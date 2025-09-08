البورصةDEX+
سابرينا كاربنتر تؤدي أغنية 'Tears' في حفل MTV VMAs وتدعم حقوق المتحولين جنسياً

بواسطة: BitcoinEthereumNews
2025/09/08 11:34

سابرينا كاربنتر تؤدي في حفل جوائز MTV للموسيقى المصورة لعام 2025 المقام في ساحة UBS.

بيلبورد عبر صور غيتي

جلبت سابرينا كاربنتر المطر إلى حفل جوائز MTV للموسيقى المصورة.

بعد إصدار ألبومها الاستوديو صديق الرجل المخلص، اعتلت كاربنتر المسرح في ساحة UBS في إلمونت، نيويورك ليلة الأحد لأول أداء لها لأغنية "دموع". المسار البوب الوقح هو الأغنية المنفردة الثانية من صديق الرجل المخلص، الذي تم إصداره في أواخر أغسطس.

بدأت كاربنتر أداءها بالظهور من "فتحة مجاري" مرتدية زيًا فضيًا مهدبًا، وجوارب سوداء لامعة وكعب عالٍ أسود. انضم إليها راقصون وملكات السحب المشهورات، مثل دينالي وليكسي لوف، وبعضهم رفع لافتات احتجاجية تدعم حقوق المتحولين جنسيًا. بعض اللافتات كتب عليها "إذا كنت تكره، فلن تحصل على ممارسة الجنس أبدًا"، "حماية حقوق المتحولين جنسيًا" و"دعم السحب المحلي".

بعد تعديل سريع للزي في كشك هاتف قديم الطراز، واصلت كاربنتر الرقص بينما كان المطر يتساقط.

سابرينا كاربنتر تؤدي خلال حفل جوائز MTV للموسيقى المصورة لعام 2025.

صور غيتي لـ MTV

قدمت كاربنتر عرضها الأول في حفل جوائز MTV للموسيقى المصورة في عام 2024، حيث أدت مزيجًا من أغانيها الناجحة "من فضلك من فضلك من فضلك" و"تيست" و"إسبريسو". هذا العام، تم ترشيح المغنية لثماني جوائز، بما في ذلك أفضل فنان بوب وأفضل ألبوم.

بعد أدائها لأغنية "دموع"، وتغيير آخر للزي، عادت كاربنتر إلى المسرح لتقبل جائزة أفضل ألبوم لإصدارها لعام 2024 قصير وحلو. تفوقت على باد باني وكيندريك لامار وليدي غاغا ومورغان والين وذا ويكند.

استخدمت مغنية "مانتشايلد" اللحظة لتسليط الضوء أكثر على دعمها لمجتمع المتحولين جنسيًا و"ملكاتي على المسرح معي الليلة".

"هذا العالم، كما نعلم جميعًا، يمكن أن يكون مليئًا بالنقد والتمييز والسلبية"، قالت، مضيفة أنها "ممتنة" لكونها جزءًا من شيء يجلب النور ويجعل الناس يشعرون أن العالم ملك لهم.

قالت كاربنتر أيضًا إنها لا تأخذ المعجبين الذين يخصصون وقتًا للاستماع إلى موسيقاها كأمر مسلم به، سواء كان ذلك قصير وحلو، صديق الرجل المخلص أو "29 قبل ذلك"، كما مزحت.

أنهت المغنية خطاب قبولها برسالة إلى الفنانين والزملاء الحاضرين في حفل جوائز MTV للموسيقى المصورة.

"جميعكم تعنون الكثير بالنسبة لي وألهمتموني كثيرًا، لذا شكرًا لكم على السماح لي بالتواجد في الغرفة معكم"، قالت كاربنتر. "أحبكم جميعًا كثيرًا".

المصدر: https://www.forbes.com/sites/oliviasingh/2025/09/07/sabrina-carpenter-delivers-rain-soaked-performance-of-tears-at-mtv-vmas/

