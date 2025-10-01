هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تسرع للسماح بتداول الأسهم الأمريكية على البلوكشين

تخطط هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية حسب التقارير للسماح بتداول أسهم TradFi على السلسلة من خلال ترميز أصول العالم الحقيقي. سيمكن هذا المستثمرين الأفراد من تجاوز العديد من القيود الرئيسية واستخدام تجربة تداول أسهم أصلية في Web3.

على الرغم من عدم وضوح موعد طرح هذه الخدمة أو مدى طموحها، إلا أن اللجنة تجعل هذا الأمر أولوية حسب التقارير. قد نشهد تحولاً دائماً في أسواق TradFi في الأيام القليلة المقبلة.

تداول الأسهم على السلسلة من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية

كان لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية الكثير من المهام منذ بدء مبادراتها الجديدة المؤيدة للعملات المشفرة، والعمل على معايير إدراج ETF الجديدة وإعفاءات الابتكار التنظيمي، من بين العديد من الاهتمامات الأخرى. ومع ذلك، يفصل تقرير جديد هدفًا طموحًا بشكل خاص، حيث تخطط اللجنة للسماح بتداول أسهم TradFi على السلسلة:

تأتي هذه الأخبار عبر تقرير حديث، ويمكن أن تكون لها آثار هائلة. الآلية المقترحة من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لجلب الأسهم إلى السلسلة بسيطة نسبيًا: ستقدم أصول العالم الحقيقي المرمزة. سيسمح هذا للمتداولين الأفراد بشراء رموز ترتبط قيمتها مباشرة بأسهم TradFi مثل Tesla وNvidia أو أي من شركات التكنولوجيا "السبع الرائعة" الأخرى.

فرصة هائلة

بعبارة أخرى، سيكتسب مستثمرو العملات المشفرة العديد من المزايا المميزة. يمكنهم نقل أصولهم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، بشكل مستقل عن ساعات سوق TradFi. سيسمح هذا أيضًا للمستخدمين بتجاوز مؤسسات الوساطة العادية في سوق الأسهم، وإجراء الأعمال فقط على منصات التداول الأصلية في Web3.

كانت BlackRock تستكشف ترميز أصول العالم الحقيقي لجلب أسهم TradFi إلى السلسلة، لكن تجاربها كانت محصورة في صناديق المؤشرات. على النقيض من ذلك، ستفتح هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية هذه الخدمات لمجموعة أوسع بكثير من المنتجات.

من غير الواضح حاليًا ما إذا كانت اللجنة تخطط لإطلاق برنامج تجريبي مع بعض الأسهم، أو نهج عدم التدخل حيث يمكن للبورصات إدراج أي أصول تريدها. على أي حال، فإنها تخطط لتنفيذ طرح ملموس "بسرعة".

تتعرض هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لضغوط سياسية لتبني الكثير من التدابير المؤيدة للعملات المشفرة المختلفة، لكن برنامج الأسهم على السلسلة هذا يبدو أولوية خاصة. بعد كل شيء، تهتم إدارة ترامب بتكامل TradFi/Web3، حيث وضعت البيانات الاقتصادية على بلوكتشين الشهر الماضي.

نأمل أن تصدر هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إعلانًا رسميًا مع شروحات أكثر تفصيلاً قريبًا. إن وضع أسهم السبع الرائعة على السلسلة سيكون بالفعل فرصة سوقية ضخمة، لكن الحرية الكاملة يمكن أن تحول أسواق TradFi إلى الأبد.