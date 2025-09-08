سالفو جيمز ولاست أوديسي لقيادة ألعاب Web3 المدعومة بالذكاء الاصطناعي

قامت Salvo Games، وهي منصة GameFi بارزة، بالشراكة مع Last Odyssey، وهي أول لعبة MMORTS 5X قائمة على الذكاء الاصطناعي تم تطويرها على شبكة Ronin. تهدف الشراكة إلى دمج التكنولوجيا المتطورة وألعاب Web3 من الجيل القادم. وكما كشفت Salvo Games في إعلانها الرسمي على X، تشير هذه الشراكة إلى إمكانات النمو الذي يقوده المجتمع في عالم الألعاب اللامركزية الأوسع. وبالتالي، من المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى تسريع الرؤية بشكل كبير، خاصة مع الاختبار العام الثاني للعبة Last Odyssey المقرر إجراؤه في أكتوبر.
Salvo Games وLast Odyssey تتشاركان لتعزيز ألعاب Web3 التي يقودها الذكاء الاصطناعي
تركز الشراكة بين Salvo Games وLast Odyssey على تطوير ألعاب Web3 مع تضمين تقنية ذكاء اصطناعي قوية. وبالتالي، مع هذا التعاون، ستحصل Last Odyssey على تعرض أوسع داخل اللعبة بالإضافة إلى توفير طرق مباشرة للمشاركين في المجتمع للتفاعل الشامل عبر تيليجرام ID وDiscord. يضمن هذا النهج أن يحصل اللاعبون على مركز الصدارة في النمو، مع الجمع بين طريقة لعب جديدة ومشاركة المجتمع. مع الأخذ في الاعتبار ذلك، من المتوقع أن تقدم الشراكة تجربة واقعية للاعبين مع عرض إمكانات صنع القرار الذي يقوده الذكاء الاصطناعي أثناء اللعب في الوقت الفعلي.
ما الذي يمكن توقعه من هذه الشراكة لمطوري الألعاب؟
وفقًا لـ Salvo Games، تقدم الشراكة مزايا جديرة بالملاحظة للمطورين. وهم يأخذون في الاعتبار التعرض الأوسع داخل مجتمع Web3 المتنامي، وفرص التطوير جنبًا إلى جنب مع مشروع سريع التوسع عبر شبكة Ronin، والوصول إلى أدوات يقودها الذكاء الاصطناعي لبناء طريقة لعب جديدة واقعية. وبالتالي، يحاول الثنائي الاستفادة من الوصول الصناعي الأوسع لـ Salvo Games ونهج Last Odyssey القائم على الذكاء الاصطناعي للسماح للمطورين باستكشاف مسارات جديدة في الألعاب اللامركزية.
المصدر: https://blockchainreporter.net/salvo-games-and-last-odyssey-to-drive-ai-driven-web3-gaming/