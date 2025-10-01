البورصةDEX+
فيوتشرفيرس المدعومة من ريبل تخضع لإعادة هيكلة ثانية رغم التقدم في الذكاء الاصطناعي و Web3

بواسطة: BitcoinEthereumNews
2025/10/01 06:30
أعلن مجلس إدارة شركة Futureverse اليوم عن بدء إعادة هيكلة أعمالها مرة أخرى. تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تحاول فيه الشركة بناء عمليات مستدامة على الرغم من إحرازها تقدمًا حقيقيًا في العديد من المجالات التقنية.

تقول الشركة إنها بنت بعضًا من أفضل نماذج الذكاء الاصطناعي في العالم ووضعت أكثر من 30 بروتوكولًا مفتوح المصدر. كما عملت Futureverse مع علامات تجارية عالمية كبرى. ومع ذلك، يعترف قادة الشركة بأنهم بحاجة إلى إجراء تغييرات للحفاظ على رؤيتهم على المدى الطويل.

من المفترض أن تساعد إعادة الهيكلة الشركة على تعزيز أساسها وإعادة تنظيم كيفية عمل الأشياء. الهدف هو الاستمرار في دعم المنتجات والتطبيقات الرئيسية الأكثر أهمية. فقط شركة Futureverse نفسها ستتأثر بإعادة الهيكلة - لن تشهد الشركات التابعة تأثيرات مباشرة.

يقول قادة الشركة إن Futureverse كانت دائمًا تتعلق بالتعاون والابتكار. الآن يريدون دفع هذا العمل إلى الأمام بطريقة أقوى وأكثر استدامة.

هذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها Futureverse تغييرًا كبيرًا

في عام 2023، جمعت الشركة 54 مليون دولار من المستثمرين في جولة تمويل السلسلة A. قادت شركة 10T Holdings، وهي شركة استثمار في الكريبتو، الصفقة. كما شاركت شركة Ripple Labs Inc. ومستثمرون آخرون.

ما هو غير عادي حول Futureverse هو كيفية دمجها 11 شركة ناشئة مختلفة من جميع أنواع القطاعات، بما في ذلك البلوكتشين، والذكاء الاصطناعي، والميتافيرس، والألعاب. بدأت الشركة بدمج ثماني شركات في أواخر عام 2022، ثم أضافت ثلاث شركات أخرى لاحقًا.

أدار المؤسسان المشاركان آرون ماكدونالد وشارا سيندروف عملية التوحيد الضخمة. قال ماكدونالد في ذلك الوقت إن جمع التمويل كان صعبًا لأن سوق الكريبتو لم يكن مستقرًا. كما خلق الاندماج نفسه مجموعته الخاصة من التحديات.

تم تخفيض القوى العاملة بنسبة 20% خلال إعادة الهيكلة السابقة

عندما أعادت Futureverse هيكلتها في عام 2023، قامت بتخفيض حوالي 20% من موظفيها. وهذا ترك الشركة مع أكثر من 250 موظفًا بعد التخفيضات. قال ماكدونالد إن التوحيد جعل Futureverse أكثر تنافسية وأفضل تجهيزًا للتعامل مع ظروف السوق الصعبة.

تقول سيندروف إن الشركة تركز على بناء البنية التحتية التكنولوجية للميتافيرس. يعرف الناس Futureverse من خلال FLUF World، الذي يحتوي على NFT أرانب كرتونية ذات سمات فريدة. كما أنشأت الشركة AI League، وهي لعبة كرة قدم للهاتف المحمول تحمل ترخيصًا من FIFA.

ذكرت Cryptopolitan أن أحد المشاريع الرئيسية لـ Futureverse في عام 2024 كان Readyverse Studios. تم إنشاء الاستوديو بالتعاون مع إرنست كلاين، مؤلف رواية Ready Player One. تشارك سيندروف ودان فرح وماكدونالد جميعًا في المشروع. حصل الاستوديو على حقوق أعمال كلاين، بما في ذلك فيلم 2018 الذي حقق 583 مليون دولار في شباك التذاكر.

أشار ماكدونالد إلى أن البلوكتشين يمثل فقط حوالي 10% مما تقوم به Futureverse من الناحية التقنية. ومع ذلك، تساعد التكنولوجيا المستخدمين على التحكم في هويتهم الرقمية وبياناتهم.

المصدر: https://www.cryptopolitan.com/ripple-backed-futureverse-undergoes-second-restructuring-despite-progress-in-ai-and-web3/

