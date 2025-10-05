توقعات سعر الريبل؛ أخبار XRP اليوم وتحديثات من أفضل عملية بيع مسبق للعملات المشفرة للشراء الآن Remittix

أخبار تشفير

وفقًا لأحدث أخبار XRP، قدم محللو العملات المشفرة مرة أخرى رؤى جديدة حول مسار السعر المحتمل لـ Ripple في سوق الصعود الجاري.

مثل معظم العلملات البديلة الرائدة في هذه الدورة، كان أداء Ripple دون التوقعات بسبب ما يسميه المحللون إرهاق المستثمرين للعلملات البديلة الرائدة في السوق. ومع ذلك، مع اقتراب سوق الصعود الجاري بسرعة من ذروته، يعتقد المحللون أنه قد يكون هناك تغيير في سلوك المستثمر قريبًا.

في غضون ذلك، أثار مشروع PayFi القادم، Remittix، إعجابًا حتى الآن في البيع المسبق الجاري، متجاوزًا مؤخرًا علامة 27 مليون دولار الحاسمة. أصبح المحللون مقتنعين بأن البيع المسبق يمكن أن يتجاوز 30 مليون دولار قريبًا بعد الإطلاق الأخير لبرنامج المكافآت التحفيزية الأخير.

المحللين يقدمون تحديثات جديدة بخصوص سعر Ripple في أحدث أخبار XRP

قد لا تكون هناك زيادة هائلة في سعر Ripple في سوق الصعود الجاري، كما يتوقع العديد من المستثمرين، بسبب ما يسميه المحللون إرهاق المستثمرين في العلملات البديلة الرائدة. هذا من شأنه أن يفسر الأداء المخيب للآمال للعلملات البديلة الرائدة مثل XRP في السوق.

كما هو الحال دائمًا، لا يمكن التنبؤ بما قد يحدث بالضبط في الأسواق المالية مثل العملات المشفرة، لذا قد يكون الوضع يستحق المراقبة في الوقت الحالي.

Remittix يتجاوز 27 مليون دولار في البيع المسبق الجاري مع اقتراب حدث إنشاء التوكن

سيكون المعجبون والداعمون لمشروع PayFi القادم، Remittix، سعداء بمعرفة أنه تجاوز 27 مليون دولار في البيع المسبق الجاري. يبدو المشروع الآن أكثر احتمالًا لتجاوز علامة الـ 30 مليون دولار، وهو إنجاز سيكتب اسمه في كتب تاريخ العملات المشفرة.

في ما يبدو أنه خطوة لتسريع احتمالية هذا الحدث، أطلق Remittix برنامجًا تحفيزيًا جديدًا لكل من المستخدمين الجدد والحاليين. للمشاركة، يحتاج المستخدمون ببساطة إلى جلب مستخدمين جدد إلى المنصة وكسب دخل سلبي عندما يشترون توكن RTX. يدفع Remittix للمحيلين الناجحين 15٪ من كل عملية شراء للتوكن يقوم بها المحالون بـ USDT.

علاوة على ذلك، هذه المدفوعات فورية، ولا يوجد حد أقصى لمقدار ما يمكن أن يكسبه مستخدم معين من البرنامج. من المرجح أن يشهد Remittix ارتفاعًا في السعر في سوق العملات المشفرة عند إطلاقه، وذلك بفضل دمجه للميزات والخدمات المبتكرة، مثل:

تحويلات مباشرة من العملات المشفرة إلى البنوك في أكثر من 30 دولة حول العالم

20٪ مكافآت الإحالة المباشرة لجلب مستخدمين جدد

دعم لأكثر من 40 عملة مشفرة وأكثر من 30 من العملات القانونية الحكومية

اكتشف مستقبل PayFi مع Remittix من خلال الاطلاع على مشروعهم هنا:

الموقع الإلكتروني: https://remittix.io/

وسائل التواصل الاجتماعي: https://linktr.ee/remittix

هدية بقيمة 250,000 دولار: https://gleam.io/competitions/nz84L-250000-remittix-giveaway

