هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تقيّم خطة تداول الأسهم القائمة على البلوكتشين

النقاط الرئيسية: تدرس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أطر تنظيمية لتداول الأسهم على البلوكتشين، بدعم من Coinbase وRobinhood.

يمكن أن تحدث الأسواق الأمريكية باستخدام تقنيات دفتر الأستاذ الموزع.

تعارض المؤسسات المالية التقليدية بسبب مخاطر الاستقرار.

تخطط هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية للوائح تنظيمية لتداول الأسهم على منصات البلوكتشين، على غرار العملات المشفرة، بدعم من منصات التداول الرئيسية Coinbase وRobinhood، وسط مناقشات صناعية.

قد يعزز هذا الجهد مرونة الاستثمار لكنه يواجه مقاومة من التمويل التقليدي، مما يؤكد التحولات المحتملة في مشهد السوق.

تداول الأسهم على البلوكتشين: هيئة الأوراق المالية والبورصات وقادة الصناعة يشاركون

يعد التحول إلى تداول الأسهم على البلوكتشين تغييرًا ملحوظًا في المشهد المالي، ويتضمن مناقشات بين موظفي هيئة الأوراق المالية والبورصات وقادة الصناعة. وقد علق رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات بول أتكينز على أهمية الابتكار في الأصول الرقمية:

تدعو الجهات المعنية مثل Coinbase إلى الموافقة العاجلة، بينما تسلط البنوك التقليدية الضوء على اضطرابات السوق المحتملة. لا يزال التزام هيئة الأوراق المالية والبورصات قويًا، مع التركيز على مسارات تنظيمية واضحة لتعزيز تداول الأصول الرقمية. في النهاية، يبدو تحقيق توافق تنظيمي أمرًا صعبًا وسط مصالح صناعية متباينة.

تأثير معايير هيئة الأوراق المالية والبورصات الرقمية على ديناميكيات السوق

هل تعلم؟ تعد معايير الإدراج العامة الأخيرة لهيئة الأوراق المالية والبورصات للمنتجات المتداولة في البورصة الرقمية تحولًا محوريًا، يهدف إلى تبسيط الوصول وتقليل حواجز الابتكار المالي للبلوكتشين.

استنادًا إلى بيانات CoinMarketCap الحالية، يبلغ سعر الإيثريوم (ETH) 4,150.94 دولارًا بقيمة سوقية تبلغ 501.03 مليار دولار. يبلغ حجم التداول على مدار 24 ساعة 36.39 مليار دولار، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 4.93%. في الـ 90 يومًا الماضية، شهد الإيثريوم زيادة في السعر بنسبة 60.64%.

الإيثريوم (ETH)، الرسم البياني اليومي، لقطة شاشة على CoinMarketCap في الساعة 01:24 بتوقيت UTC في 1 أكتوبر 2025. المصدر: CoinMarketCap

تشير رؤى الخبراء إلى أن الأطر التنظيمية الواضحة قد تعزز دمج البلوكتشين في التمويل التقليدي، مما يعزز الشفافية والكفاءة. استنادًا إلى اتجاهات السوق التاريخية، يمكن أن يشهد الجمع بين البلوكتشين وتداول الأسهم زيادة في الطلب على المنصات المرتبطة بالإيثريوم، مما يتيح أنظمة مالية أكثر ديناميكية.