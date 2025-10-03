البورصةDEX+
قامت سامسونج بدمج Coinbase في نظام Galaxy البيئي لـ 75 مليون مستخدم أمريكي من خلال محفظة سامسونج. ملاحظة المحرر: ذكر العنوان السابق الرقم خطأً بـ 57 مليون. إنه 75 مليون وتم تصحيح العنوان. نعتذر و...

محفظة سامسونج تقدم الآن وصولاً مباشراً إلى كوينبيس لـ 75 مليون مستخدم جالاكسي

بواسطة: Crypto.news
2025/10/03 22:58
دمجت سامسونج منصة Coinbase في نظامها البيئي Galaxy لـ 75 مليون مستخدم أمريكي من خلال محفظة سامسونج.

ملاحظة المحرر: ذكر العنوان السابق الرقم بشكل خاطئ كـ 57 مليون. إنه 75 مليون وتم تصحيح العنوان. نعتذر ونأسف بشدة على الخطأ.

ملخص
  • تدعم محفظة سامسونج الآن خدمات Coinbase للكريبتو على أجهزة Galaxy
  • يغطي الطرح الأولي حوالي 75 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، مع خطط للتوسع عالميًا
  • يمكن للمستخدمين شراء وتداول ورهان الكريبتو دون الحاجة إلى تطبيق Coinbase المستقل

توسع عملاق التكنولوجيا الكوري شراكته مع Coinbase. في يوم الجمعة، 3 أكتوبر، أعلنت سامسونج أنها ستمكن مستخدمي Galaxy من الوصول إلى Coinbase مباشرة من خلال محفظة سامسونج. الشراكة، التي تم الإعلان عنها لأول مرة في يوليو والمتاحة مبدئيًا لـ 75 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، ستتوسع في النهاية إلى مناطق أخرى.

ستقدم سامسونج أيضًا حوافز للمستخدمين الجدد، بما في ذلك اشتراك مجاني لمدة ثلاثة أشهر في Coinbase One، والذي يأتي مع تداول العقود الفورية بدون رسوم على بعض الأصول ومكافآت staking معززة. سيحصل المستخدمون الذين يقومون بأول تداول من خلال محفظة سامسونج أيضًا على رصيد بقيمة 25 دولارًا في Coinbase.

محفظة سامسونج وCoinbase لتوسيع الوصول إلى الكريبتو

وفقًا لسامسونج، فإن هدف الشراكة هو جعل تداول الكريبتو أكثر سهولة لمستخدميها. وذكرت الشركة أن هذا جزء من استراتيجيتها الأوسع لجعل المهام اليومية أسهل وأكثر راحة.

