سابرينا كاربنتر تحقق أكبر ألبوم افتتاحي لامرأة في 2025

بواسطة: BitcoinEthereumNews
2025/09/09 03:52
يفتتح ألبوم "صديق الرجل المخلص" لسابرينا كاربنتر في المركز الأول على قائمة بيلبورد 200 بـ 366,000 وحدة، مسجلاً أكبر ظهور نسائي في عام 2025 وأفضل أسبوع في مسيرتها. إلمونت، نيويورك - 07 سبتمبر: حضرت سابرينا كاربنتر حفل جوائز MTV للفيديو الموسيقي 2025 في ساحة UBS في 07 سبتمبر 2025 في إلمونت، نيويورك. (تصوير: ديا ديباسوبيل/FilmMagic)

FilmMagic

عادت سابرينا كاربنتر إلى المركز الأول في قائمة بيلبورد 200، تصنيف الألبومات الأكثر استهلاكًا في الولايات المتحدة. يطلق ألبومها الكامل الجديد صديق الرجل المخلص في صدارة القائمة المؤرخة في 13 سبتمبر 2025، مع أكبر ظهور في أمريكا لامرأة هذا العام، والأكبر في مسيرتها حتى الآن.

أفضل إنجاز جديد في مسيرة سابرينا كاربنتر

يبدأ أحدث مشروع لكاربنتر بـ 366,000 وحدة ألبوم مكافئة، وفقًا لـ Luminate. يحقق هذا الرقم لكاربنتر أفضل إنجاز شخصي جديد، حيث يتفوق بفارق ضئيل على الـ 362,000 وحدة التي حققها ألبومها الكامل لعام 2024 قصير وحلو في أسبوعه الافتتاحي قبل أكثر من عام بقليل.

صديق الرجل المخلص يأتي بعد مورغان والين وذا ويكند

يسجل صديق الرجل المخلص ثالث أكبر ظهور في عام 2025 بشكل عام. تأتي كاربنتر بعد ألبوم مورغان والين أنا المشكلة بـ 493,000 وحدة مكافئة، وألبوم ذا ويكند أسرع غدًا، الذي بدأ بـ 490,000.

مئات الآلاف من المبيعات

من إجمالي الأسبوع الأول، تأتي 224,000 من تلك الوحدات البالغة 366,000 وحدة من المبيعات الفعلية. وهذا أيضًا رقم قياسي جديد في مسيرة كاربنتر. يمنح هذا المجموع المثير للإعجاب أيضًا صديق الرجل المخلص أقوى أسبوع مبيعات في العام لفنانة. يتصدر المجموعة بسهولة مخطط مبيعات الألبومات، لينضم إلى قصير وحلو كثاني ألبوم لها يحتل المركز الأول في تلك القائمة.

الألبوم الأكثر استماعًا في أمريكا

دعم نشاط البث 141,000 وحدة أخرى، أي ما يعادل 184.11 مليون بث رسمي عند الطلب للمسارات الـ 12. هذا يجعل صديق الرجل المخلص الظهور الأكثر استماعًا لامرأة في عام 2025. كما يكسب كاربنتر المركز الأول في قائمة بيلبورد لأفضل ألبومات البث.

صديق الرجل المخلص يتبع قصير وحلو

تتبع المجموعة الجديدة قصير وحلو، الذي أصبح أول ألبوم لها يحتل المركز الأول في بيلبورد 200 الصيف الماضي. قضى هذا المشروع أربعة أسابيع في القمة، وفاز بجائزة جرامي لأفضل ألبوم غنائي بوب، ولا يزال داخل أفضل 10 في هذا الإطار، حيث يحتفظ بالمركز السابع.

المصدر: https://www.forbes.com/sites/hughmcintyre/2025/09/08/sabrina-carpenter-scores-the-largest-album-debut-for-a-woman-in-2025/

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

