة أو إدارتها. تشمل العقوبات المحتملة غرامات كبيرة أو حتى السجن للمتورطين في أنشطة الترويج غير القانونية.

سيظل تداول أسهم QMMM معلقًا حتى 10 أكتوبر، وفقًا لإشعار هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. لم ترد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ولا QMMM Holdings على الفور على طلبات التعليق من وسائل إعلامية متعددة.

أعلنت QMMM Holdings التي تتخذ من هونغ كونغ مقراً لها في البداية أن خزينتها ستبدأ باستثمارات في العملات المشفرة بقيمة 100 مليون دولار. جعلت خلفية الشركة في مجال الإعلانات الرقمية هذا التحول دراماتيكيًا بشكل خاص للمستثمرين.

خزائن التشفير تواجه تدقيقًا متزايدًا

اكتسب اتجاه خزينة التشفير زخمًا في وول ستريت في الأشهر الأخيرة. تشير التقارير إلى أن أكثر من 200 شركة جديدة أعلنت عن خطط لشراء والاحتفاظ بالعملات المشفرة كجزء من استراتيجيات الخزينة الخاصة بها.

عادة ما تؤدي هذه الإعلانات إلى رفع أسعار أسهم الشركة، وإن لم يكن ذلك في جميع الحالات. أعرب بعض محللي السوق عن قلقهم من أن سوق مثل هذه الشركات قد يكون مزدحمًا، مما قد يؤدي إلى مشاكل إذا تجاوزت قيمة حيازات التشفير للشركة قيمتها السوقية الإجمالية.

حذر محلل IG Australia توني سيكامور المستثمرين الذين يسعون للتعرض للتشفير، قائلاً إن "هذه الأنواع من اللعب المتهور ليست الطريقة المناسبة للقيام بذلك." يسلط هذا التحذير الضوء على المخاطر المرتبطة بالشركات التي تقوم بتحولات سريعة نحو استراتيجيات العملات المشفرة.

يثير وضع QMMM أسئلة حول كيفية إعلان الشركات وتنفيذ استراتيجيات خزينة التشفير. كما يوضح الاهتمام التنظيمي الذي يمكن أن تجذبه مثل هذه التحركات، خاصة عندما تكون مصحوبة بأنماط تداول غير عادية.

مع استمرار التحقيق، قد توفر القضية رؤى حول كيفية تعامل المنظمين مع الاتجاه المتزايد لاستراتيجيات خزينة التشفير للشركات في المستقبل. يشير تركيز هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على التلاعب المحتمل إلى أنه في حين أن استثمارات العملات المشفرة نفسها قد تكون قانونية، فإن كيفية تسويق الشركات لهذه الاستراتيجيات للمستثمرين لا تزال خاضعة للوائح الأوراق المالية الحالية.

سيظل وقف التداول ساريًا حتى 13 أكتوبر، وبعد ذلك ستحدد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية الخطوات التالية بناءً على نتائج تحقيقها.

