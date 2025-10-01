البورصةDEX+
شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلة500Xمدخراتالأحداث
المزيد
سباق CZH
ظهر منشور "هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تسرع للسماح بتداول الأسهم الأمريكية على البلوكشين" على BitcoinEthereumNews.com. تخطط هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية حسب التقارير للسماح بتداول أسهم TradFi على السلسلة من خلال ترميز أصول العالم الحقيقي. سيمكن هذا المستثمرين الأفراد من تجاوز عدة قيود رئيسية واستخدام تجربة تداول أسهم أصلية في Web3. على الرغم من عدم وضوح موعد الإطلاق أو مدى طموحه، إلا أن الهيئة تجعل هذا أولوية حسب التقارير. قد نشهد تحولاً دائماً في أسواق TradFi في الأيام القليلة المقبلة. تداول الأسهم على السلسلة من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية كان لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية الكثير على طاولتها منذ بدء مبادراتها الجديدة المؤيدة للكريبتو، حيث تعمل على معايير إدراج ETF الجديدة وإعفاءات الابتكار التنظيمي، من بين العديد من الاهتمامات الأخرى. ومع ذلك، يفصل تقرير جديد هدفاً طموحاً بشكل خاص، حيث تخطط الهيئة للسماح بتداول أسهم TradFi على السلسلة: برعاية برعاية عاجل: تتحرك هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية حسب التقارير للسماح بتداول الأسهم مثل الكريبتو، حيث ستتداول الأسهم على السلسلة. بموجب الخطة، يمكن للمستثمرين شراء رموز على منصات تداول الكريبتو تمثل أسهماً في شركات مثل Tesla أو Nvidia. — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) 30 سبتمبر 2025 تأتي هذه الأخبار عبر تقرير حديث، ويمكن أن تكون لها آثار هائلة. آلية هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية المقترحة لجلب الأسهم إلى السلسلة بسيطة نسبياً: ستقدم أصول العالم الحقيقي المرمزة. سيسمح هذا للمتداولين الأفراد بشراء رموز ترتبط قيمتها مباشرة بأسهم TradFi مثل Tesla وNvidia، أو أي من شركات التكنولوجيا "السبع الرائعة" الأخرى. فرصة كبيرة بعبارة أخرى، سيكتسب مستثمرو الكريبتو عدة مزايا متميزة. يمكنهم نقل أصولهم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، بشكل مستقل عن ساعات سوق TradFi. سيسمح هذا أيضاً للمستخدمين بتجاوز مؤسسات الوساطة العادية في سوق الأسهم، وإجراء الأعمال فقط على منصات التداول الأصلية في Web3. كانت BlackRock تستكشف ترميز أصول العالم الحقيقي لجلب أسهم TradFi إلى السلسلة، لكن تجاربها كانت محصورة في صناديق المؤشرات. ستفتح هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، على النقيض من ذلك، هذه الخدمات لمجموعة أكبر بكثير...ظهر منشور "هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تسرع للسماح بتداول الأسهم الأمريكية على البلوكشين" على BitcoinEthereumNews.com. تخطط هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية حسب التقارير للسماح بتداول أسهم TradFi على السلسلة من خلال ترميز أصول العالم الحقيقي. سيمكن هذا المستثمرين الأفراد من تجاوز عدة قيود رئيسية واستخدام تجربة تداول أسهم أصلية في Web3. على الرغم من عدم وضوح موعد الإطلاق أو مدى طموحه، إلا أن الهيئة تجعل هذا أولوية حسب التقارير. قد نشهد تحولاً دائماً في أسواق TradFi في الأيام القليلة المقبلة. تداول الأسهم على السلسلة من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية كان لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية الكثير على طاولتها منذ بدء مبادراتها الجديدة المؤيدة للكريبتو، حيث تعمل على معايير إدراج ETF الجديدة وإعفاءات الابتكار التنظيمي، من بين العديد من الاهتمامات الأخرى. ومع ذلك، يفصل تقرير جديد هدفاً طموحاً بشكل خاص، حيث تخطط الهيئة للسماح بتداول أسهم TradFi على السلسلة: برعاية برعاية عاجل: تتحرك هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية حسب التقارير للسماح بتداول الأسهم مثل الكريبتو، حيث ستتداول الأسهم على السلسلة. بموجب الخطة، يمكن للمستثمرين شراء رموز على منصات تداول الكريبتو تمثل أسهماً في شركات مثل Tesla أو Nvidia. — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) 30 سبتمبر 2025 تأتي هذه الأخبار عبر تقرير حديث، ويمكن أن تكون لها آثار هائلة. آلية هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية المقترحة لجلب الأسهم إلى السلسلة بسيطة نسبياً: ستقدم أصول العالم الحقيقي المرمزة. سيسمح هذا للمتداولين الأفراد بشراء رموز ترتبط قيمتها مباشرة بأسهم TradFi مثل Tesla وNvidia، أو أي من شركات التكنولوجيا "السبع الرائعة" الأخرى. فرصة كبيرة بعبارة أخرى، سيكتسب مستثمرو الكريبتو عدة مزايا متميزة. يمكنهم نقل أصولهم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، بشكل مستقل عن ساعات سوق TradFi. سيسمح هذا أيضاً للمستخدمين بتجاوز مؤسسات الوساطة العادية في سوق الأسهم، وإجراء الأعمال فقط على منصات التداول الأصلية في Web3. كانت BlackRock تستكشف ترميز أصول العالم الحقيقي لجلب أسهم TradFi إلى السلسلة، لكن تجاربها كانت محصورة في صناديق المؤشرات. ستفتح هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، على النقيض من ذلك، هذه الخدمات لمجموعة أكبر بكثير...

هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تسرع للسماح بتداول الأسهم الأمريكية على البلوكشين

بواسطة: BitcoinEthereumNews
2025/10/01 05:02
COM
COM$0,005483-7,31%
Polytrade
TRADE$0,05105+1,24%
Allo
RWA$0,004198-1,01%
League of Traders
LOT$0,01216-1,21%
Propy
PRO$0,46-0,64%

تخطط هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية حسب التقارير للسماح بتداول أسهم TradFi على السلسلة من خلال ترميز أصول العالم الحقيقي. سيمكن هذا المستثمرين الأفراد من تجاوز العديد من القيود الرئيسية واستخدام تجربة تداول أسهم أصلية في Web3.

على الرغم من عدم وضوح موعد طرح هذه الخدمة أو مدى طموحها، إلا أن اللجنة تجعل هذا الأمر أولوية حسب التقارير. قد نشهد تحولاً دائماً في أسواق TradFi في الأيام القليلة المقبلة.

تداول الأسهم على السلسلة من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية

كان لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية الكثير من المهام منذ بدء مبادراتها الجديدة المؤيدة للعملات المشفرة، والعمل على معايير إدراج ETF الجديدة وإعفاءات الابتكار التنظيمي، من بين العديد من الاهتمامات الأخرى. ومع ذلك، يفصل تقرير جديد هدفًا طموحًا بشكل خاص، حيث تخطط اللجنة للسماح بتداول أسهم TradFi على السلسلة:

برعاية

برعاية

تأتي هذه الأخبار عبر تقرير حديث، ويمكن أن تكون لها آثار هائلة. الآلية المقترحة من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لجلب الأسهم إلى السلسلة بسيطة نسبيًا: ستقدم أصول العالم الحقيقي المرمزة. سيسمح هذا للمتداولين الأفراد بشراء رموز ترتبط قيمتها مباشرة بأسهم TradFi مثل Tesla وNvidia أو أي من شركات التكنولوجيا "السبع الرائعة" الأخرى.

فرصة هائلة

بعبارة أخرى، سيكتسب مستثمرو العملات المشفرة العديد من المزايا المميزة. يمكنهم نقل أصولهم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، بشكل مستقل عن ساعات سوق TradFi. سيسمح هذا أيضًا للمستخدمين بتجاوز مؤسسات الوساطة العادية في سوق الأسهم، وإجراء الأعمال فقط على منصات التداول الأصلية في Web3.

كانت BlackRock تستكشف ترميز أصول العالم الحقيقي لجلب أسهم TradFi إلى السلسلة، لكن تجاربها كانت محصورة في صناديق المؤشرات. على النقيض من ذلك، ستفتح هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية هذه الخدمات لمجموعة أوسع بكثير من المنتجات.

من غير الواضح حاليًا ما إذا كانت اللجنة تخطط لإطلاق برنامج تجريبي مع بعض الأسهم، أو نهج عدم التدخل حيث يمكن للبورصات إدراج أي أصول تريدها. على أي حال، فإنها تخطط لتنفيذ طرح ملموس "بسرعة".

تتعرض هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لضغوط سياسية لتبني الكثير من التدابير المؤيدة للعملات المشفرة المختلفة، لكن برنامج الأسهم على السلسلة هذا يبدو أولوية خاصة. بعد كل شيء، تهتم إدارة ترامب بتكامل TradFi/Web3، حيث وضعت البيانات الاقتصادية على بلوكتشين الشهر الماضي.

