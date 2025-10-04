البورصةDEX+
شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلة500Xمدخراتالأحداث
المزيد
سباق CZH
الخلاصة: قدمت Ripple 1.3 مليون دولار بعملة مستقرة لتمويل مركز UC Berkeley الجديد للأصول الرقمية وأبحاث البلوكتشين. سيدرس المركز تقنيات البلوكتشين والتوأم الرقمي وطرق تقييم الأصول الحقيقية والرقمية. تمدد UC Berkeley وRipple شراكتهما التي استمرت سبع سنوات مع مسرع جديد للشركات الناشئة في بلوكتشين XRPL. سيدعم المركز الأبحاث، [...] ظهر المنشور "Ripple تضخ 1.3 مليون دولار في UC Berkeley لإطلاق مركز أبحاث الأصول الرقمية" لأول مرة على Blockonomi.الخلاصة: قدمت Ripple 1.3 مليون دولار بعملة مستقرة لتمويل مركز UC Berkeley الجديد للأصول الرقمية وأبحاث البلوكتشين. سيدرس المركز تقنيات البلوكتشين والتوأم الرقمي وطرق تقييم الأصول الحقيقية والرقمية. تمدد UC Berkeley وRipple شراكتهما التي استمرت سبع سنوات مع مسرع جديد للشركات الناشئة في بلوكتشين XRPL. سيدعم المركز الأبحاث، [...] ظهر المنشور "Ripple تضخ 1.3 مليون دولار في UC Berkeley لإطلاق مركز أبحاث الأصول الرقمية" لأول مرة على Blockonomi.

ريبل تضخ 1.3 مليون دولار في جامعة كاليفورنيا بيركلي لإطلاق مركز أبحاث الأصول الرقمية

بواسطة: Blockonomi
2025/10/04 04:49
1
1$0.01975-15.05%
FUND
FUND$0.014+1.89%
RealLink
REAL$0.06448-3.18%

ملخص سريع:

  • قدمت Ripple 1.3 مليون دولار بعملة مستقرة لتمويل مركز الأصول الرقمية الجديد وأبحاث البلوكتشين في جامعة كاليفورنيا بيركلي.
  • سيدرس المركز البلوكتشين وتقنيات التوأم الرقمي وطرق تقييم الأصول الحقيقية والرقمية.
  • تمدد جامعة كاليفورنيا بيركلي وRipple شراكتهما التي استمرت سبع سنوات مع مسرع جديد للشركات الناشئة في بلوكتشين XRPL.
  • سيدعم المركز البحث والتعليم وابتكار الأصول الرقمية مع تعزيز العلاقات الأكاديمية والصناعية العالمية.

Ripple وجامعة كاليفورنيا بيركلي وحدا قواهما لدفع الأصول الرقمية إلى فصل جديد. 

تفتتح كلية الهندسة بالجامعة مركزًا للأصول الرقمية، بدعم من مساهمة Ripple البالغة 1.3 مليون دولار. يهدف المرفق الجديد إلى استكشاف تقنية البلوكتشين ونماذج التوأم الرقمي التي يمكن أن تغير طريقة تتبع القيمة وتبادلها. 

سيدرس الباحثون كيف يمكن تصنيف المحتوى الرقمي، الذي يتم إنتاجه الآن بمقياس غير مسبوق، ومعاملته كأصول. تعتمد هذه الخطوة على شراكات Ripple الجامعية المستمرة مع تقديم منصة جديدة للابتكار.

هدية Ripple البالغة 1.3 مليون دولار من التشفير تدعم خطط البحث في بيركلي

وفقًا لبيان صحفي من الجامعة، قامت مبادرة أبحاث البلوكتشين الجامعية من Ripple بتمويل المركز بمبلغ 1.3 مليون دولار بعملة Ripple USD المستقرة. ستدعم منحة العملة المستقرة مجموعة واسعة من المشاريع التي تشمل البلوكتشين ورقمنة الأصول. 

قال باحثو جامعة كاليفورنيا بيركلي إن المهمة ستركز على طرق موثوقة لتحديد وقياس قيمة الأصول.

أوضح طارق زهدي، المدير الأكاديمي للمركز الجديد، أن المحتوى الرقمي كان جزءًا من الاقتصادات لفترة طويلة لكنه افتقر إلى معايير تقييم متسقة. يعتزم المركز بناء أطر لفهم الأصول الرقمية وتبادلها. 

ستشمل الجهود إنشاء توائم رقمية للأشياء المادية مثل المحاصيل والآلات وحتى سلاسل التوريد بأكملها.

تمتد شراكة Ripple إلى ما هو أبعد من التمويل. سيتعاون مهندسو الشركة مع أعضاء هيئة التدريس في بيركلي في مشاريع مشتركة. 

الهدف هو إنتاج تقنية مفتوحة المصدر تعزز نظام البلوكتشين البيئي الأوسع. يعتمد هذا على شراكة استمرت سبع سنوات بين الشركة والجامعة.

التشفير وابتكار الأسعار من خلال تقنية التوأم الرقمي

ستشمل الأبحاث في مركز الأصول الرقمية صناعات متعددة. على سبيل المثال، يمكن أن توفر النماذج الرقمية للمحاصيل أدوات جديدة للمزارعين لتأمين الائتمان. 

