شركة SBI Ripple Asia توقع مذكرة تفاهم مع Tobu Top Tours لتطوير المدفوعات الرقمية المرمزة

تتعاون SBI Ripple Asia مع Tobu Top Tours لبناء أنظمة دفع مغلقة. سيقوم المشروع بإصدار رموز فريدة للوجهات والعلامات التجارية، مما يربط القوة الشرائية بالمشاركة الرقمية للمشجعين وتجارب السفر المحلية.

ملخص وقعت SBI Ripple Asia و Tobu Top Tours مذكرة تفاهم لإطلاق منصة دفع قائمة على التوكن

تسعى الرموز المملوكة على دفتر XRP لدعم السفر والتجزئة واقتصاد المشجعين

إطلاق الخدمة مستهدف للنصف الأول من عام 2026

وفقًا لإعلان في 30 سبتمبر، وقعت الشركتان اليابانيتان مذكرة تفاهم لبناء منصة دفع جديدة. بموجب الاتفاقية، ستصدر SBI Ripple Asia رموزًا مملوكة على دفتر XRP، مصممة خصيصًا للشركات والمنظمات الشريكة.

ستستفيد Tobu Top Tours، وهي مشغل رئيسي للسفر والسياحة، من نفوذها في الصناعة لضم شركاء وبناء شبكة من المتاجر التابعة، وتطوير مبادرات تسويقية باستخدام NFT مرتبطة وظيفيًا بهذه الرموز الجديدة. تستهدف الشركات إطلاق الخدمة في النصف الأول من عام 2026.

السياحة واقتصاد المشجعين وحالات استخدام أخرى

تحدد المذكرة حالات استخدام متنوعة تتجاوز التطبيقات النظرية. في السياحة، ستصدر المنصة رموزًا مقيدة جغرافيًا بوجهات محددة، تعمل كعملة رقمية لمدينة بأكملها أو منطقة تسوق.

قالت SBI Ripple Asia إن هذا سيبسط تجربة الدفع بدون نقود للمسافرين ويحافظ على تداول إنفاق السياح داخل الاقتصاد المحلي. ومن الجدير بالذكر أنه يمكن إقران المعاملات مع NFT تعمل كتذكارات رقمية أو قسائم خصم، مما يخلق رابطًا بين الزيارات لمرة واحدة والمشاركة المتكررة.

يقترح النموذج أيضًا نهجًا جديدًا للإغاثة من الكوارث والمساعدات الإقليمية. وفقًا للشركات، يمكن إصدار التبرعات كرموز قابلة للإنفاق فقط داخل المنطقة المتضررة، مما يضمن وصول الدعم المالي مباشرة إلى الشركات المحلية مثل المطاعم والمتاجر. هذا يمنع تسرب المساعدات إلى السلاسل الوطنية أو تجار التجزئة عبر الإنترنت، مما يوفر طريقة شفافة ومستهدفة لتعزيز التعافي الاقتصادي الشعبي.

بالإضافة إلى ذلك، تم تصميم المنصة لاقتصاد المشجعين. يمكن للفرق الرياضية والفنانين والمؤسسات الثقافية إطلاق رموزهم الخاصة. سيتم استخدام هذه الرموز للبضائع والامتيازات، بينما تعمل NFT كبطاقات عضوية قابلة للبرمجة. يمكن للنظام إتاحة تجارب أو مكافآت خاصة بناءً على إنفاق المشجع، مما يخلق مصدر دخل جديد وديناميكي ويعمق الولاء.