ريبل تضخ 1.3 مليون دولار في جامعة كاليفورنيا بيركلي لإطلاق مركز أبحاث الأصول الرقمية

ملخص سريع :

قدمت Ripple 1.3 مليون دولار بعملة مستقرة لتمويل مركز الأصول الرقمية الجديد وأبحاث البلوكتشين في جامعة كاليفورنيا بيركلي.

سيدرس المركز البلوكتشين وتقنيات التوأم الرقمي وطرق تقييم الأصول الحقيقية والرقمية.

تمدد جامعة كاليفورنيا بيركلي وRipple شراكتهما التي استمرت سبع سنوات مع مسرع جديد للشركات الناشئة في بلوكتشين XRPL.

سيدعم المركز البحث والتعليم وابتكار الأصول الرقمية مع تعزيز العلاقات الأكاديمية والصناعية العالمية.

Ripple وجامعة كاليفورنيا بيركلي وحدا قواهما لدفع الأصول الرقمية إلى فصل جديد.

تفتتح كلية الهندسة بالجامعة مركزًا للأصول الرقمية، بدعم من مساهمة Ripple البالغة 1.3 مليون دولار. يهدف المرفق الجديد إلى استكشاف تقنية البلوكتشين ونماذج التوأم الرقمي التي يمكن أن تغير طريقة تتبع القيمة وتبادلها.

سيدرس الباحثون كيف يمكن تصنيف المحتوى الرقمي، الذي يتم إنتاجه الآن بمقياس غير مسبوق، ومعاملته كأصول. تعتمد هذه الخطوة على شراكات Ripple الجامعية المستمرة مع تقديم منصة جديدة للابتكار.

هدية Ripple البالغة 1.3 مليون دولار من التشفير تدعم خطط البحث في بيركلي

وفقًا لبيان صحفي من الجامعة، قامت مبادرة أبحاث البلوكتشين الجامعية من Ripple بتمويل المركز بمبلغ 1.3 مليون دولار بعملة Ripple USD المستقرة. ستدعم منحة العملة المستقرة مجموعة واسعة من المشاريع التي تشمل البلوكتشين ورقمنة الأصول.

قال باحثو جامعة كاليفورنيا بيركلي إن المهمة ستركز على طرق موثوقة لتحديد وقياس قيمة الأصول.

أوضح طارق زهدي، المدير الأكاديمي للمركز الجديد، أن المحتوى الرقمي كان جزءًا من الاقتصادات لفترة طويلة لكنه افتقر إلى معايير تقييم متسقة. يعتزم المركز بناء أطر لفهم الأصول الرقمية وتبادلها.

ستشمل الجهود إنشاء توائم رقمية للأشياء المادية مثل المحاصيل والآلات وحتى سلاسل التوريد بأكملها.

تمتد شراكة Ripple إلى ما هو أبعد من التمويل. سيتعاون مهندسو الشركة مع أعضاء هيئة التدريس في بيركلي في مشاريع مشتركة.

الهدف هو إنتاج تقنية مفتوحة المصدر تعزز نظام البلوكتشين البيئي الأوسع. يعتمد هذا على شراكة استمرت سبع سنوات بين الشركة والجامعة.

التشفير وابتكار الأسعار من خلال تقنية التوأم الرقمي

ستشمل الأبحاث في مركز الأصول الرقمية صناعات متعددة. على سبيل المثال، يمكن أن توفر النماذج الرقمية للمحاصيل أدوات جديدة للمزارعين لتأمين الائتمان.

يمكن أن تساعد التوائم الرقمية للآلات والمعدات الصناعية المشترين والبائعين على التفاوض على الأسعار بمزيد من الشفافية. يتوقع المركز أن تقلل هذه التطبيقات من عدم الكفاءة مع فتح فرص للتجارة الأكثر دقة.

تطلق Ripple وبيركلي أيضًا مسرع بيركلي للأصول الرقمية. سيدعم البرنامج التجريبي، الذي يبدأ هذا الشهر، الشركات الناشئة التي تبني على XRPL. تقدمت ستة وأربعون فريقًا للحصول على عشر فتحات، مما يعكس الطلب على النمو في مشاريع البلوكتشين.

سيركز المركز على ثلاثة مجالات رئيسية: البحث والمشاريع التجريبية، والتطوير الأكاديمي، ونمو النظام البيئي. يشمل ذلك توسيع الوصول إلى أدوات تعلم البلوكتشين وبناء اتصالات عالمية للبحث والتعاون الصناعي.

قال المستشار ريتش ليونز إن الشراكة تعزز دور بيركلي في تشكيل اختراقات المستقبل. وأضاف ممثلو Ripple أن المركز يعتمد على سنوات من العمل الأكاديمي المشترك. يعتقد الطرفان أنه سيساعد في تحديد مستقبل الملكية الرقمية.

ظهر المقال Ripple تضخ 1.3 مليون دولار في جامعة كاليفورنيا بيركلي لإطلاق مركز أبحاث الأصول الرقمية لأول مرة على Blockonomi.