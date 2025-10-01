المدير التقني لـ Ripple يتراجع وينضم إلى مجلس الإدارة

كان ديفيد شوارتز أحد المهندسين الرئيسيين وراء دفتر الأستاذ XRP ومعروف جيدًا لدى الكثيرين في صناعة العملات المشفرة والبلوكشين.

أعلن ديفيد شوارتز، وهو شخصية بارزة في صناعة العملات المشفرة بسبب دوره في ريبل لابز، عن خططه "للتراجع عن مهامه اليومية" في شركة البلوكشين.

في منشور على X يوم الثلاثاء، قال شوارتز، المعروف بكونه أحد مهندسي دفتر الأستاذ XRP، إنه سيقلل مسؤولياته في ريبل بعد أكثر من 13 عامًا في الشركة. انضم المدير التقني لريبل إلى الشركة في عام 2011 كخبير تشفير، وترقى ليصبح المدير التقني في عام 2018.

"لقد حان الوقت لأتراجع عن مهامي اليومية كمدير تقني لريبل في نهاية هذا العام،" قال شوارتز على X. "أتطلع حقًا إلى قضاء المزيد من الوقت مع الأطفال والأحفاد والعودة إلى الهوايات التي تركتها جانبًا. لكن كونوا على حذر، أنا لن أبتعد عن مجتمع XRP. لم تروا آخر ظهور لي (الآن، أو أبدًا)."

اقرأ المزيد