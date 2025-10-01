كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تتفقان على تجنب التلاعب بأسعار الصرف للحصول على ميزة تنافسية غير عادلة

أصدرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية بيانًا مشتركًا حول اتفاقية سياسة الصرف الأجنبي يوم الأربعاء.
أبرز النقاط
رد فعل السوق
محا الوون الكوري الجنوبي (KRW) المكاسب المبكرة ليتجه جنوبًا بعد اتفاقية تداول العملات الأجنبية (FX) مع الولايات المتحدة، مع ارتفاع زوج USD/KRW من 1,402.50 إلى أعلى مستوى عند 1,409.45 في الساعة الأخيرة. ارتفع الزوج بنسبة 0.20% في اليوم، حتى وقت كتابة هذا التقرير.
المصدر: https://www.fxstreet.com/news/s-korea-us-agree-to-avoid-manipulating-exchange-rates-to-gain-unfair-competitive-advantage-202510010204