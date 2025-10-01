هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تسمح لمستشاري الاستثمار باستخدام شركات الائتمان المرخصة كجهات حفظ للعملات المشفرة

هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تسمح لمستشاري الاستثمار بالاعتماد على شركات الائتمان المرخصة كحراس للكريبتو.

هذا يعني أن أي شركة ائتمان معتمدة أو مرخصة رسميًا يمكنها الاحتفاظ بالعملات المشفرة مثل بيتكوين أو إيثر بنفس الطريقة التي تحتفظ بها بالنقد أو الأصول الأخرى.

كشفت الهيئة الرقابية المالية الأمريكية عن هذا التحديث في رسالة أرسلتها إلى شركة Simpson Thacher & Bartlett LLP، وهي شركة محاماة تواصلت مع هيئة الأوراق المالية والبورصات، طلبًا للتوضيح.

هيئة الأوراق المالية والبورصات تدعم صناديق الائتمان الحكومية كحراس للكريبتو

ذكرت هيئة الأوراق المالية والبورصات في الرسالة أنه يمكن معاملة شركات الائتمان كـ "بنوك". يعمل هذا النهج بموجب قانون مستشاري الاستثمار لعام 1940 وقانون شركات الاستثمار لعام 1940. أصبحت شركات الائتمان المرخصة من الولاية مؤهلة الآن للاحتفاظ بأصول الكريبتو نيابة عن عملائها.

شاركت هيئة الأوراق المالية والبورصات الرسالة والتحليل على موقعها الإلكتروني. وكتبت الوكالة،

تصنف رسالة هيئة الأوراق المالية والبورصات على أنها رسالة عدم اتخاذ إجراء، مما يعني أن الوكالة لن تتخذ إجراءات إنفاذ إذا استخدم المستشارون أو الصناديق شركات ائتمان الولاية للاحتفاظ بأصول الكريبتو.

نشرت السناتور سينثيا لوميس على X وقالت إنها "متشجعة لرؤية @SECGov تعترف بشركات الائتمان المرخصة من الولاية كحراس مؤهلين للأصول الرقمية." وذكّرت الناس بكيفية تمهيد وايومنغ الطريق لهذا القرار عندما أصدرت إعفاءً من عدم اتخاذ إجراء في عام 2020 وتعرضت للانتقاد آنذاك من قبل موظفي هيئة الأوراق المالية والبورصات. وقالت، "لقد اعترفوا أخيرًا بصرامة وقيمة إشراف وايومنغ على الأصول الرقمية."

قال بريان دالي، مدير قسم إدارة الاستثمار في هيئة الأوراق المالية والبورصات، لإليانور تيريت، "كان هذا الوضوح الإضافي ضروريًا لأن شركات الائتمان المرخصة من الولاية لم تكن تُرى عالميًا كحراس مؤهلين لأصول الكريبتو."

أوضح دالي أن الرسالة إلى Simpson Thacher & Bartlett هي رسالة من الموظفين. وقال إنه يمكن طرح الموضوع في وضع القواعد المستقبلية، ولكن في الوقت الحالي، فإنه يعمل ويوفر إرشادات واضحة لمنتجات ومديري اليوم.

يعد القرار الذي اتخذه موظفو هيئة الأوراق المالية والبورصات نقطة تحول، خاصة بعد أن قيد الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة كيفية عمل البنوك والكيانات المنظمة مع شركات الكريبتو فيما يُعرف باسم عملية نقطة الاختناق 2.0.

