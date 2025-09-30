هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تجتمع مع بورصة نيويورك وICE لمناقشة تنظيم التشفير

أفادت PANews في 30 سبتمبر أنه وفقًا لـ Cointelegraph، اجتمعت مجموعة عمل العملات المشفرة التابعة لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية مع بورصة نيويورك وبورصة إنتركونتيننتال لمناقشة تنظيم العملات المشفرة، بما في ذلك مشتقات العملات المشفرة وتداول الأسهم المرمزة.
