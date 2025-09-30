هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تشير إلى الضوء الأخضر لمشاريع DePIN وترميز أصول العالم الحقيقي

أكدت المفوضة هيستر بيرس على إمكانات شبكات البنية التحتية المادية اللامركزية (DePIN) وترميز أصول العالم الحقيقي (RWA)، واصفة كليهما بأنهما مجالان ينبغي أن تشجع فيهما اللوائح التقدم بدلاً من تقييده.

وشددت تصريحاتها، التي ألقتها افتراضيًا في قمة الأصول الرقمية في سنغافورة، على أن الشبكات التي تكافئ المشاركين على المساهمة في الخدمات الواقعية - مثل النطاق الترددي، وبيانات رسم الخرائط، أو الطاقة المتجددة - لا ينبغي تصنيفها تلقائيًا ضمن فئة الأوراق المالية. وجادلت بيرس بأن هذه النماذج توفر مكافآت وظيفية مرتبطة بالعمل المنجز، مما يميزها عن مخططات الاستثمار المضاربة.

يتزامن توقيت تعليقاتها مع إصدار قسم تمويل الشركات في هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية خطاب عدم اتخاذ إجراء فيما يتعلق بـ DoubleZero، وهو مشروع DePIN يوزع توكنات على المشاركين. وأوضح الخطاب أن التوزيعات لا تعتبر عروض أوراق مالية، مما يزيل عقبة تنظيمية محتملة للبناة. ويشير القرار إلى أن مشاريع مثل Filecoin وRender Network وBittensor وThe Graph قد تجد مناخًا أكثر ملاءمة مع استمرارها في تطوير البنية التحتية اللامركزية.

وبعيدًا عن DePIN، سلطت بيرس الضوء على ترميز الأصول التقليدية كحدود أخرى مستعدة هيئة الأوراق المالية والبورصات للتعامل معها. وأشارت إلى أن فريق عمل التشفير المخصص في الوكالة كان يجتمع مع الشركات التي تجرب في هذا المجال، بما في ذلك شركة التداول Wintermute، في محاولة لفهم أفضل لكيفية عمل الأوراق المالية المرمزة ضمن القواعد المعمول بها.

اقرأ المزيد: هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تمهد الطريق لصناديق ETF للعلملات البديلة مع سحب الطلبات

وقالت بيرس: "نريد من أولئك الذين يعملون على الترميز أن يتواصلوا معنا"، مؤكدة على التعاون بدلاً من المواجهة. يعكس هذا النهج اعترافًا أوسع بأن الأنظمة القائمة على البلوكتشين يمكن أن تعيد تشكيل كيفية إدارة الموارد المالية والمادية، شريطة وجود وضوح تنظيمي.

يمثل موقفها تناقضًا مع سمعة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأكثر عدائية في قطاع التشفير ويشير إلى استعداد لتعزيز الابتكار في التقنيات التي تربط الأصول الرقمية بالقيمة الواقعية.

المعلومات المقدمة في هذا المقال هي لأغراض تعليمية فقط ولا تشكل نصيحة مالية أو استثمارية أو تجارية. لا تؤيد Coindoo.com أو توصي بأي استراتيجية استثمار محددة أو عملة مشفرة. قم دائمًا بإجراء البحث الخاص بك واستشر مستشارًا ماليًا مرخصًا قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.

ظهر المقال هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تعطي الضوء الأخضر لمشاريع DePIN وترميز أصول العالم الحقيقي لأول مرة على Coindoo.