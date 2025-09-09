راسل ويلسون، جاكسون دارت، خط الهجوم

لاندوفر، ماريلاند - 07 سبتمبر: راسل ويلسون #3 من نيويورك جاينتس يلقي تمريرة خلال الربع الثاني ضد واشنطن كوماندرز في ملعب نورثويست في 07 سبتمبر 2025 في لاندوفر، ماريلاند. (تصوير: سكوت تايتش/جيتي إيماجز) جيتي إيماجز

كيف كان الأسبوع الأول هجومياً لفريق نيويورك جاينتس؟ بحث بريان دابول، في بيانه الافتتاحي للصحفيين، بشجاعة عن الإيجابيات، وخرج بهذا بعد خسارة 21-6 أمام واشنطن كوماندرز.

"علينا أن نقوم بعمل أفضل على الجانب الهجومي من كرة القدم،" قال دابول. "اللاعبون، المدربون، الجميع. ثم لعبة الركل، أعتقد أننا قمنا ببعض الأشياء الجيدة هناك، ولكن مرة أخرى، بالتأكيد ليست جيدة بما فيه الكفاية. مباراة صعبة."

دابول على حق - غراهام جينو بدا رائعاً، حتى في ركلة ميدانية من 55 ياردة التي قربت الجاينتس إلى 14-6. لكن على الرغم من بعض النمو من قبل الدفاع، أنهى نيويورك الأسبوع الأول مع فهم أن الجميع من راسل ويلسون وما دون على الجانب الهجومي من الكرة يحتاجون إلى التحسن. ما الذي حدث بشكل خاطئ؟ أكثر من مجرد ويلسون.

كان العنوان الرئيسي من المؤتمر الصحفي لدابول مضموناً أنه لن يلتزم بويلسون كلاعب أساسي للأسبوع الثاني. لكنه أوضح النقطة الرئيسية وهي أن هذه الخسارة ليست على عاتق لاعب الوسط المخضرم بالكامل.

"لدي ثقة في راسل، لذلك سنعود، وسنقيم الشريط،" قال سابول. "هذه المباراة ليست على راسل ويلسون. ليست على راسل ويلسون. أريد أن أوضح ذلك. لدي ثقة في راسل، علينا أن نقوم بعمل أفضل في جميع النواحي."

ومع ذلك: لم يساعد ويلسون فريقه على التغلب على حدود أداء خط الهجوم أو الافتقار العام للشرارة الهجومية. أنهى المباراة بـ 17 من أصل 37، 168 ياردة في الهواء، و44 ياردة أخرى في الجري. بدا كما لو أن واشنطن تحداه طوال اليوم لرمي الكرة العميقة، ولكن بين نقص حماية التمرير وعدم قدرة مستقبلي الجاينتس على تجنب الإسقاطات، لم يجد الهجوم إيقاعاً أبداً.

وفي رحلتي الفريق إلى المنطقة الحمراء، تمكن الجاينتس من جمع ثلاث نقاط فقط.

"أعتقد أن المباراة كانت بسيطة بمعنى أننا لم نحول في المنطقة الحمراء. كانت لدينا فرصتان في المنطقة الحمراء لجعلها مباراة متقاربة، مباراة متقاربة حقاً. كانت المباراة متقاربة طوال المباراة بأكملها، حقاً، لأكون صادقاً معك. أعتقد أن دفاعنا قام بعمل جيد في القتال. اعتقدت، بالنسبة لنا، عندما نصل إلى المنطقة الحمراء والكرة على خط الياردة الأولى أو الثانية، علينا أن نسجل. أوقفونا؛ لعبوا بشكل جيد. عدنا إلى هناك مرة أخرى، ثم أوقفونا مرة أخرى. أعتقد أن هذا يغير شكل المباراة بشكل كبير."

لم يعرب ويلسون عن أي قلق بشأن احتمال تغيير نيويورك للاعبي الوسط، قائلاً "أنا فقط أركز على ما يمكننا التحكم فيه." وأكثر بكثير مما حد ويلسون من نيويورك يوم الأحد.

كانت نيويورك بدون أندرو توماس، غير نشط يوم الأحد ولا يزال يتعافى من إصابة القدم التي أنهت حملة الموسم الماضي، إلى جانب إيفان نيل، الذي كان من المفترض أن يوفر تغطية أكبر في مركز الحارس بعد التحويل من مركز الظهير في فترة الراحة الماضية. خط الهجوم، نتيجة لذلك، بدا مثل وحدة العام الماضي بعد سقوط توماس.

مالك نابرز، في الوقت نفسه، استفاد من فرصه بأفضل شكل، مع 5 استقبالات لمسافة 71 ياردة، لكن دفاع واشنطن ركز عليه طوال فترة ما بعد الظهر، مما أحبط قدرته على القيام بلعبات كبيرة.

لاندوفر، ماريلاند - 07 سبتمبر: مالك نابرز #1 من نيويورك جاينتس يغادر الملعب قبل ركلة البداية ضد واشنطن كوماندرز خلال مباراة كرة قدم في الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية (NFL) في ملعب نورثويست في 7 سبتمبر 2025 في لاندوفر، ماريلاند. (تصوير: كوبر نيل/جيتي إيماجز) جيتي إيماجز

"أعني، فعلت ما استطعت،" قال نابرز للصحفيين بعد المباراة. "كان لدينا بعض اللعبات المرسومة. قام الدفاع بعمل جيد في اللعب تحت، واللعب فوق القمة، والقيام بعمل جيد في تبديل التغطية. لذلك، حاولنا إدخالي في المباراة قدر الإمكان، لكن الدفاع كان مخططاً بشكل جيد."

ولم تتمكن نيويورك من تأسيس لعبة الجري على الإطلاق. أنهى تايرون تريسي جونيور بـ 24 ياردة على الأرض في 10 محاولات حمل. ديفين سينغليتاري والمبتدئ كام سكاتيبو لم يكونا عاملين مؤثرين.

في ظروف مختلفة، كان هذا سيكون يوماً للاحتفال بتقدم نيويورك الدفاعي. احتفظ الجاينتس إلى حد كبير بجايدن دانيلز تحت السيطرة، خاصة بعد استراحة الشوط الأول، مع إسقاطه 3 مرات. قام عبد الكارتر بصد ركلة في مباراته الأولى. إبقاء واشنطن عند 21 نقطة منح نيويورك كل فرصة للفوز بالمباراة.

ولكن إذا كان الفريق يكافح لتمرير الكرة أو تمريرها، فإن المدرب الرئيسي يُترك للإشادة... بلعبة الركل. إذا كان دابول يريد تجنب مؤتمر صحفي مماثل بعد المباراة في الأسبوع المقبل بعد مباراة ضد دالاس كاوبويز، فسيحتاج إلى تغيير أكثر بكثير من راسل ويلسون.