خسر مؤشر S&P 500 بنسبة 88% مقابل البيتكوين

مؤشر S&P 500 يحقق أعلى مستوى على الإطلاق، لكن ما يعادله بالبيتكوين انخفض بنسبة 88% منذ 2020، كما قال فيل روزن.

رجل الأعمال أنتوني بومبليانو يعتبر العملة المشفرة الأولى "السعر المعياري للعوائد".

على الرغم من أن مؤشر S&P 500 يواصل تحديث أعلى مستوياته التاريخية، إلا أنه من حيث البيتكوين، انخفض المؤشر بأكثر من 88% منذ عام 2020. وقد صرح بذلك فيل روزن، المؤسس المشارك لوسائل الإعلام Opening Bell Daily.

وقد دعم رأيه مستثمر الكريبتو أنتوني بومبليانو. وكتب في منشوره:

وأشار بومبليانو إلى أن البيتكوين يعمل كـ "السعر المعياري للعوائد" وأضاف أنه إذا لم يتمكن شخص ما من التفوق عليه، فسيتعين عليه شراؤه.

مخطط S&P 500. البيانات: TradingView.

ومع ذلك، هناك من ينتقد رأي روزن. قال رجل أعمال يحمل الاسم المستعار WellspringGP إن المقارنة غير صحيحة، حيث أضاف مؤشر S&P 500 أكثر من 25 تريليون دولار في القيمة السوقية - أي ما يقرب من 20 ضعف حجم البيتكوين - وتساءل عن أي من هذه الأصول منتج حقًا.

وردًا على ذلك، أشار بومبليانو إلى أنه لا يمكن اعتبار الأسهم منتجة بما فيه الكفاية إذا كانت أدنى من وسائل الحفاظ على القيمة مثل البيتكوين أو الذهب.

ومع ذلك، وفقًا لـ WellspringGP، فإن مؤشر S&P 500 يمثل الشركات التي تخلق قيمة حقيقية، على عكس البيتكوين، الذي "يستهلك فقط".

يذكر أنه في 5 أكتوبر 2025، تجاوزت العملة المشفرة الأولى حاجز 125,000 دولار، مسجلة رقمًا قياسيًا تاريخيًا جديدًا.