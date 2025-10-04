البورصةDEX+
سامسونج وكوينبيس يفتحان تداول التشفير لـ 75 مليون مستخدم جالاكسي - هل الطرح العالمي هو الخطوة التالية؟

بواسطة: CryptoNews
2025/10/04 01:57

تعاونت سامسونج مع Coinbase لتوفير وصول مبسط إلى تشفير لأكثر من 75 مليون مستخدم لهواتف Galaxy الذكية في الولايات المتحدة، مع خطة لطرح عالمي في الأشهر القادمة.

بدءًا من هذا الأسبوع، يمكن لمستخدمي Galaxy الوصول إلى خدمات Coinbase مباشرة من خلال تطبيق محفظة سامسونج.

يقدم التعاون مزايا حصرية، بما في ذلك اشتراك مجاني لمدة ثلاثة أشهر في Coinbase One، وهو برنامج العضوية المميز للبورصة الذي يقدم رسوم تداول صفرية على أصول محددة، ومكافآت staking معززة، ودعم ذو أولوية، وحماية الحساب.

سيحصل المستخدمون أيضًا على رصيد بقيمة 25 دولارًا بعد إجراء أول تداول لهم على Coinbase.

يمكن لمستخدمي Galaxy الآن تخزين بطاقات الهوية والبطاقات والمفاتيح والتشفير في محفظة سامسونج

توسعت الشراكة على العمل السابق بين الشركتين. في يوليو، تم دمج Coinbase مع Samsung Pay، مما يسمح للمستخدمين في الولايات المتحدة بشراء تشفير داخل التطبيق.

مع التحديث الجديد، يمكن لمالكي Galaxy الآن دمج الأساسيات الرقمية مثل بطاقات الهوية وبطاقات الدفع والمفاتيح وحيازات التشفير داخل محفظة سامسونج، مما يجعل المنصة مركزًا مركزيًا لإدارة الهوية المالية والرقمية.

"معًا مع سامسونج، نقوم بدمج نطاقهم العالمي مع منصة Coinbase الموثوقة لتقديم أفضل قيمة للأشخاص للوصول إلى التشفير - بدءًا من أكثر من 75 مليون مستخدم لـ Galaxy في الولايات المتحدة وقريبًا في جميع أنحاء العالم،" قال شان أغاروال، المدير التجاري لـ Coinbase.

وصف المديرون التنفيذيون في سامسونج الشراكة كجزء من جهد أوسع لجعل تطبيق المحفظة أداة شاملة للاستخدام اليومي.

"يعتمد ملايين من مستخدمي Galaxy على هواتفهم الذكية لإكمال المهام اليومية. مع شراكتنا مع Coinbase، لديهم الآن طريقة بسيطة ومبسطة للوصول إلى التشفير من رائد في الصناعة،" قال درو بلاكارد، نائب الرئيس الأول لإدارة منتجات الهاتف المحمول في سامسونج إلكترونيكس أمريكا.

كانت Coinbase تسعى للتوسع حيث تواجه منافسة متزايدة في كل من التمويل التقليدي وقطاع التشفير. الشركة، التي دخلت مؤشر S&P 500 هذا العام وتحتفظ برسملة سوقية تبلغ 83 مليار دولار، كانت تنوع خدماتها بما يتجاوز التداول.

بالإضافة إلى ذلك، استحوذت Coinbase على منصة مشتقات التشفير Deribit مقابل 2.9 مليار دولار، مما يشير إلى نيتها للسيطرة على هذا المجال.

وهي الآن نشطة في الحفظ والمدفوعات وإدارة الأصول والمشتقات، بينما تعمل أيضًا كأمين لثمانية من أصل 11 من صناديق المؤشرات المتداولة للبيتكوين الفورية في الولايات المتحدة.

مع تداول البيتكوين بالقرب من مستويات قياسية وتسارع التبني المؤسسي، تضع شراكة سامسونج Coinbase في موقع يمكنها من الاستفادة من إحدى أكبر قواعد المستهلكين في العالم.

قالت الشركات إنها تعتزم توسيع الوصول عالميًا، مما يجلب خدمات التشفير إلى مئات الملايين من مستخدمي Galaxy في جميع أنحاء العالم.

تطور تداول التشفير المؤسسي مع طرح CME 7×24 ورؤى وكيل الذكاء الاصطناعي Nansen

يتسارع التبني المؤسسي للأصول الرقمية مع تكيف هياكل السوق التقليدية مع طبيعة التشفير المستمرة دائمًا. إعلان مجموعة CME الأخير هو معلم بارز في ذلك التطور.

أعلنت مجموعة CME، أكبر سوق للمشتقات في العالم، أنها ستنقل عقود التشفير الآجلة والخيارات إلى جدول تداول مستمر 7×24 بدءًا من أوائل عام 2026، في انتظار الموافقة التنظيمية.

يمثل هذا التحول خطوة كبيرة نحو مواءمة المنتجات المالية المنظمة مع الطبيعة المستمرة لسوق التشفير.

يأتي هذا التحرك مع تقدم تكنولوجيا التداول عبر القطاع. في سبتمبر، أطلقت شركة تحليلات البلوكتشين Nansen وكيل الذكاء الاصطناعي Nansen، وهو وكيل للهاتف المحمول مصمم لتقديم رؤى تداول مخصصة من خلال التفاعل التحادثي.

بُني على مجموعة بيانات Nansen الخاصة من العناوين المصنفة، يوفر النظام تحليلًا في الوقت الفعلي لتدفقات المحفظة ونشاط الحوت وأداء المحفظة.

تقوم شركات أخرى أيضًا بتوسيع نطاق الوصول. طرحت Webull التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها تداول التشفير في أستراليا في أغسطس، وتقدم 240 أصلًا عبر Coinbase Prime مع واحد من أدنى فروق التداول في البلاد.

في وقت سابق، أطلق ذراع FX التابع لـ Deutsche Börse، 360T، منصة 3DX، وهي منصة تشفير فورية منظمة من قبل BaFin مدمجة في بنيتها التحتية الأوسع لصرف العملات الأجنبية.

معًا، تُظهر هذه التطورات كيف ينتقل تداول التشفير بعمق أكبر إلى الأطر المؤسسية مع الحفاظ على إمكانية الوصول 7×24 التي حددت القطاع منذ نشأته.

