سام بانكمان-فريد يقول إن تسليم FTX للرئيس التنفيذي جون راي كان "أكبر خطأ" في مقابلة من السجن

صرح سام بانكمان-فريد في مقابلات حصرية من السجن أن تسليم FTX إلى الرئيس التنفيذي جون راي الثالث كان "أكبر خطأ ارتكبته على الإطلاق" مدعياً أنه وقع على التنازل عن السيطرة في الساعة 4:24 صباحاً في 11 نوفمبر 2022 تحت ضغط شديد من سوليفان وكرومويل ومستشاري الشركة.
إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.