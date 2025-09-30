البورصةDEX+
المستشار القانوني لشركة ريبل يحث المشرعين على استكمال إطار تنظيم التشفير

بواسطة: Coincentral
2025/09/30 18:31
Everclear
CLEAR$0.01046-3.41%
Union
U$0.006138+0.26%

ملخص

  • يحث ستيوارت ألديروتي، المستشار القانوني الرئيسي لشركة ريبل، الكونغرس على وضع اللمسات الأخيرة على لوائح تشفير واضحة ومتسقة للسوق الأمريكية.
  • يحذر ألديروتي من أن نقص الوضوح يدفع نشاط التشفير إلى الولايات القضائية ذات القواعد الأكثر وضوحًا.
  • يتزايد تبني المستهلكين للعملات المشفرة، حيث يمتلك 20% من البالغين الأمريكيين عملات مشفرة وفقًا لاستطلاع حديث.
  • وجد مركز بيو للأبحاث أن العديد من الأمريكيين يفتقرون إلى الثقة في طرق الاستثمار الحالية للعملات المشفرة.
  • يصف ألديروتي دورة التشريع الخريفية بأنها لحظة محورية لتقديم الوضوح اللازم للعملات المشفرة.

يحث ستيوارت ألديروتي، المستشار القانوني الرئيسي لشركة ريبل، واشنطن على التحرك بسرعة بشأن تنظيم العملات المشفرة. ويدعو المشرعين إلى وضع قواعد واضحة، مؤكدًا على الحاجة إلى رقابة يمكن التنبؤ بها في سوق العملات المشفرة. تأتي تعليقات ألديروتي في الوقت الذي تدرج فيه هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية وضوح التشفير كأحد أهم أولوياتها.

المستشار القانوني الرئيسي لريبل يدعو إلى تنظيم أقوى للعملات المشفرة

شدد ألديروتي على أن نقص القواعد الواضحة والمتسقة يعيق الابتكار في الولايات المتحدة. وحذر من أن عدم اليقين يدفع أنشطة العملات المشفرة إلى الولايات القضائية ذات اللوائح الأكثر وضوحًا.

وأكد ألديروتي أن القواعد الواضحة ستفيد المستهلكين وتساعد الشركات المسؤولة على الازدهار في الولايات المتحدة.

وأبرز أن تبني المستهلكين للعملات المشفرة آخذ في النمو. وفقًا لاستطلاع أجرته الجمعية الوطنية للعملات المشفرة (NCA)، يمتلك حوالي 20% من البالغين الأمريكيين عملات مشفرة. بالإضافة إلى ذلك، كشفت بيانات من Chainalysis أن الأمريكيين تعاملوا بأكثر من 1 تريليون دولار في الأصول الرقمية في عام 2024. وأشار ألديروتي إلى أن هذا النمو يدل على الطلب على أطر تنظيمية واضحة.

علاوة على ذلك، وجد مركز بيو للأبحاث أن العديد من الأمريكيين يفتقرون إلى الثقة في النظام الحالي. يعتقد غالبية الناس أن الطرق الحالية للاستثمار أو التداول أو استخدام العملات المشفرة غير موثوقة وغير آمنة.

ألديروتي يقول إن واشنطن يمكنها قيادة مستقبل العملات المشفرة

جادل ألديروتي بأن الكونغرس يجب أن يغتنم هذه الفرصة لتوفير الوضوح اللازم للصناعة. مع وجود تشريع هيكل السوق على الطاولة، تمثل دورة هذا الخريف لحظة حاسمة.

وأشار إلى أن ريبل، إلى جانب شركات مسؤولة أخرى، متلهفة للحصول على إرشادات واضحة. مع وجود رقابة يمكن التنبؤ بها، يمكن للشركات أن تواصل الابتكار والبناء في الولايات المتحدة. وشدد ألديروتي على أن واشنطن يمكنها إثبات قدرتها على القيادة في تشكيل مستقبل البنية التحتية المالية.

ظهر منشور "المستشار القانوني الرئيسي لريبل يحث المشرعين على إكمال إطار تنظيم العملات المشفرة" لأول مرة على CoinCentral.

