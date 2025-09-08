البورصةDEX+
سالفو جيمز ولاست أوديسي لقيادة ألعاب Web3 المدعومة بالذكاء الاصطناعي

بواسطة: BitcoinEthereumNews
2025/09/08 10:35
قامت Salvo Games، وهي منصة GameFi بارزة، بالشراكة مع Last Odyssey، وهي أول لعبة MMORTS 5X قائمة على الذكاء الاصطناعي تم تطويرها على شبكة Ronin. تهدف الشراكة إلى دمج التكنولوجيا المتطورة وألعاب Web3 من الجيل القادم. وكما كشفت Salvo Games في إعلانها الرسمي على X، تشير هذه الشراكة إلى إمكانات النمو الذي يقوده المجتمع في عالم الألعاب اللامركزية الأوسع. وبالتالي، من المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى تسريع الرؤية بشكل كبير، خاصة مع الاختبار العام الثاني للعبة Last Odyssey المقرر إجراؤه في أكتوبر.

Salvo Games وLast Odyssey تتشاركان لتعزيز ألعاب Web3 التي يقودها الذكاء الاصطناعي

تركز الشراكة بين Salvo Games وLast Odyssey على تطوير ألعاب Web3 مع تضمين تقنية ذكاء اصطناعي قوية. وبالتالي، مع هذا التعاون، ستحصل Last Odyssey على تعرض أوسع داخل اللعبة بالإضافة إلى توفير طرق مباشرة للمشاركين في المجتمع للتفاعل الشامل عبر تيليجرام ID وDiscord. يضمن هذا النهج أن يحصل اللاعبون على مركز الصدارة في النمو، مع الجمع بين طريقة لعب جديدة ومشاركة المجتمع. مع الأخذ في الاعتبار ذلك، من المتوقع أن تقدم الشراكة تجربة واقعية للاعبين مع عرض إمكانات صنع القرار الذي يقوده الذكاء الاصطناعي أثناء اللعب في الوقت الفعلي.

ما الذي يمكن توقعه من هذه الشراكة لمطوري الألعاب؟

وفقًا لـ Salvo Games، تقدم الشراكة مزايا جديرة بالملاحظة للمطورين. وهم يأخذون في الاعتبار التعرض الأوسع داخل مجتمع Web3 المتنامي، وفرص التطوير جنبًا إلى جنب مع مشروع سريع التوسع عبر شبكة Ronin، والوصول إلى أدوات يقودها الذكاء الاصطناعي لبناء طريقة لعب جديدة واقعية. وبالتالي، يحاول الثنائي الاستفادة من الوصول الصناعي الأوسع لـ Salvo Games ونهج Last Odyssey القائم على الذكاء الاصطناعي للسماح للمطورين باستكشاف مسارات جديدة في الألعاب اللامركزية.

عمير يونس هو كاتب محتوى متعلق بالعملات المشفرة مرتبط بهذا العمل منذ عام 2019. هنا، في Blockchainreporter، يعمل ككاتب أخبار ومقالات. وهو متحمس للكريبتو والبلوكتشين والرموز غير القابلة للاستبدال والتمويل اللامركزي والتكنولوجيا المالية. لديه قدرة قوية على كتابة مراجعات أصلية حول الوسطاء والبورصات وقد تعاون مع فريق التعليم لدينا لكتابة محتوى تعليمي أيضًا. لديه حلم بزيادة الوعي بين الناس حول العملات الرقمية. أعماله مدروسة جيدًا ومليئة بالمعلومات، وبالتالي فهي توفر رؤى جديدة. ابق على اطلاع على منشوراته إذا كنت ترغب في البقاء على اطلاع بعالم الكريبتو.

المصدر: https://blockchainreporter.net/salvo-games-and-last-odyssey-to-drive-ai-driven-web3-gaming/

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

