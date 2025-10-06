البورصةDEX+
تقرير RootData يكشف عن اتجاهات تمويل التشفير المتغيرة

بواسطة: BitcoinEthereumNews
2025/10/06 11:30
النقاط الرئيسية:
  • تتصدر CeFi الآن سوق تمويل التشفير بقيمة 23.58 مليار دولار.
  • تتزايد تأثير الأدوات المالية الجديدة مثل صناديق المؤشرات وDAT.
  • من المتوقع أن تتكيف الأطر التنظيمية مع تطور ديناميكيات السوق.

كشف مدير المنتجات الرئيسي في RootData، يي وانغ، عن "تقرير أبحاث تطوير العملات المشفرة لعام 2025" في قمة Silicon Valley 101 x RootData، مسلطاً الضوء على التحولات التحويلية في ديناميكيات تمويل التشفير.

يشير التقرير إلى إعادة هيكلة مالية كبيرة مع CeFi في الطليعة، وأدوات جديدة مثل صناديق المؤشرات تعيد تشكيل استراتيجيات السوق، مما يؤثر على إجراءات المستثمرين ومسارات نمو الشركات الناشئة.

23.58 مليار دولار من CeFi تقود تحول تمويل التشفير

قدم يي وانغ، مدير المنتجات الرئيسي، خلال حديثه في قمة Silicon Valley 101 x RootData، تغييرات رئيسية في هياكل تمويل العملات المشفرة. مع التقنيات والأساليب الناشئة، تتصدر CeFi الآن السوق. حدد التقرير تحولات في أولويات التمويل، مؤكداً كيف تتفوق 23.58 مليار دولار من CeFi على القطاعات الأخرى.

هياكل التمويل تتحول، مع دخول الاكتتابات العامة والسندات وتكتيكات الاندماج والاستحواذ من التمويل التقليدي إلى هذا المجال. هذه الاستراتيجيات تدفع الحدود من خلال دفع المشاركة المؤسسية الكبيرة. تستمر الأدوات الجديدة مثل صناديق المؤشرات وDAT في جذب اهتمام استثماري كبير، مما يعزز تأثيرها.

تسلط استجابات المجتمع الضوء على التوقعات، مع تركيز أصحاب المصلحة في الصناعة على التحول إلى المشاركة المؤسسية. في حين أن بيانات قادة الرأي الرئيسيين نادرة، ينتظر المحللين التعليقات الرسمية من المؤثرين العالميين، مما قد يؤثر على اللوائح وديناميكيات السوق.

ديناميكيات سوق التشفير والتوقعات التنظيمية لعام 2025

هل تعلم؟ مع أدوات التمويل الجديدة مثل صناديق المؤشرات وDAT، يعكس التحول المتوقع في السوق لعام 2025 الارتفاع المؤسسي بعد عام 2020، ليصبح محتملاً أحد أكبر التأثيرات منذ ذلك الحين.

وفقًا لـ CoinMarketCap، يبلغ السعر الحالي للبيتكوين 123,958.97 دولارًا، مظهرًا نموًا ملحوظًا مع تغير خلال 24 ساعة بنسبة 0.27% ومكاسب لمدة سبعة أيام بنسبة 10.92%. تبلغ قيمته السوقية 2.47 تريليون، مظهرًا نشاطًا قويًا مع زيادة بنسبة 76.47% في حجم التداول. يحافظ البيتكوين على وجود كبير في السوق بهيمنة تبلغ 58.51% اعتبارًا من 6 أكتوبر 2025.

بيتكوين (BTC)، الرسم البياني اليومي، لقطة شاشة على CoinMarketCap في الساعة 03:24 بتوقيت UTC في 6 أكتوبر 2025. المصدر: CoinMarketCap

تشير رؤى من أبحاث Coincu إلى أنه مع إعادة تشكيل أدوات التمويل المؤسسية للأسواق، قد تتكيف الأطر التنظيمية مع هذه التغييرات. يمكن لدمج الذكاء الاصطناعي في تمويل التشفير أن يحدث ثورة في آليات الاستثمار، موسعًا فرص الابتكار.

إخلاء المسؤولية: المعلومات الواردة في هذا الموقع مقدمة كتعليق عام على السوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نشجعك على إجراء البحث الخاص بك قبل الاستثمار.

المصدر: https://coincu.com/analysis/rootdatas-report-crypto-financing-trends/

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

ملخص: انخفض سهم MSTR بنسبة 60% من أعلى مستوياته على الإطلاق، ويتم تداوله حالياً بسعر 224.20 دولار للسهم. يرتبط انخفاض سهم MSTR مباشرة بانخفاض سعر البيتكوين الأخير بأكثر من 10%. يقترب مؤشر mNAV الاستراتيجي من 1.0، مما قد يدفع الشركة لبيع البيتكوين لإعادة شراء الأسهم. إجمالي حيازات MSTR من البيتكوين [...]
Coincentral2025/11/13 04:50
مؤشر العملات البديلة يشير إلى انتعاش مبكر: هل الارتفاع القادم قريب؟

مؤشر العملات البديلة يشير إلى انتعاش مبكر: هل الارتفاع القادم قريب؟

تظهر البيانات الجديدة استقرار المضاربة على العملات البديلة رغم انخفاض سعر البيتكوين، مما يشير إلى علامات مبكرة لإعادة دخول المخاطرة ودورة أكثر نضجًا للعملات البديلة في المستقبل. على الرغم من انخفاض البيتكوين (BTC) بنسبة 10% في أكتوبر، ظل مؤشر المضاربة على العملات البديلة من Capriole Investments مستقرًا عند حوالي 25%، مما يشير إلى أن النشاط المضاربي في سوق العملات البديلة يحافظ على استقراره بدلاً من الانهيار مع BTC. قد يشير هذا الاستقرار النسبي إلى مرحلة مبكرة من إعادة الدخول بين المشاركين في السوق، حيث يقوم المستثمرون بالتناوب بشكل انتقائي إلى أصول الكريبتو ذات المخاطر الأعلى على الرغم من الحذر الاقتصادي الكلي. النقاط الرئيسية: تظل المضاربة على العملات البديلة مستقرة رغم تراجع البيتكوين في أكتوبر إلى 100,000 دولار.
Coinstats2025/11/13 04:22
هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

تتصدى السلطات التنظيمية في أوروبا لمخاطر العملات المستقرة وتدفع نحو ضوابط أكثر صرامة. على عكس اللوائح المجزأة للولايات المتحدة بشأن العملات المستقرة، وضع صانعو السياسات الأوروبيون نظامًا موحدًا يعتقدون أنه سيعزز الابتكار، ويحمي المستهلكين، ويحسن الاستقرار المالي. يمكن للقواعد الحالية للعملات المشفرة التعامل مع مخاطر العملات المستقرة على الرغم من التحذيرات الأخيرة [...]
