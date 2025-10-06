تقرير RootData يكشف عن اتجاهات تمويل التشفير المتغيرة

النقاط الرئيسية: تتصدر CeFi الآن سوق تمويل التشفير بقيمة 23.58 مليار دولار.

تتزايد تأثير الأدوات المالية الجديدة مثل صناديق المؤشرات وDAT.

من المتوقع أن تتكيف الأطر التنظيمية مع تطور ديناميكيات السوق.

كشف مدير المنتجات الرئيسي في RootData، يي وانغ، عن "تقرير أبحاث تطوير العملات المشفرة لعام 2025" في قمة Silicon Valley 101 x RootData، مسلطاً الضوء على التحولات التحويلية في ديناميكيات تمويل التشفير.

يشير التقرير إلى إعادة هيكلة مالية كبيرة مع CeFi في الطليعة، وأدوات جديدة مثل صناديق المؤشرات تعيد تشكيل استراتيجيات السوق، مما يؤثر على إجراءات المستثمرين ومسارات نمو الشركات الناشئة.

23.58 مليار دولار من CeFi تقود تحول تمويل التشفير

قدم يي وانغ، مدير المنتجات الرئيسي، خلال حديثه في قمة Silicon Valley 101 x RootData، تغييرات رئيسية في هياكل تمويل العملات المشفرة. مع التقنيات والأساليب الناشئة، تتصدر CeFi الآن السوق. حدد التقرير تحولات في أولويات التمويل، مؤكداً كيف تتفوق 23.58 مليار دولار من CeFi على القطاعات الأخرى.

هياكل التمويل تتحول، مع دخول الاكتتابات العامة والسندات وتكتيكات الاندماج والاستحواذ من التمويل التقليدي إلى هذا المجال. هذه الاستراتيجيات تدفع الحدود من خلال دفع المشاركة المؤسسية الكبيرة. تستمر الأدوات الجديدة مثل صناديق المؤشرات وDAT في جذب اهتمام استثماري كبير، مما يعزز تأثيرها.

تسلط استجابات المجتمع الضوء على التوقعات، مع تركيز أصحاب المصلحة في الصناعة على التحول إلى المشاركة المؤسسية. في حين أن بيانات قادة الرأي الرئيسيين نادرة، ينتظر المحللين التعليقات الرسمية من المؤثرين العالميين، مما قد يؤثر على اللوائح وديناميكيات السوق.

ديناميكيات سوق التشفير والتوقعات التنظيمية لعام 2025

هل تعلم؟ مع أدوات التمويل الجديدة مثل صناديق المؤشرات وDAT، يعكس التحول المتوقع في السوق لعام 2025 الارتفاع المؤسسي بعد عام 2020، ليصبح محتملاً أحد أكبر التأثيرات منذ ذلك الحين.

وفقًا لـ CoinMarketCap، يبلغ السعر الحالي للبيتكوين 123,958.97 دولارًا، مظهرًا نموًا ملحوظًا مع تغير خلال 24 ساعة بنسبة 0.27% ومكاسب لمدة سبعة أيام بنسبة 10.92%. تبلغ قيمته السوقية 2.47 تريليون، مظهرًا نشاطًا قويًا مع زيادة بنسبة 76.47% في حجم التداول. يحافظ البيتكوين على وجود كبير في السوق بهيمنة تبلغ 58.51% اعتبارًا من 6 أكتوبر 2025.

بيتكوين (BTC)، الرسم البياني اليومي، لقطة شاشة على CoinMarketCap في الساعة 03:24 بتوقيت UTC في 6 أكتوبر 2025. المصدر: CoinMarketCap

تشير رؤى من أبحاث Coincu إلى أنه مع إعادة تشكيل أدوات التمويل المؤسسية للأسواق، قد تتكيف الأطر التنظيمية مع هذه التغييرات. يمكن لدمج الذكاء الاصطناعي في تمويل التشفير أن يحدث ثورة في آليات الاستثمار، موسعًا فرص الابتكار.