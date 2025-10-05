البورصةDEX+
رحلة ريبل نحو العظمة: تنبؤ جريء لذروة دورة XRP

بواسطة: Coindoo
2025/10/05 18:10
من المعارك القضائية مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إلى تمكين مليارات المدفوعات عبر الحدود، تبدو قصة XRP مثل نص عودة ينتظر فصله الأخير.

الآن، مع تطلع بيتكوين إلى ستة أرقام وتدفق الأموال المؤسسية، يطرح المتداولون السؤال الكبير: هل يمكن أن تكون هذه أخيرًا دورة العظمة لـ XRP؟ في هذا المقال، سنرسم السعر المتوقع لـ XRP ونستكشف مدى ارتفاع XRP في ذروة هذه الموجة الصاعدة

السعر المتوقع لـ XRP: إلى أي مدى يمكن أن ترتفع Ripple في الدورة الفائقة للعملات المشفرة؟

رحلة Ripple من شركة ناشئة متواضعة في عام 2012 إلى عملاق بقيمة 180 مليار دولار في عام 2025 هي أمر مذهل. بعد التحرر من قيود هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بعد تسوية عام 2024، يتم تداول XRP الآن بالقرب من 2.98 دولار، بدعم من Santander وSBI وأكثر من 300 مؤسسة تشكل التمويل العالمي.

قلب الإثارة اليوم هو السعر المتوقع لـ XRP لذروة هذه الدورة. يتطلع المحللين إلى 15-27 دولارًا بحلول أواخر عام 2025، وهو ارتفاع مذهل بنسبة 400-800٪ من المستويات الحالية. تشمل المحركات الموافقة المتوقعة على صناديق المؤشرات XRP، وتجارب العملات الرقمية للبنوك المركزية في اليابان والإمارات العربية المتحدة، وتأثير الموجة المدية لبيتكوين بقيمة 200 ألف دولار الذي يرفع السوق بأكمله. إذا هبطت صناديق المؤشرات، فإن التدفقات الداخلية البالغة 4-8 مليارات دولار يمكن أن تعمل مثل وقود الصواريخ.

تكتمل الإشارات التقنية. لقد تجاوز XRP بالفعل أعلى مستوى له على الإطلاق في عام 2018 ويعكس إعداد دورة 2017. إذا تكرر التاريخ، فقد يشهد الفصل التالي من Ripple ارتفاع XRP إلى منطقة 20+ دولارًا، مما يعزز مكانته كواحدة من قصص العودة العظيمة في العملات المشفرة.

من الميمات إلى الآلات: كيف تم بناء Layer Brett لخوض سباق العملات المشفرة

XRP ليس الرمز الوحيد الذي يتطلع إلى الارتفاع في هذه الدورة. أدخل Layer Brett (LBRETT)، المشروع المولود من الميمات الذي يعيد كتابة ما يمكن أن يكون عليه الرمز. تم بناؤه كطبقة إيثريوم من الجيل التالي 2، وهو يدمج ثقافة الميمات مع المنفعة الحقيقية، ويقدم معاملات سريعة كالبرق، ورسوم غاز منخفضة للغاية، ونوع من طاقة المجتمع التي دفعت تاريخيًا الرموز إلى دائرة الضوء.

على عكس عملات meme التقليدية التي تعاني من الشبكات المسدودة أو تفتقر إلى حالات استخدام ذات معنى، تم تصميم Layer Brett بشكل مختلف. إنه يتوسع بسهولة، ويقدم مكافآت الرهان، وحوافز الرموز، ونظامًا بيئيًا متطورًا مصممًا للنمو جنبًا إلى جنب مع حامليه. فكر فيه كـ Dogecoin مع تعزيز التوربو أو Shiba Inu مع سرعة وكفاءة حقيقية مدمجة.

حاولت الرموز الأخرى الجمع بين حالة الميمات والمنفعة، Shiba Inu مع Shibarium، أو Pepe مع تكامله السريع في منصات التداول، لكن Layer Brett مهيأ للذهاب إلى أبعد من ذلك. مرتبط بالإيثريوم للأمان أثناء معالجة النشاط خارج السلسلة، فهو يوازن بين اللامركزية وسهولة الاستخدام.

مع الرهان المحول إلى لعبة، وتكاملات NFT، ونموذج الثقافة أولاً في الطريق، يبدو LBRETT أكثر كحركة من ميمة. إنه مشروع ذو شخصية وقوة، مبني للأهمية طويلة المدى، وليس مجرد لحظة فيروسية.

مطاردة العمالقة: هل سيقدم XRP أو Layer Brett قفزة أكبر نحو القمر؟

إذا كنت تسعى وراء المصداقية الثابتة، فإن XRP منطقي. لقد تحمل رمز Ripple الدعاوى القضائية، وفاز بوضوح تنظيمي، والآن يثبت ممرات الدفع العالمية. إنها عملة بديلة ذات قيمة عالية والموثوقة مع فائدة ودعم مؤسسي، ولكن مع قيمة سوقية تبلغ 180 مليار دولار، فإن إمكانية ارتفاعها أكثر ثباتًا من كونها متفجرة.

Layer Brett، مع ذلك، هو وقود الاندفاع للمشاركة بسبب خوف عدم الحصول على فرصة النقي. تم جمع أكثر من 4.2 مليون دولار، واختفى 10٪ من العرض في مبيعات ما قبل البيع فائقة السرعة، والمراهنون المبكرون يحصلون على مكافآت بنسبة 614٪ (تتناقص مع دخول المزيد). بعد تجاوز 1000 حامل، يشعر Brett وكأنه نوع من الدخول الأرضي الذي يمكن أن يضاعف المحافظ بطرق لا يستطيع XRP ببساطة القيام بها. للعوائد الكبيرة، تميل الحافة بوضوح نحو طريق Brett.

هل تتمنى أن تكون قد حصلت على مكاسب 100 ضعف مع PEPE؟ احصل على رموز LBRETT اليوم! الرموز حاليًا بسعر 0.0058 دولار فقط

الموقع الإلكتروني: https://layerbrett.com

تيليجرام: https://t.me/layerbrett
X: (1) Layer Brett (@LayerBrett) / X

هذا المنشور برعاية. لا تؤيد Coindoo أو تتحمل المسؤولية عن المحتوى أو الدقة أو الجودة أو الإعلانات أو المنتجات أو أي مواد أخرى في هذه الصفحة. يتم تشجيع القراء على إجراء أبحاثهم الخاصة قبل الانخراط في أي إجراءات متعلقة بالعملات المشفرة. لن تكون Coindoo مسؤولة، بشكل مباشر أو غير مباشر، عن أي أضرار أو خسائر ناتجة عن استخدام أو الاعتماد على أي محتوى أو سلع أو خدمات مذكورة. قم دائمًا بإجراء بحثك الخاص.

