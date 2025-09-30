هيئة الأوراق المالية والبورصات توقف تداول أسهم شركة أعلنت عن استثمارات في بيتكوين (BTC) والإيثريوم (ETH) وسولانا (SOL)

أوقفت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) مؤقتًا تداول أسهم شركة QMMM القابضة المدرجة في ناسداك بعد ارتفاع أسهمها بنسبة 959% خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

هيئة الأوراق المالية والبورصات توقف التداول بعد ارتفاع أسهم QMMM القابضة

تدعي الهيئة التنظيمية أن الترويج المكثف عبر حسابات وسائل التواصل الاجتماعي المجهولة هو السبب وراء هذا الارتفاع الاستثنائي.

يرتبط الارتفاع الحاد في أسهم QMMM القابضة بخطة جديدة أعلنت عنها الشركة مؤخرًا. أعلنت الشركة عن خطط لإنشاء خزينة كريبتو متنوعة بقيمة 100 مليون دولار ستستثمر في أصول الكريبتو الرائدة مثل بيتكوين (BTC) والإيثريوم (ETH) وسولانا (SOL). أدى هذا التطور إلى زيادة اهتمام المستثمرين وأدى إلى تقلبات غير عادية في سعر سهمها.

استشهدت هيئة الأوراق المالية والبورصات بمخاطر التلاعب بالسوق والحاجة إلى حماية المستثمرين كأساس لقرارها. وأشارت الوكالة إلى أن الإحالات المجهولة، خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يمكن أن تؤثر على سلوك المستثمر. لذلك، تم تعليق تداول أسهم QMMM لضمان سير السوق بسلاسة.

يفسر الخبراء خطوة هيئة الأوراق المالية والبورصات على أنها تحذير بشأن مخاطر المضاربة المتزايدة التي تواجهها الشركات التي تتنوع في مشاريع تركز على العملات المشفرة. كما يؤكدون أن المستثمرين يجب أن يقيموا المخاطر بعناية قبل أن ينجذبوا لوعود العوائد المرتفعة.