نأمل أن تصدر هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إعلانًا رسميًا مع شروحات أكثر تفصيلاً قريبًا. إن وضع أسهم السبع الرائعة على السلسلة سيكون بالفعل فرصة سوقية ضخمة، لكن الحرية الكاملة يمكن أن تحول أسواق TradFi إلى الأبد.

المصدر: https://beincrypto.com/blockchain-stock-trading-sec-rwa-tradfi/

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

قد يعجبك أيضاً

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

ملخص: انخفض سهم MSTR بنسبة 60% من أعلى مستوياته على الإطلاق، ويتم تداوله حالياً بسعر 224.20 دولار للسهم. يرتبط انخفاض سهم MSTR مباشرة بانخفاض سعر البيتكوين الأخير بأكثر من 10%. يقترب مؤشر mNAV الاستراتيجي من 1.0، مما قد يدفع الشركة لبيع البيتكوين لإعادة شراء الأسهم. إجمالي حيازات MSTR من البيتكوين [...] ظهر المنشور "انزلاق سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة" لأول مرة على CoinCentral.
Moonveil
MORE$0,003943+1,78%
1
1$0,01965-15,48%
EPNS
PUSH$0,01689+8,26%
مشاركة
Coincentral2025/11/13 04:50
مؤشر العملات البديلة يشير إلى انتعاش مبكر: هل الارتفاع القادم قريب؟

مؤشر العملات البديلة يشير إلى انتعاش مبكر: هل الارتفاع القادم قريب؟

تظهر البيانات الجديدة استقرار المضاربة على العملات البديلة رغم انخفاض سعر البيتكوين، مما يشير إلى علامات مبكرة لإعادة دخول المخاطرة ودورة أكثر نضجًا للعملات البديلة في المستقبل. على الرغم من انخفاض البيتكوين (BTC) بنسبة 10% في أكتوبر، ظل مؤشر المضاربة على العملات البديلة من Capriole Investments مستقرًا عند حوالي 25%، مما يشير إلى أن النشاط المضاربي في سوق العملات البديلة يحافظ على استقراره بدلاً من الانهيار مع BTC. قد يشير هذا الاستقرار النسبي إلى مرحلة مبكرة من إعادة الدخول بين المشاركين في السوق، حيث يقوم المستثمرون بالتناوب بشكل انتقائي إلى أصول الكريبتو ذات المخاطر الأعلى على الرغم من الحذر الاقتصادي الكلي. النقاط الرئيسية: تظل المضاربة على العملات البديلة مستقرة رغم تراجع البيتكوين في أكتوبر إلى 100,000 دولار. اقرأ المزيد
Index Cooperative
INDEX$0,814-3,55%
Moonveil
MORE$0,003943+1,78%
Bitcoin
BTC$101 939,89-1,18%
مشاركة
Coinstats2025/11/13 04:22
هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

تتصدى السلطات التنظيمية في أوروبا لمخاطر العملات المستقرة وتدفع نحو ضوابط أكثر صرامة. على عكس اللوائح المجزأة للولايات المتحدة بشأن العملات المستقرة، وضع صانعو السياسات الأوروبيون نظامًا موحدًا يعتقدون أنه سيعزز الابتكار، ويحمي المستهلكين، ويحسن الاستقرار المالي. يمكن للقواعد الحالية للعملات المشفرة التعامل مع مخاطر العملات المستقرة على الرغم من التحذيرات الأخيرة [...]
Believe
BELIEVE$0,01241+2,13%
مشاركة
Cryptopolitan2025/11/13 04:50

الأخبار الرائجة

المزيد

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

مؤشر العملات البديلة يشير إلى انتعاش مبكر: هل الارتفاع القادم قريب؟

هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

هل سينهي البيتكوين العام فوق أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 126,198 دولار؟ انقسام المحللين حول احتمالات اختراق الحدود

الدولار الكندي ينخفض بشكل طفيف قبيل قرار سعر الفائدة لبنك كندا - سكوتيابنك

أسعار الكريبتو

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$101 941,85
$101 941,85$101 941,85

-0,29%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3 419,91
$3 419,91$3 419,91

-0,24%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$153,72
$153,72$153,72

-1,27%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2,3900
$2,3900$2,3900

+0,92%

mc_price_img_alt

KernelDAO

KERNEL

$0,11137
$0,11137$0,11137

+4,07%