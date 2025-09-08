سالفو جيمز ولاست أوديسي لقيادة ألعاب Web3 المدعومة بالذكاء الاصطناعي

ظهر المنشور "Salvo Games و Last Odyssey لدفع ألعاب Web3 القائمة على الذكاء الاصطناعي" على BitcoinEthereumNews.com. قامت Salvo Games، وهي منصة GameFi بارزة، بالشراكة مع Last Odyssey، وهي أول لعبة MMORTS 5X قائمة على الذكاء الاصطناعي تم تطويرها على شبكة Ronin. تهدف الشراكة إلى دمج التكنولوجيا المتطورة وألعاب Web3 من الجيل التالي. كما كشفت Salvo Games في إعلانها الرسمي على X، تشير هذه الشراكة إلى إمكانية النمو الذي يقوده المجتمع في عالم الألعاب اللامركزية الأوسع. وبالتالي، من المتوقع أن تسرع هذه الخطوة بشكل كبير من الظهور، خاصة مع الاختبار العام الثاني للعبة Last Odyssey المقرر إجراؤه في أكتوبر. Salvo Games و Last Odyssey تتشاركان لتعزيز ألعاب Web3 بقيادة الذكاء الاصطناعي تركز الشراكة بين Salvo Games و Last Odyssey على تطوير ألعاب Web3 مع دمج تقنية الذكاء الاصطناعي القوية. وبالتالي، مع هذا التعاون، ستحصل Last Odyssey على تعرض أوسع داخل اللعبة بالإضافة إلى توفير طرق مباشرة للمشاركين في المجتمع للتفاعل الشامل عبر Telegram و Discord. يضمن هذا النهج أن يحصل اللاعبون على مركز الصدارة في النمو، مع الجمع بين طريقة اللعب ومشاركة المجتمع. مع الأخذ في الاعتبار، من المتوقع أن تقدم الشراكة تجربة واقعية للاعبين مع عرض إمكانات صنع القرار بقيادة الذكاء الاصطناعي أثناء اللعب في الوقت الفعلي. ما الذي يمكن توقعه من هذه الشراكة للمطورين؟ وفقًا لـ Salvo Games، تقدم الشراكة مزايا جديرة بالملاحظة للمطورين. وهم يأخذون في الاعتبار التعرض الأوسع داخل مجتمع Web3 المتنامي، وفرص التطوير جنبًا إلى جنب مع مشروع سريع التوسع عبر شبكة Ronin، والوصول إلى أدوات بقيادة الذكاء الاصطناعي لبناء طريقة لعب غامرة. وبالتالي، يحاول الثنائي الاستفادة من الوصول الصناعي الأوسع لـ Salvo Games ونهج Last Odyssey القائم على الذكاء الاصطناعي للسماح للمطورين باستكشاف مسارات جديدة في الألعاب اللامركزية. عمير يونس هو كاتب محتوى متعلق بالعملات المشفرة مرتبط بهذا العمل منذ عام 2019. هنا، في Blockchainreporter، يعمل ككاتب أخبار ومقالات. وهو متحمس للعملات المشفرة والبلوكتشين و NFTs و DeFi و FinTech. لديه قدرة قوية على الكتابة... ظهر المنشور "Salvo Games و Last Odyssey لدفع ألعاب Web3 القائمة على الذكاء الاصطناعي" على BitcoinEthereumNews.com. قامت Salvo Games، وهي منصة GameFi بارزة، بالشراكة مع Last Odyssey، وهي أول لعبة MMORTS 5X قائمة على الذكاء الاصطناعي تم تطويرها على شبكة Ronin. تهدف الشراكة إلى دمج التكنولوجيا المتطورة وألعاب Web3 من الجيل التالي. كما كشفت Salvo Games في إعلانها الرسمي على X، تشير هذه الشراكة إلى إمكانية النمو الذي يقوده المجتمع في عالم الألعاب اللامركزية الأوسع. وبالتالي، من المتوقع أن تسرع هذه الخطوة بشكل كبير من الظهور، خاصة مع الاختبار العام الثاني للعبة Last Odyssey المقرر إجراؤه في أكتوبر. Salvo Games و Last Odyssey تتشاركان لتعزيز ألعاب Web3 بقيادة الذكاء الاصطناعي تركز الشراكة بين Salvo Games و Last Odyssey على تطوير ألعاب Web3 مع دمج تقنية الذكاء الاصطناعي القوية. وبالتالي، مع هذا التعاون، ستحصل Last Odyssey على تعرض أوسع داخل اللعبة بالإضافة إلى توفير طرق مباشرة للمشاركين في المجتمع للتفاعل الشامل عبر Telegram و Discord. يضمن هذا النهج أن يحصل اللاعبون على مركز الصدارة في النمو، مع الجمع بين طريقة اللعب ومشاركة المجتمع. مع الأخذ في الاعتبار، من المتوقع أن تقدم الشراكة تجربة واقعية للاعبين مع عرض إمكانات صنع القرار بقيادة الذكاء الاصطناعي أثناء اللعب في الوقت الفعلي. ما الذي يمكن توقعه من هذه الشراكة للمطورين؟ وفقًا لـ Salvo Games، تقدم الشراكة مزايا جديرة بالملاحظة للمطورين. وهم يأخذون في الاعتبار التعرض الأوسع داخل مجتمع Web3 المتنامي، وفرص التطوير جنبًا إلى جنب مع مشروع سريع التوسع عبر شبكة Ronin، والوصول إلى أدوات بقيادة الذكاء الاصطناعي لبناء طريقة لعب غامرة. وبالتالي، يحاول الثنائي الاستفادة من الوصول الصناعي الأوسع لـ Salvo Games ونهج Last Odyssey القائم على الذكاء الاصطناعي للسماح للمطورين باستكشاف مسارات جديدة في الألعاب اللامركزية. عمير يونس هو كاتب محتوى متعلق بالعملات المشفرة مرتبط بهذا العمل منذ عام 2019. هنا، في Blockchainreporter، يعمل ككاتب أخبار ومقالات. وهو متحمس للعملات المشفرة والبلوكتشين و NFTs و DeFi و FinTech. لديه قدرة قوية على الكتابة...