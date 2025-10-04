البورصةDEX+
ريبل تمنح جامعة بيركلي 1.3 مليون دولار بعملة RLUSD لإنشاء مركز جديد لأبحاث تقنيات بلوكتشين والتوأم الرقمي. تعاونت ريبل مع جامعة بيركلي لإنشاء مركز رائد للأصول الرقمية (CDA)، ممول بهدية قدرها 1.3 مليون دولار بعملة ريبل USD (RLUSD)، العملة المستقرة المدعومة بالدولار الأمريكي. هذا البرنامج الجديد سوف [...] ظهر منشور أخبار ريبل: ريبل تطلق مركز جامعة بيركلي الجديد للأصول الرقمية لأول مرة على Live Bitcoin News.

أخبار Ripple: Ripple تطلق مركز UC Berkeley الجديد للأصول الرقمية

2025/10/04 06:00
ريبل تمنح جامعة بيركلي 1.3 مليون دولار بعملة RLUSD لإنشاء مركز جديد لأبحاث تقنيات البلوكشين والتوأم الرقمي.

تعاونت ريبل مع جامعة كاليفورنيا بيركلي لإنشاء مركز رائد للأصول الرقمية (CDA)، ممول بهدية قدرها 1.3 مليون دولار بعملة ريبل USD (RLUSD)، وهي عملة مستقرة مدعومة بالدولار الأمريكي. 

سيعمل هذا البرنامج الجديد على تطوير دراسة تقنية البلوكشين واستخدامات التوأم الرقمي، مما يغير الطريقة التي يمكن للعالم المادي من خلالها تقييم وتبادل الأصول المادية رقمياً. 

تستند هذه الشراكة إلى تعاون بيركلي-ريبل الممتد لسبع سنوات في مبادرة أبحاث البلوكشين الجامعية (UBRI)، مما يضاعف الجهود المبذولة للتقدم في مجال الأصول الرقمية.

تحويل قيمة الأصول وتبادلها.

يعد مركز CDA محاولة لإعادة هيكلة الأصول الرقمية من خلال الاستفادة من تقنيات البلوكشين والتوأم الرقمي لتطوير وسائل موثوقة لتقييم وتداول الأصول الرقمية. 

اقتصاد المحتوى الرقمي في ارتفاع مستمر؛ يظهر تقرير IDC 2025 الأخير أن البيانات العالمية تبلغ 175 زيتابايت، مما يعطي صورة عن الإمكانات الهائلة لتطوير الأصول الرقمية. 

سيدرس المركز التمثيلات الرقمية لمختلف الموارد المادية، بما في ذلك أشباه الموصلات والمركبات والمزارع، وسيكون قادراً على تقييمها واختبارها وتداولها رقمياً بدقة لم يسبق لها مثيل. الهدف هو تسهيل أنظمة اقتصادية جديدة يكون فيها قيمة قابلة للتحقق في المحتوى الرقمي.

الجسر بين الأكاديميا والصناعة.

سيدمج المركز بين التميز الأكاديمي لجامعة كاليفورنيا بيركلي والخبرة التقنية لشركة ريبل. ستطور الشراكة أبحاثًا رائدة وتعليمًا وريادة أعمال في تقنيات الأصول الرقمية. 

كانت كلية الحقوق في بيركلي، من خلال هذا المركز الجديد، في طليعة البحث والتأثير في صناعة الأصول الرقمية، كما أبرزت ذلك الباحثة في ريبل لورين ويماوث. 

إنه أول تمويل لمنشأة بحثية مستقلة في حرم جامعة بيركلي، حيث تشير ريبل إلى بداية تكثيف شراكتهما الاستراتيجية. 

سيطلق المركز أيضًا مسرع بيركلي للأصول الرقمية (BDAX)، الذي يساعد الشركات الناشئة العاملة على بلوكشين XRPL، مع مجموعات محددة تشق طريقها إلى تقنية التوأم الرقمي.

سيدعم استثمار ريبل ثلاث ركائز: البحث التعاوني باستخدام مرافق عالمية المستوى؛ التطوير الأكاديمي والمواهب من خلال دمج تعليم الأصول الرقمية عبر التخصصات؛ وتطوير النظام البيئي بهدف التوسع العالمي في مجتمعات الأصول الرقمية. 

أشاد مستشار جامعة كاليفورنيا بيركلي ريتش ليونز بالمشروع باعتباره شراكة جذرية تؤدي إلى الابتكار في التكنولوجيا المالية والرقمية. 

سيفتح المركز فرصًا جديدة لامتلاك الأصول رقميًا والتداول والنمو اقتصاديًا في العصر الرقمي من خلال الجمع بين العالمين الرقمي والمادي.

ظهر المقال أخبار ريبل: ريبل تطلق مركز جامعة كاليفورنيا بيركلي الجديد للأصول الرقمية لأول مرة على Live Bitcoin News.

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

