مهندس ريبل يقول إن دفتر XRP يهدف إلى أن يكون الخيار الأول للمؤسسات للابتكار والثقة

يقول خبير التشفير في Ripple، ج. أيو أكينييلي، إنه يسعى لجعل دفتر XRP (XRPL) "الخيار الأول للمؤسسات التي تبحث عن الابتكار والثقة" - وذلك باستخدام أدوات تضع الخصوصية في المقام الأول.

يوضح أكينييلي، المدير الأول للهندسة في Ripple، القضية في منشور مدونة نُشر يوم الخميس، مجادلاً بأن التمويل لا يمكن أن يعمل بدون سرية بينما تم بناء سلاسل الكتل العامة للشفافية.

الطريق للمضي قدمًا، كما يقول، هو الخصوصية القابلة للبرمجة التي تتيح "للمشاركين الصادقين التحكم فيما يتم الكشف عنه، ولمن، وتحت أي ظروف،" مع الاستمرار في تقديم الإفصاحات التي يحتاجها المنظمون.

الخصوصية كبنية تحتية، وليست سرية

يؤكد أكينييلي أن الخصوصية على السلسلة يجب أن تكون حماية أساسية، مماثلة للتشفير الذي يؤمن الخدمات المصرفية عبر الإنترنت.

يشير إلى برهان المعرفة الصفرية (ZKPs) - التشفير الذي يثبت صحة بيان دون كشف البيانات الأساسية - كآلية للمعاملات الخاصة ولكن المتوافقة (على سبيل المثال، إثبات إكمال KYC دون بث الهويات إلى الشبكة بأكملها).

في رأيه، بدون السرية المدمجة، لن تنقل المؤسسات سير العمل الأساسية إلى دفاتر الأستاذ العامة؛ وبدون المساءلة، لن يوافق المنظمون. تهدف ZKPs والإفصاح الانتقائي وبنية المحفظة المحصنة إلى حل هذه المعضلة.

التوسع دون التضحية بالثقة

بعيدًا عن الخصوصية، يجادل أكينييلي بأن قابلية التوسع يجب ألا تأتي على حساب الأمان أو اللامركزية.

يسلط الضوء على بيئات التنفيذ الموثوقة (TEEs) لترتيب المعاملات العادلة للحد من الاستباق والحوسبة السرية لتشغيل المنطق الحساس خارج السلسلة مع إصدار مخرجات قابلة للتحقق - وكلاهما يهدف إلى تقليل مخاطر هيكل السوق دون العودة إلى الوسطاء.

وبالنظر إلى المستقبل، يرسم معلمين رئيسيين.

أولاً، خلال "الأشهر الـ 12 القادمة،" يقول إنه يركز على جعل XRPL الخيار الافتراضي للمؤسسات من خلال تطبيق ZKPs لتمكين المعاملات الخاصة والمتوافقة التي تحسن أيضًا الإنتاجية.

ثانيًا، في عام 2026 يتوقع أن تجلب الرموز المتعددة الأغراض السرية (MPTs) - وهو معيار XRPL قادم - ضمانات مرمزة تحافظ على الخصوصية إلى السوق. ويقول إن ذلك خطوة أساسية لتبني المؤسسات للأصول العالمية الحقيقية (RWAs) والتمويل اللامركزي (DeFi).

كما يضع أكينييلي XRPL في موقع "فريد لربط" ما يصفه بـ "تريليونات عديدة من الدولارات في الأصول المقرر نقلها على السلسلة خلال العقد القادم،" مستشهدًا بتاريخ تشغيل الدفتر الذي يمتد لعقد من الزمن، والتبادل اللامركزي المدمج، والضمان وقنوات الدفع كأساسيات موجهة للتمويل موجودة بالفعل في طبقة البروتوكول.

"مستقبل سلاسل الكتل ينتمي للبناة الذين يزيلون الثقة غير الضرورية،" يختتم - مجادلاً بأنه إذا كانت الأنظمة يمكنها إثبات الصحة، ومنع سوء الاستخدام وحماية البيانات، فإن دفاتر الأستاذ العامة يمكن أن توفر الخصوصية والامتثال والكفاءة التي تتطلبها المؤسسات.