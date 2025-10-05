سام بانكمان-فريد يقول إن تسليم FTX للرئيس التنفيذي جون راي كان "أكبر خطأ" في مقابلة من السجن بواسطة: Coinstats 2025/10/05 18:06 مشاركة

صرح سام بانكمان-فريد في مقابلات حصرية من السجن أن تسليم FTX إلى الرئيس التنفيذي جون راي الثالث كان "أكبر خطأ ارتكبته على الإطلاق" مدعياً أنه وقع على التنازل عن السيطرة في الساعة 4:24 صباحاً في 11 نوفمبر 2022 تحت ضغط شديد من سوليفان وكرومويل ومستشاري الشركة.