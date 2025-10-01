توقف SEC عن تقديم طلبات ETF العملات المشفرة الفورية، والمستثمرون يتجهون إلى التعدين السحابي من COME Mining

الإفصاح: هذه المقالة لا تمثل نصيحة استثمارية. المحتوى والمواد المعروضة في هذه الصفحة هي لأغراض تعليمية فقط.

هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تؤخر الموافقات على صناديق ETF للعملات المشفرة؛ COME Mining تقدم بديلاً مع عقود BTC وETH وXRP وDOGE وUSDT.

ملخص COME Mining توفر تدفقًا نقديًا من عقود BTC وETH وXRP وDOGE وUSDT.

المنصة المتوافقة مع الهواتف المحمولة تتيح للمستخدمين التعدين في أي وقت، مع دعم متعدد العملات وأمان بمستوى البنوك.

يكسب المستخدمون الجدد 15 دولارًا في قوة الحوسبة بالإضافة إلى مكافآت يومية، مما يجعل تعدين العملات المشفرة سهلاً.

أعادت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) مرة أخرى انتباه السوق إلى عملية الموافقة على صناديق ETF. حثت الهيئة مؤخرًا العديد من المؤسسات على سحب طلبات صناديق ETF الفورية التي تتضمن العملات المشفرة السائدة مثل LTC وXRP وSOL وADA وDOGE.

هذه الخطوة لم تؤخر توقعات السوق للامتثال فحسب، بل جعلت المستثمرين يواجهون مرة أخرى عدم اليقين قصير المدى والتقلبات العالية لأصول العملات المشفرة.

يشير المحللين إلى أن صناديق ETF تعتبر قناة رئيسية لجذب رأس المال السائد، لكن تباطؤ الموافقات يعني أن المستثمرين سيستمرون في الكفاح لتحقيق عوائد مستقرة من خلال هذه القناة على المدى القصير.

بالنسبة للمستثمرين الأفراد، فإن "تخزين العملات والانتظار حتى ترتفع" غالبًا ما يؤدي إلى تقلبات سلبية في الأسعار؛ وبالنسبة للمتداولين، تصاحب العمليات المتكررة عتبات عالية ومخاطر مرتفعة. في ظل هذه الخلفية، يبحث المزيد والمزيد من المستثمرين عن مسارات جديدة يمكنها الحفاظ على سيولة الأصول وحمايتها من مخاطر السوق.

في هذا الوقت، برز التعدين السحابي COME Mining تدريجيًا بنموذجه الفريد. توفر المنصة عقود معدل التجزئة التي يتم تسويتها بالعملات السائدة مثل BTC وETH وXRP وDOGE وUSDT، مما يسمح للمستخدمين بالمشاركة في إنتاج الكتل دون الاستثمار في معدات التعدين أو تكاليف الكهرباء.

يتلقى المستخدمون أيضًا تدفقًا نقديًا مستقرًا من خلال التسوية اليومية التلقائية. بدلاً من الانتظار السلبي للعبة طويلة المدى لصناديق ETF، يقوم المستثمرون بتحويل الأصول الرقمية من "الاحتفاظ الثابت" إلى "توليد فائدة ديناميكية" من خلال COME Mining، مما يضمن مسارًا أكثر قابلية للتنبؤ لزيادة القيمة خلال الدورات المضطربة.

مميزات تطبيق COME Mining للهاتف المحمول

1. التشغيل عبر الهاتف المحمول، المشاركة في أي وقت وأي مكان: تتيح واجهة الهاتف المحمول البسيطة والبديهية للمستخدمين عرض الأرباح وإدارة العقود وضبط الإعدادات على هواتفهم، مما يوفر تجربة سلسة.

2. دعم متعدد العملات وتخصيص مرن للأصول: تدعم المنصة دفع وتسوية أكثر من عشر عملات سائدة مثل BTC وETH وDOGE وXRP وUSDT وغيرها، مما يلبي الاحتياجات المتنوعة للمستثمرين.

3. أمان بمستوى البنوك: من خلال الجمع بين حماية McAfee® وCloudflare® المزدوجة واستخدام تخزين المحفظة الباردة الموزعة، يوفر التطبيق للمستخدمين تشفيرًا وأمانًا للأموال بمستوى البنوك.

4. مكافآت التسجيل وتسجيل الدخول: يمكن للمستخدمين الجدد الحصول على مكافأة قوة حوسبة بقيمة 15 دولارًا عند التسجيل، والحصول على 0.60 دولار لتسجيلات الدخول اليومية، مما يخفض العتبة ويسهل البدء.

5. التشغيل المستقر والخدمة على مدار الساعة: تتوفر عقود مرنة قصيرة وطويلة المدى. تضمن المنصة وقت تشغيل بنسبة 100٪ وتوفر دعمًا فنيًا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مما يمنح المستخدمين راحة البال.

ثلاث خطوات للبدء:

1. التسجيل: قم بزيارة الموقع الرسمي والتسجيل باستخدام عنوان البريد الإلكتروني.

2. اختيار عقد: اختر بمرونة خطة قوة حوسبة بناءً على ميزانية معينة.

3. الاستمتاع بالفوائد: بعد تفعيل العقد، يتم إضافة الأرباح اليومية تلقائيًا إلى الحساب، ويمكن للمستخدمين السحب أو إعادة الاستثمار في أي وقت.

ملخص

في بيئة يتم فيها حظر صناديق ETF وتتزايد فيها تقلبات السوق، أصبح التعدين السحابي COME Mining خيارًا عقلانيًا للمستثمرين. مع عتبته المنخفضة وشفافيته ونموذج التسوية اليومية، فإنه يمكّن XRP والأصول متعددة العملات من تحقيق تقدير مستقر حقًا. بالنسبة للمحتفظين على المدى الطويل والمستخدمين الجدد، COME Mining ليس مجرد "ملاذ آمن"، بل هو أيضًا أداة مهمة لتعزيز نمو القيمة طويلة المدى للأصول الرقمية.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الرسمي.