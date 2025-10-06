البورصةDEX+
أخبار Ripple: محلل يتوقع تدفقات بقيمة 10-20 مليار دولار في السنة الأولى إذا تمت الموافقة على صناديق ETF لعملة XRP

بواسطة: Coindoo
2025/10/06 02:22
XRP
OpenLedger
مع كسر الاهتمام المفتوح للعقود الآجلة للأرقام القياسية وتأكيد نمو الطلب الفوري في البيانات الأخيرة، يبدو موقف XRP أقوى من أي وقت مضى. ونتيجة لذلك، ينظر المحللون إلى المزيد من العملات البديلة مع وصول بيتكوين إلى طريق مسدود. إليك التفاصيل الكاملة:

أخبار ريبل يمكن أن تجذب ما يصل إلى 20 مليار دولار - يقول محلل XRP

أثار احتمال إطلاق صناديق ETF الفورية لـ XRP في الولايات المتحدة التفاؤل في أوساط العملات المشفرة والمؤسسات. يعتقد بعض المحللين أن XRP يمكن أن يجذب ما بين 10 مليارات و 20 مليار دولار من رأس المال خلال العام الأول إذا تمت الموافقة على صناديق ETF. يدرك المتداولون أن ذلك قد يعني لحظة فاصلة لاعتماد XRP وتعزيز موقعه في السوق.

في كبار المتداولين، يلاحظ المحلل Scient أن XRP كان يتوحد في نمط مثلث هابط فوق منطقة الدعم البالغة 2.80 دولار. يُنظر إلى هذا الهيكل عادةً على أنه مقدمة لزخم اتجاهي قوي. قدرة XRP على الاحتفاظ بهذه المنطقة رغم الاختبارات المتكررة أثارت توقعات بتقدم مكافئ محتمل.

علاوة على ذلك، يوصف تحول ديفيد شوارتز من القيادة اليومية في ريبل إلى دور فخري بأنه رمز لنضج XRP. تشير هذه الخطوة إلى أن النظام البيئي أقل اعتمادًا على القيادة الفردية ويدخل مرحلة من الاعتماد الأوسع.

إذا تقدمت صناديق ETF، فقد ينظر اللاعبون المؤسسيون مثل مديري الأصول وصناديق التحوط والخزائن المؤسسية إلى XRP كنقطة دخول منظمة ويمكن الوصول إليها. يستند التقدير متعدد المليارات إلى مقارنات مع تدفق راس المال الملاحظ في عمليات إطلاق ETF الأخرى.

في حين لا تزال هناك مخاطر من التنظيم أو الأسواق الأوسع، من المهم أن نتذكر أن ريبل فازت ضد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في المحكمة الفيدرالية. يتم تداول رمز XRP بنمو 7.2٪ من الأسبوع السابق، و 5.8 مليار دولار في تدفق داخلي للسوق. وفقًا لـ CoinCodex، يمكن أن يصل XRP إلى علامة 3.5 دولار خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

Layer Brett (LBRETT) يجمع بين ثقافة الميم ومنفعة الطبقة الثانية

أصبح Layer Brett بسرعة واحدًا من أكثر الأسماء إثارة في عالم العملات المشفرة، حيث يجمع بين طاقة الميم والتكنولوجيا الجادة. ما يميزه ليس مجرد الضجيج ولكن الطريقة التي يقدم بها فوائد ملموسة للمستثمرين الذين يريدون أكثر من مجرد رمز مضاربة.

إحدى ميزاته المثيرة هي أن حاملي LBRETT يمكنهم قفل رموزهم لكسب أكثر من 600٪ من النسبة المئوية للعائد السنوي، مما يحول عملية شراء بسيطة بشكل فعال إلى مصدر للدخل السلبي. هذا يضيف طبقة من الاستقرار التي نادرًا ما توفرها عملات meme، مع الحفاظ على فرصة الارتفاع المتفجر.

علاوة على ذلك، فإن تأسيسه على تقنية الطبقة الثانية يضمن أكثر من مجرد سرعات أعلى ورسوم أقل. إنه يوفر قابلية التوسع للتطبيقات المستقبلية في رمز غير قابل للاستبدال (NFT) والألعاب و DeFi، مما يمنح الحاملين إمكانية الوصول إلى نظام بيئي أوسع ينمو جنبًا إلى جنب مع الرمز. من خلال الاستثمار في LBRETT، فأنت تشتري في الأساس البنية التحتية التي يمكن أن تدعم الابتكار الحقيقي.

ومن المثير للاهتمام بنفس القدر دوره في MemeFi، حيث يلتقي الفكاهة والثقافة بالمنفعة المالية الحقيقية. يستفيد Layer Brett من الطاقة الفيروسية، مما يبقي المستثمرين منخرطين مع ضمان آليات مثل المشاركة بدون KYC تجعله متاحًا في جميع أنحاء العالم.

الخلاصة

أثار صعود Layer Brett مقارنات مع عمالقة العلملات البديلة مثل XRP، لكن مساره يشير إلى شيء أكبر. مع جمع أكثر من 4.2 مليون دولار في البيع المسبق المستمر، فإن رمز الميم الجديد هذا قد بدأ بداية رائعة. بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى الدخول مبكرًا، يبلغ سعر Layer Brett حاليًا 0.0058 دولار فقط!

هل يمكنك تحمل تفويت صعود LBRETT إلى نجومية الكريبتو؟ احصل على رموز LBRETT الخاصة بك اليوم!

البيع المسبق: Layer Brett | بلوكتشين الطبقة الثانية السريع والمجزي

تيليجرام: تيليجرام: عرض @layerbrett

X: (1) Layer Brett (@LayerBrett) / X

هذا المنشور برعاية. لا تؤيد Coindoo أو تتحمل مسؤولية المحتوى أو الدقة أو الجودة أو الإعلانات أو المنتجات أو أي مواد أخرى في هذه الصفحة. يتم تشجيع القراء على إجراء أبحاثهم الخاصة قبل الانخراط في أي إجراءات متعلقة بالعملات المشفرة. لن تكون Coindoo مسؤولة، بشكل مباشر أو غير مباشر، عن أي أضرار أو خسائر ناتجة عن استخدام أو الاعتماد على أي محتوى أو سلع أو خدمات مذكورة. قم دائمًا بإجراء بحثك الخاص.

ظهر المنشور أولاً على Coindoo: أخبار ريبل: المحلل يرى تدفقات بقيمة 10-20 مليار دولار في السنة الأولى إذا تمت الموافقة على صناديق ETF لـ XRP.

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

