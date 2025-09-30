هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية توقف تداول QMMM بعد ارتفاع الأسهم بنسبة 1,000% على خطط التشفير

ظهر المنشور هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية توقف تداول QMMM بعد ارتفاع الأسهم بنسبة 1000% بسبب خطط تشفير لأول مرة على Coinpedia Fintech News

شهدت شركات خزينة العملات المشفرة ارتفاعاً في الآونة الأخيرة، مما جذب انتباه المستثمرين وكذلك التدقيق التنظيمي.

في حين أن التبني قد يكون في تزايد، إلا أن ليس كل ارتفاع يتم الترحيب به.

تقوم هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بالتشديد على الشركات التي تشهد ارتفاعات مفاجئة في الأسهم، خاصة حول إعلانات العملات المشفرة. شركة QMMM Holdings Ltd، وهي شركة خدمات إعلانية رقمية وإنتاج تسويقي، هي أحدث شركة تواجه وقفاً للتداول بعد ارتفاع أسهمها بشكل كبير.

إيقاف تداول QMMM

وفقاً لتقرير من بلومبرج، علقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية التداول في QMMM بعد ارتفاع السهم بنسبة تقارب 1000% في أقل من ثلاثة أسابيع.

وقالت الهيئة التنظيمية إن الارتفاع ربما كان مدفوعاً بمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي من مستخدم مجهول تحث الناس على شراء السهم. تم إيقاف التداول ولكن من المتوقع أن يستأنف في الساعة 11:59 مساءً بتوقيت الشرق الأمريكي في 10 أكتوبر.

دفعة QMMM بقيمة 100 مليون دولار في مجال العملات المشفرة

في وقت سابق من هذا الشهر، كشفت QMMM عن خطط لبناء خزينة متنوعة للعملات المشفرة بقيمة 100 مليون دولار، مع استثمارات في بيتكوين والإيثريوم وسولانا.

أدى الإعلان إلى ارتفاع الأسهم من 11 دولاراً إلى أكثر من 200 دولار.

كما حددت الشركة تحولها الاستراتيجي إلى مجال العملات المشفرة، باستخدام البلوكتشين والذكاء الاصطناعي.

في حين أن هذه الخطوة سلطت الضوء على اندفاعها نحو الأصول الرقمية، فإن التعليق يعد تذكيراً بأن المنظمين في حالة تأهب للارتفاعات المدفوعة بالضجيج المسبق التي تفتقر إلى أساسيات قوية.

حملة أوسع على "الضجيج"

QMM ليست الحالة الوحيدة. تقوم هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية وهيئة تنظيم الصناعة المالية (FINRA) بتشديد الرقابة على الشركات التي تتحول فجأة إلى العملات المشفرة.

يلاحظ النقاد أن الشركات تتبنى هذه الاستراتيجيات بشكل رئيسي لتعزيز أسعار أسهمها. بسبب هذه المخاوف، يقوم المنظمون الآن بتشديد القواعد.

تواصل المنظمون مع حوالي 200 شركة أعلنت عن استراتيجيات خزينة العملات المشفرة هذا العام بعد ارتفاعات مشبوهة في التداول.

تطلب ناسداك الآن أيضاً من بعض شركات خزينة العملات المشفرة الحصول على موافقة المساهمين قبل إصدار أسهم جديدة لتمويل حيازاتها من العملات المشفرة. يمكن حتى إلغاء إدراج الشركات التي لا تتبع القواعد.

لا يزال تبني الشركات للعملات المشفرة في نمو

على الرغم من هذا التدقيق المتزايد، فإن تبني الشركات للأصول الرقمية ينمو بسرعة. ذكرت بلومبرج في وقت سابق من هذا الشهر أن 184 شركة متداولة علناً أعلنت عن خطط لجمع أكثر من 132 مليار دولار للاستثمار في العملات المشفرة.

تمتلك الشركات العامة الآن أكثر من 1 مليون بيتكوين، والعديد منها يتوسع في العملات البديلة مثل BNB والإيثريوم وسولانا. على سبيل المثال، تتصدر BitMine Immersion التابعة لتوم لي العناوين الرئيسية بشكل متكرر لامتلاكها أكثر من 10 مليارات دولار في ETH.