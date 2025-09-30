مؤشر S&P 500 ينخفض وسط توترات الإغلاق الحكومي، والذهب يفقد زخمه

تراجعت الأسهم الأمريكية يوم الثلاثاء، مع تراجع المؤشرات الرئيسية وتوقف الذهب عن ارتفاعه القياسي مع انتشار المخاوف بشأن إغلاق حكومي محتمل عبر وول ستريت.

ملخص فتحت الأسهم الأمريكية على انخفاض مع تقييم المستثمرين لاحتمالية إغلاق الحكومة.

هدأت المعادن الثمينة من ارتفاعها أيضًا، مع تراجع الذهب عن مستوياته القياسية فوق 3,800 دولار.

أظهرت العملات المشفرة أيضًا ضعفًا مع تذبذب المعنويات العامة للسوق.

افتتح مؤشر داو جونز الصناعي منخفضًا بـ 20 نقطة، بينما انخفض مؤشر S&P 500 القياسي ومؤشر ناسداك المركب الثقيل بالتكنولوجيا بنسبة 0.1% و0.16% على التوالي.

كانت الأسهم الأمريكية أقل بعد إغلاق وول ستريت أيضًا على انخفاض يوم الاثنين. ومع ظهور علامات قلق المستثمرين على الأسهم، اتجهت فئات الأصول الأخرى إما إلى الهدوء أو الانخفاض في اليوم، بما في ذلك الذهب والعملات المشفرة.

انخفض المعدن الثمين، بعد ارتفاعه القياسي قرب 3,900 دولار، إلى حوالي 3,843 دولارًا، بانخفاض قدره 0.31%.

ارتفعت الأسهم والعملات المشفرة مع انخفاض الدولار يوم الاثنين، لكن الارتفاع الموجز له نظرة متحفظة في وقت مبكر من يوم الثلاثاء حيث يقلص Bitcoin (BTC) مكاسبه من فوق 114,000 دولار ليعكس المؤشرات الأمريكية الرئيسية.

الأسواق تزن احتمالية إغلاق الحكومة الأمريكية

يأتي التراجع الطفيف للأسواق مع إظهار المستثمرين للقلق حول إغلاق حكومي محتمل. كانت وول ستريت تتطلع إلى الارتفاع عند الافتتاح يوم الاثنين، لكنها شهدت تلاشي الارتفاع بعد فشل ترامب في تأمين صفقة من قادة الكونغرس الديمقراطيين والجمهوريين.

أشار القادة إلى عدم وجود توافق في الآراء خلال اجتماع البيت الأبيض يوم الاثنين.

أشار نائب الرئيس جي دي فانس، وزعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر، وزعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ جون ثون جميعًا إلى وجود اختلافات كبيرة بعد اجتماع المكتب البيضاوي، مما زاد من مخاوف أول إغلاق جزئي للحكومة منذ عام 2019.

إذا فشل ترامب في تأمين صفقة في اللحظة الأخيرة، سيبدأ الإغلاق في الساعة 12:01 صباحًا بتوقيت الشرق (ET) يوم الأربعاء. يضع Polymarket الاحتمالات لإغلاق الحكومة الفيدرالية في عام 2025 عند أكثر من 85%. احتمالات حدوث ذلك في 1 أكتوبر 2025 هي 79%. يرى المستثمرون أن الإغلاق من المرجح أن يؤثر على إصدار بيانات الاقتصاد الكلي الرئيسية وربما على خفض سعر الفائدة المتوقع من الاحتياطي الفيدرالي.

إلى جانب الإغلاق الحكومي الوشيك، تتعثر الأسهم الأمريكية وسط رد فعل المستثمرين على أحدث رسوم الرئيس دونالد ترامب الجمركية على الخشب. كما هدد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة على الأفلام المصنوعة في الخارج يوم الاثنين.

بيانات الوظائف تصدر يوم الجمعة

سيراقب المستثمرون رؤى السوق من تقرير مسح فرص العمل ومعدل دوران العمالة (JOLTS) يوم الثلاثاء في الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت الشرق (ET). سيقدم تقرير مكتب إحصاءات العمل تفاصيل عن فرص العمل الأمريكية في أغسطس، وتتوقع التنبؤات انخفاض الوظائف الشاغرة قليلاً إلى 7.1 مليون، مقارنة بـ 7.181 مليون في يوليو.

سيكون السوق حريصًا على صفقة تبقي الحكومة عاملة قبل تقرير الرواتب غير الزراعية المتوقع لشهر سبتمبر، المقرر إصداره يوم الجمعة.