سالفيوم تحل معضلة الخصوصية: سالفيوم ون يقدم خصوصية متوافقة مع MiCA يمكن للبورصات إدراجها

ساتو ماري، رومانيا، 30 سبتمبر 2025، Chainwire

فورك صعب في 13 أكتوبر يجلب تشفيرًا مدققًا يسمح أخيرًا للبورصات بإدراج عملات الخصوصية

يواجه قطاع عملات الخصوصية تحديًا وجوديًا. بموجب اللوائح الجديدة، وخاصة إطار أسواق الاتحاد الأوروبي للأصول المشفرة (MiCA)، تُجبر البورصات على إلغاء إدراج العملات المشفرة التي تركز على الخصوصية. بحلول عام 2025، ستفقد معظم عملات الخصوصية إمكانية الوصول إلى البورصات تمامًا.

اليوم، تعلن Salvium عن حل.

بعد 15 شهرًا من التطوير، تهدف Salvium One إلى تقديم ما اعتبرته الصناعة مستحيلاً: بروتوكول خصوصية يحافظ على إخفاء الهوية الكامل مع تلبية متطلبات توافق البورصة.

من المقرر إصدار الكود في 13 أكتوبر 2025، مع دمج الشبكة الرئيسية فوري.

البناء على أسس مدققة

يأتي هذا الإعلان بعد إصدار الورقة البيضاء الشاملة من Salvium، والتي تفصل الإثباتات الرياضية والهندسة التقنية التي تجعل الخصوصية المتوافقة ممكنة.

تتضمن الورقة البيضاء:

رياضيات مدققة بالكامل تم التحقق منها بواسطة Cypher Stack، المتخصصين في أمان Monero و CryptoNote

مواصفات البروتوكول الكاملة لآلية عدم التوازن المعاملاتي الجديدة

تنفيذات الكود المدققة لمخطط عنوان الإرجاع ونظام المعاملات غير المتزامنة

إثباتات رياضية توضح أمان الشفافية الانتقائية

أكد التدقيق ما قضى الفريق 15 شهرًا في إتقانه: الرياضيات تعمل، والكود آمن، والخصوصية المتوافقة لم تعد نظرية - ستنطلق في 13 أكتوبر.

التحدي التنظيمي

تمنع المادة 76(3) من MiCA بشكل فعال البورصات من إدراج عملات الخصوصية ما لم "يمكن تحديد المالكين وتاريخ معاملاتهم." أوجد هذا المطلب خيارًا مستحيلًا: التخلي عن الخصوصية أو التخلي عن الوصول إلى البورصة.

لا يمكن لبروتوكولات الخصوصية الحالية تلبية هذه المتطلبات دون كسر ضمانات الخصوصية الخاصة بها بشكل أساسي. حتى الآن.

حل Salvium: الخصوصية القابلة للبرمجة

تقدم Salvium One الشفافية الانتقائية - اختراق يحافظ على خصوصية الطبقة الأساسية مع تمكين الامتثال عند الحاجة.

يعمل الابتكار من خلال وظائف ثنائية الوضع، والتي تختلف عن مفاتيح العرض الخاصة التقليدية:

تحافظ المعاملات القياسية على خصوصية التشفير الكاملة (التوقيعات الحلقية، العناوين المخفية)

تتيح تفاعلات البورصة معاملات قابلة للاسترداد مع الكشف الاختياري عن مفتاح العرض

يطبق التبديل على مستوى البروتوكول تلقائيًا مستويات الخصوصية المناسبة

يحتفظ المستخدمون بخصوصية كاملة للمعاملات من نظير إلى نظير مع تلبية المتطلبات التنظيمية لتفاعلات البورصة.

الابتكارات التقنية

تطلب نهج Salvium ابتكارات أساسية في بروتوكول CryptoNote:

عدم التوازن المعاملاتي (TI): آلية جديدة تمكن من الرهان الأصلي على سلسلة الخصوصية - والتي كانت تعتبر سابقًا مستحيلة رياضيًا.

