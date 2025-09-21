توقعات سعر الريبل: الحيتان تلتقط انخفاض XRP - ولكن ليس بسرعة مثل هذا ETH L2 مع مكاسب بنسبة 13,000%

تستمر الحيتان في شراء الانخفاضات بينما يتوحد XRP، مما يثير نقاشًا جديدًا حول كل مخطط جديد للسعر المتوقع لـ Ripple. ومع ذلك، يتحول الاهتمام نحو مشهد الطبقة الثانية من Ethereum، حيث يجذب البيع المسبق لـ Layer Brett اهتمامًا كبيرًا.

مع تقارير عن وصول مكافآت Staking المبكرة إلى أكثر من 670% APY، يقدم المشروع كلاً من ثقافة meme ومنفعة البلوكشين. يتناقض سعر دخول LBRETT المنخفض وتصميمه الذي يركز على السرعة بشكل حاد مع التحركات البطيئة وغير المؤكدة التي تشكل توقعات سوق XRP الحالية.

Layer Brett: عملة meme للمستقبل

بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون إلى النمو الأسي، غالبًا ما تقدم المشاريع الجديدة فرصة أكثر ديناميكية من العمالقة الراسخين. في حين أن XRP لديه مجتمع مخلص، فإن قيمته السوقية التي تبلغ مليارات الدولارات تعني أن التحركات الصعودية الكبيرة تتطلب رأس مال هائل. ومع ذلك، يعمل Layer Brett من كتاب مختلف.

باعتباره طبقة ثانية من Ethereum، فإنه يستفيد من أكثر شبكات العقود أمانًا وابتكارًا مع حل مشاكلها الأساسية: السرعة والتكلفة. هذا يضعه في موقع يمكنه من الاستفادة من سوق L2 المتوقع بقيمة 10 تريليون دولار. توفر حالة البيع المسبق نقطة دخول أرضية لا يمكن للعملات القديمة مثل XRP ببساطة مطابقتها.

يحقق المشروع أداءه من خلال معالجة المعاملات خارج السلسلة، وتجميعها، ثم ربطها بالشبكة الرئيسية لـ Ethereum للأمان. تتيح هذه البنية معاملات شبه فورية وتقلص رسوم الغاز إلى جزء من السنت.

مع إمداد ثابت قدره 10 مليارات توكن، تم تصميم اقتصاديات التوكن لنمو المجتمع، مع تخصيص 25% من الإمداد لمكافآت Staking فقط. يمكن للمستخدمين بسهولة توصيل محفظة، وشراء LBRETT باستخدام ETH أو USDT أو BNB، والمشاركة في Staking على الفور. "Brett لا يشارك فقط في ثورة البلوكتشين - بل يقودها"، كما يلاحظ المشروع.

السعر المتوقع لـ Ripple: ماذا يعني التوحيد لمتداولي XRP

XRP هو أصل رقمي تم إنشاؤه لشبكة دفع Ripple. الغرض الأساسي منه هو أن يكون بمثابة عملة جسر للمعاملات الدولية السريعة ومنخفضة التكلفة بين المؤسسات المالية.

على عكس العديد من العملات المشفرة، تم تعدين جميع رموز XRP مسبقًا، مع سيطرة Ripple على جزء كبير من المعروض. لقد كان أصلًا من أفضل 10 أصول مشفرة لسنوات، معروفًا بسرعته وكفاءته في التسويات عبر الحدود، على الرغم من أنه واجه تدقيقًا تنظيميًا كبيرًا.

يجب أن يأخذ أي توقع لسعر Ripple في الاعتبار معركته القانونية طويلة الأمد مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في الولايات المتحدة. في حين أن الأحكام الأخيرة قدمت بعض الوضوح، إلا أن التأثير التنظيمي لا يزال يؤثر على مشاعر المستثمرين.

قد ترى الحيتان قيمة في الانخفاضات، لكن الطريق إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق لـ XRP معقد. بالنسبة لمستثمري التجزئة، فإن إمكانية تحقيق مكاسب بنسبة 100 ضعف من تقييمه الحالي تمثل تحديًا رياضيًا مقارنة بالعملات البديلة الجديدة ذات القيمة السوقية المنخفضة. غالبًا ما يرتبط الحماس حول XRP بالأخبار القانونية بدلاً من ابتكار النظام البيئي.

يمكن أن يتفوق Layer Brett على XRP في موجة الصعود القادمة.

يقدم Layer Brett مسارًا مختلفًا تمامًا للنمو. مع إطلاقه بسعر بيع مسبق يبلغ 0.0058 دولار فقط، فإنه يتمتع بقيمة سوقية أولية منخفضة، مما يوفر مدرجًا هائلاً للنمو. مع توقع أن تعالج طبقات L2 من Ethereum تريليونات القيمة سنويًا، هل يمكن أن يصبح رمز meme المدعوم بالمنفعة نجمًا بارزًا؟ تحفز آلية Staking ذات العائد المرتفع على الاحتفاظ، مما يمكن أن يقلل من ضغط البيع بعد الإطلاق.

يولي المتداولون الذين يراقبون السعر المتوقع الأخير لـ Ripple اهتمامًا كبيرًا أيضًا بـ LBRETT، حيث يستعد المشاركون في البيع المسبق المبكر لتحقيق مكاسب متفجرة محتملة إذا استحوذ المشروع على جزء صغير حتى من سوق L2.

في حين أن XRP لا يزال لاعبًا مهمًا في مجال العملات المشفرة، فإن قصته هي قصة التعافي التدريجي والعقبات التنظيمية. بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن معاملات سريعة، LBRETT هو الخيار الصحيح.

بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن الموجة التالية من نمو العملات المشفرة، Layer Brett هو الرهان الأفضل

البيع المسبق: Layer Brett | بلوكتشين الطبقة الثانية السريع والمجزي

تيليجرام: Telegram: View @layerbrett

X: (1) Layer Brett (@LayerBrett) / X