توقعات سعر الريبل؛ أخبار XRP اليوم وتحديثات من أفضل عملية بيع مسبق للعملات المشفرة للشراء الآن Remittix

بواسطة: BitcoinEthereumNews
2025/10/05 18:44
XRP
XRP$2.366-1.40%
TOP Network
TOP$0.000096--%
Nowchain
NOW$0.00233+0.86%
COM
COM$0.005461-7.09%
Tron Bull
BULL$0.001236+5.82%
أخبار تشفير

وفقًا لأحدث أخبار XRP، قدم محللو العملات المشفرة مرة أخرى رؤى جديدة حول مسار السعر المحتمل لـ Ripple في سوق الصعود الجاري.

مثل معظم العلملات البديلة الرائدة في هذه الدورة، كان أداء Ripple دون التوقعات بسبب ما يسميه المحللون إرهاق المستثمرين للعلملات البديلة الرائدة في السوق. ومع ذلك، مع اقتراب سوق الصعود الجاري بسرعة من ذروته، يعتقد المحللون أنه قد يكون هناك تغيير في سلوك المستثمر قريبًا.

في غضون ذلك، أثار مشروع PayFi القادم، Remittix، إعجابًا حتى الآن في البيع المسبق الجاري، متجاوزًا مؤخرًا علامة 27 مليون دولار الحاسمة. أصبح المحللون مقتنعين بأن البيع المسبق يمكن أن يتجاوز 30 مليون دولار قريبًا بعد الإطلاق الأخير لبرنامج المكافآت التحفيزية الأخير.

المحللين يقدمون تحديثات جديدة بخصوص سعر Ripple في أحدث أخبار XRP

قد لا تكون هناك زيادة هائلة في سعر Ripple في سوق الصعود الجاري، كما يتوقع العديد من المستثمرين، بسبب ما يسميه المحللون إرهاق المستثمرين في العلملات البديلة الرائدة. هذا من شأنه أن يفسر الأداء المخيب للآمال للعلملات البديلة الرائدة مثل XRP في السوق.

كما هو الحال دائمًا، لا يمكن التنبؤ بما قد يحدث بالضبط في الأسواق المالية مثل العملات المشفرة، لذا قد يكون الوضع يستحق المراقبة في الوقت الحالي.

Remittix يتجاوز 27 مليون دولار في البيع المسبق الجاري مع اقتراب حدث إنشاء التوكن

سيكون المعجبون والداعمون لمشروع PayFi القادم، Remittix، سعداء بمعرفة أنه تجاوز 27 مليون دولار في البيع المسبق الجاري. يبدو المشروع الآن أكثر احتمالًا لتجاوز علامة الـ 30 مليون دولار، وهو إنجاز سيكتب اسمه في كتب تاريخ العملات المشفرة.

في ما يبدو أنه خطوة لتسريع احتمالية هذا الحدث، أطلق Remittix برنامجًا تحفيزيًا جديدًا لكل من المستخدمين الجدد والحاليين. للمشاركة، يحتاج المستخدمون ببساطة إلى جلب مستخدمين جدد إلى المنصة وكسب دخل سلبي عندما يشترون توكن RTX. يدفع Remittix للمحيلين الناجحين 15٪ من كل عملية شراء للتوكن يقوم بها المحالون بـ USDT.

علاوة على ذلك، هذه المدفوعات فورية، ولا يوجد حد أقصى لمقدار ما يمكن أن يكسبه مستخدم معين من البرنامج. من المرجح أن يشهد Remittix ارتفاعًا في السعر في سوق العملات المشفرة عند إطلاقه، وذلك بفضل دمجه للميزات والخدمات المبتكرة، مثل:

  • تحويلات مباشرة من العملات المشفرة إلى البنوك في أكثر من 30 دولة حول العالم
  • 20٪ مكافآت الإحالة المباشرة لجلب مستخدمين جدد
  • دعم لأكثر من 40 عملة مشفرة وأكثر من 30 من العملات القانونية الحكومية

اكتشف مستقبل PayFi مع Remittix من خلال الاطلاع على مشروعهم هنا:

الموقع الإلكتروني: https://remittix.io/ 

وسائل التواصل الاجتماعي: https://linktr.ee/remittix 

هدية بقيمة 250,000 دولار: https://gleam.io/competitions/nz84L-250000-remittix-giveaway

هذا المنشور برعاية. Coindoo لا تؤيد أو تتحمل مسؤولية المحتوى أو الدقة أو الجودة أو الإعلانات أو المنتجات أو أي مواد أخرى على هذه الصفحة. يتم تشجيع القراء على إجراء أبحاثهم الخاصة قبل الانخراط في أي إجراءات متعلقة بالعملات المشفرة. لن تكون Coindoo مسؤولة، بشكل مباشر أو غير مباشر، عن أي أضرار أو خسائر ناتجة عن استخدام أو الاعتماد على أي محتوى أو سلع أو خدمات مذكورة. قم دائمًا بإجراء بحثك الخاص.

المؤلف

كراسيمير روسيف هو صحفي لديه سنوات عديدة من الخبرة في تغطية العملات المشفرة والأسواق المالية. يتخصص في التحليل والأخبار والتوقعات للأصول الرقمية، مما يوفر للقراء معلومات متعمقة وموثوقة حول أحدث اتجاهات السوق. خبرته واحترافيته تجعله مصدرًا قيمًا للمعلومات للمستثمرين والمتداولين وأي شخص يتابع ديناميكيات عالم العملات المشفرة.

المصدر: https://coindoo.com/ripple-price-prediction-xrp-news-today-updates-from-top-crypto-presale-to-buy-now-remittix/

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