المعاملات غير المتزامنة (AT): تسمح باسترداد المعاملات دون الكشف عن العنوان، وهو أمر ضروري لامتثال البورصة.

مفاتيح العرض المحسنة: توفر رؤية كاملة لتاريخ المحفظة للأطراف المصرح لها فقط، مما يلبي متطلبات التدقيق التنظيمية.

تم تدقيق هذه الابتكارات بشكل مستقل من قبل Cypher Stack، مما يؤكد أمانها وصحتها الرياضية.

ميزات إصدار 13 أكتوبر

يفعل الفورك الصعب:

مجموعة أدوات الامتثال الكاملة لتكامل البورصة

الرهان الأصلي مع تخصيص 20% من مكافأة الكتلة

معاملات قابلة للاسترداد للتعامل مع الإيداع غير المصرح به

البنية التحتية الكاملة لمفتاح العرض للإبلاغ التنظيمي

حد إمداد 184.4 مليون مع انبعاث ذيل 3 SAL

استمرار خوارزمية تعدين RandomX

آثار الصناعة

تمثل Salvium One تحولًا نموذجيًا لعملات الخصوصية:

للبورصات: ميزات امتثال MiCA الكاملة متاحة على الفور. يمكن للفرق القانونية التحقق من الالتزام التنظيمي مع الحفاظ على خصوصية العملاء للمعاملات غير البورصية.

للمستخدمين: الحفاظ على خصوصية مستوى Monero للمعاملات الشخصية. استعادة الوصول إلى البورصة دون المساس بحقوق الخصوصية الأساسية.

الجدول الزمني للتطوير

يوليو 2024: بدء المشروع ومرحلة البحث

سبتمبر 2025: نشر الورقة البيضاء والتدقيق

13 أكتوبر 2025: إصدار الكود العام ودمج الشبكة الرئيسية

المستقبل: وظائف العقد الذكي (المرحلة 3)

معيار جديد للخصوصية

أثبتت Salvium أن الخصوصية والامتثال ليسا متعارضين. تؤسس Salvium One إطارًا لتعايش عملات الخصوصية مع اللوائح العالمية مع الحفاظ على قيمتها الأساسية.

هذا ليس عن التنازل - إنه عن التطور. يمكن لعملات الخصوصية أن تظل خاصة. يمكن للبورصات أن تظل متوافقة. يمكن للمستخدمين الحصول على كليهما.

مستقبل الخصوصية في العملات المشفرة يبدأ في 13 أكتوبر.

الموارد التقنية

الموقع الإلكتروني: salvium.io

الورقة البيضاء: salvium.io/whitepaper (نُشرت مع نتائج التدقيق الكاملة)

الوثائق: docs.salvium.io

تقرير تدقيق: github.com/salvium/salvium_library (تحقق Cypher Stack)

GitHub: github.com/salvium (عام في 13 أكتوبر)

Discord: https://discord.gg/gvbyNQQ86p

مستكشف البلوكشين: explorer.salvium.io

حول Salvium

Salvium هو بروتوكول الطبقة الأولى الذي يركز على الخصوصية ويجمع بين ميزات خصوصية Monero والامتثال التنظيمي وقدرات DeFi. تم بناؤه على تقنية CryptoNote المعدلة مع ابتكارات مدققة بالكامل، يمكّن Salvium المعاملات الخاصة، والرهان الأصلي، ووظائف العقد الذكي المستقبلية مع تلبية المتطلبات التنظيمية العالمية.

للاستفسارات الصحفية، أو الأسئلة التقنية، أو دعم تكامل البورصة، يمكن للمستخدمين الاتصال بالفريق من خلال Discord أو زيارة salvium.io

Salvium ($SAL): الخصوصية محفوظة. الامتثال محقق. الرياضيات مثبتة.

للاتصال: Sean Rice salviumnetwork@proton.me

إخلاء المسؤولية: هذا بيان صحفي مدفوع وهو لأغراض إعلامية فقط. لا يعكس آراء Crypto Daily، ولا يُقصد استخدامه كنصيحة قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو مالية.