يمكن أن تساعد التوائم الرقمية للآلات والمعدات الصناعية المشترين والبائعين على التفاوض على الأسعار بمزيد من الشفافية. يتوقع المركز أن تقلل هذه التطبيقات من عدم الكفاءة مع فتح فرص للتجارة الأكثر دقة.

تطلق Ripple وبيركلي أيضًا مسرع بيركلي للأصول الرقمية. سيدعم البرنامج التجريبي، الذي يبدأ هذا الشهر، الشركات الناشئة التي تبني على XRPL. تقدمت ستة وأربعون فريقًا للحصول على عشر فتحات، مما يعكس الطلب على النمو في مشاريع البلوكتشين.

سيركز المركز على ثلاثة مجالات رئيسية: البحث والمشاريع التجريبية، والتطوير الأكاديمي، ونمو النظام البيئي. يشمل ذلك توسيع الوصول إلى أدوات تعلم البلوكتشين وبناء اتصالات عالمية للبحث والتعاون الصناعي.

قال المستشار ريتش ليونز إن الشراكة تعزز دور بيركلي في تشكيل اختراقات المستقبل. وأضاف ممثلو Ripple أن المركز يعتمد على سنوات من العمل الأكاديمي المشترك. يعتقد الطرفان أنه سيساعد في تحديد مستقبل الملكية الرقمية.

ظهر المقال Ripple تضخ 1.3 مليون دولار في جامعة كاليفورنيا بيركلي لإطلاق مركز أبحاث الأصول الرقمية لأول مرة على Blockonomi.

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

قد يعجبك أيضاً

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

ملخص: انخفض سهم MSTR بنسبة 60% من أعلى مستوياته على الإطلاق، ويتم تداوله حالياً بسعر 224.20 دولار للسهم. يرتبط انخفاض سهم MSTR مباشرة بانخفاض سعر البيتكوين الأخير بأكثر من 10%. يقترب مؤشر mNAV الاستراتيجي من 1.0، مما قد يدفع الشركة لبيع البيتكوين لإعادة شراء الأسهم. إجمالي حيازات MSTR من البيتكوين [...] ظهر المنشور "انزلاق سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة" لأول مرة على CoinCentral.
Moonveil
MORE$0.00394+1.57%
1
1$0.01963-14.31%
EPNS
PUSH$0.0169+8.75%
مشاركة
Coincentral2025/11/13 04:50
مؤشر العملات البديلة يشير إلى انتعاش مبكر: هل الارتفاع القادم قريب؟

مؤشر العملات البديلة يشير إلى انتعاش مبكر: هل الارتفاع القادم قريب؟

تظهر البيانات الجديدة استقرار المضاربة على العملات البديلة رغم انخفاض سعر البيتكوين، مما يشير إلى علامات مبكرة لإعادة دخول المخاطرة ودورة أكثر نضجًا للعملات البديلة في المستقبل. على الرغم من انخفاض البيتكوين (BTC) بنسبة 10% في أكتوبر، ظل مؤشر المضاربة على العملات البديلة من Capriole Investments مستقرًا عند حوالي 25%، مما يشير إلى أن النشاط المضاربي في سوق العملات البديلة يحافظ على استقراره بدلاً من الانهيار مع BTC. قد يشير هذا الاستقرار النسبي إلى مرحلة مبكرة من إعادة الدخول بين المشاركين في السوق، حيث يقوم المستثمرون بالتناوب بشكل انتقائي إلى أصول الكريبتو ذات المخاطر الأعلى على الرغم من الحذر الاقتصادي الكلي. النقاط الرئيسية: تظل المضاربة على العملات البديلة مستقرة رغم تراجع البيتكوين في أكتوبر إلى 100,000 دولار. اقرأ المزيد
Index Cooperative
INDEX$0.815-3.43%
Moonveil
MORE$0.00394+1.57%
Bitcoin
BTC$101,849.3-1.07%
مشاركة
Coinstats2025/11/13 04:22
تجمع THORWallet بين حساب البنك السويسري وميزات التمويل اللامركزي في محفظة العملات المشفرة

تجمع THORWallet بين حساب البنك السويسري وميزات التمويل اللامركزي في محفظة العملات المشفرة

تجمع THORWallet بين أمان البنوك السويسرية وأدوات التمويل اللامركزي (DeFi) وإنفاق MasterCard في تطبيق واحد ذاتي الحفظ، مما يجعل الوصول إلى العملات الرقمية بسيطًا وآمنًا للجميع.
Lorenzo Protocol
BANK$0.07806-6.63%
DeFi
DEFI$0.001071+11.44%
Ambire Wallet
WALLET$0.01907-0.46%
مشاركة
Blockchainreporter2025/11/13 04:00

الأخبار الرائجة

المزيد

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

مؤشر العملات البديلة يشير إلى انتعاش مبكر: هل الارتفاع القادم قريب؟

تجمع THORWallet بين حساب البنك السويسري وميزات التمويل اللامركزي في محفظة العملات المشفرة

هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

الدولار الكندي ينخفض بشكل طفيف قبيل قرار سعر الفائدة لبنك كندا - سكوتيابنك

أسعار الكريبتو

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$101,929.40
$101,929.40$101,929.40

-0.30%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,418.60
$3,418.60$3,418.60

-0.27%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$153.62
$153.62$153.62

-1.34%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.3854
$2.3854$2.3854

+0.73%

mc_price_img_alt

KernelDAO

KERNEL

$0.11143
$0.11143$0.11143

+4.13%