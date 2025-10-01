ظهر المنشور "كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تتفقان على تجنب التلاعب بأسعار الصرف للحصول على ميزة تنافسية غير عادلة" على BitcoinEthereumNews.com. أصدرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بيانًا مشتركًا حول اتفاقية سياسة الصرف الأجنبي يوم الأربعاء. النقاط الرئيسية كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تتفقان على تجنب التلاعب بأسعار الصرف للحصول على ميزة تنافسية غير عادلة. كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تتفقان على أن أي تدابير احترازية كلية وتدفق راس المال لن تستهدف أسعار الصرف - بيان مشترك. كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ستتبادلان عمليات تدخل تداول العملات الأجنبية (FX) على أساس شهري. كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تتفقان على أن التدخل في سوق الصرف الأجنبي يجب أن يقتصر على مكافحة التقلبات المفرطة وسيتم النظر فيه لكل من الانخفاض والارتفاع غير المنتظم. البيان المشترك لا يذكر مبادلة العملات الثنائية، صندوق المعاشات التقاعدية الذي تديره الدولة في كوريا الجنوبية. الوون الكوري الجنوبي يمحو المكاسب المبكرة ليتحول إلى الانخفاض بعد اتفاقية الصرف الأجنبي مع الولايات المتحدة. رد فعل السوق محا الوون الكوري الجنوبي (KRW) المكاسب المبكرة ليتجه جنوبًا بعد اتفاقية الصرف الأجنبي مع الولايات المتحدة، مع ارتفاع زوج USD/KRW من 1,402.50 إلى أعلى مستوى عند 1,409.45 في الساعة الأخيرة. ارتفع الزوج بنسبة 0.20% في اليوم، حتى وقت الكتابة. المصدر: https://www.fxstreet.com/news/s-korea-us-agree-to-avoid-manipulating-exchange-rates-to-gain-unfair-competitive-advantage-202510010204 ظهر المنشور "كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تتفقان على تجنب التلاعب بأسعار الصرف للحصول على ميزة تنافسية غير عادلة" على BitcoinEthereumNews.com. أصدرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بيانًا مشتركًا حول اتفاقية سياسة الصرف الأجنبي يوم الأربعاء. النقاط الرئيسية كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تتفقان على تجنب التلاعب بأسعار الصرف للحصول على ميزة تنافسية غير عادلة. كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تتفقان على أن أي تدابير احترازية كلية وتدفق راس المال لن تستهدف أسعار الصرف - بيان مشترك. كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ستتبادلان عمليات تدخل تداول العملات الأجنبية (FX) على أساس شهري. كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تتفقان على أن التدخل في سوق الصرف الأجنبي يجب أن يقتصر على مكافحة التقلبات المفرطة وسيتم النظر فيه لكل من الانخفاض والارتفاع غير المنتظم. البيان المشترك لا يذكر مبادلة العملات الثنائية، صندوق المعاشات التقاعدية الذي تديره الدولة في كوريا الجنوبية. الوون الكوري الجنوبي يمحو المكاسب المبكرة ليتحول إلى الانخفاض بعد اتفاقية الصرف الأجنبي مع الولايات المتحدة. رد فعل السوق محا الوون الكوري الجنوبي (KRW) المكاسب المبكرة ليتجه جنوبًا بعد اتفاقية الصرف الأجنبي مع الولايات المتحدة، مع ارتفاع زوج USD/KRW من 1,402.50 إلى أعلى مستوى عند 1,409.45 في الساعة الأخيرة. ارتفع الزوج بنسبة 0.20% في اليوم، حتى وقت الكتابة. المصدر: https://www.fxstreet.com/news/s-korea-us-agree-to-avoid-manipulating-exchange-rates-to-gain-unfair-competitive-advantage-202510010204