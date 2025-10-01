صندوق REX-Osprey للاستثمار في Solana Staking يصل إلى 338 مليون دولار من الأصول المُدارة بينما تراجع هيئة الأوراق المالية والبورصات صناديق Solana ETFs

TLDR

صندوق REXShares للـ Solana Staking ETF ($SSK) تجاوز 338 مليون دولار في الأصول المدارة.

Staking هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تراجع تسعة طلبات لصناديق Solana ETF الفورية.

REXShares تقدم منتجات تدعم Staking للإيثريوم وسولانا.

الجاذبية المؤسسية المتزايدة لسولانا تعزز الاهتمام بصناديق العملات المشفرة ETF.

وصل صندوق REX-Osprey Solana + Staking ETF ($SSK) إلى معلم هام، متجاوزاً 338 مليون دولار في الأصول المدارة (AUM). يمثل هذا تطوراً رئيسياً في عالم صناديق العملات المشفرة ETF، حيث يوفر للمستثمرين كلاً من التعرض المباشر لسولانا (SOL) ومكافآت Staking النشطة. يأتي صعود هذا الصندوق بينما تراجع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية طلبات صناديق سولانا ETF الفورية الأخرى، والتي قد تشكل مستقبل خيارات الاستثمار القائمة على سولانا في الولايات المتحدة.

صندوق REXShares لسولانا ETF يصل إلى 338 مليون دولار في الأصول المدارة

وصل REX-Osprey Solana + Staking ETF ($SSK) إلى 338 مليون دولار في الأصول المدارة، مرسخاً نفسه كأول صندوق مدرج في الولايات المتحدة يجمع بين التعرض الفوري لسولانا ومكافآت Staking على السلسلة. يأتي هذا النمو وسط اهتمام مؤسسي متزايد بأدوات الاستثمار القائمة على سولانا.

قامت REXShares، الجهة المصدرة للصندوق، بتوسيع عروضها من صناديق العملات المشفرة ETF طوال عام 2025. تشمل هذه المنتجات صناديق الإيثريوم ETF التي تدعم Staking وصناديق ETF الفورية بدون Staking للعملات المشفرة الشائعة مثل XRP وDogecoin. يعكس إطلاق هذه المنتجات اتجاهاً متنامياً للاستثمار المؤسسي في سوق العملات المشفرة، خاصة فيما يتعلق بسولانا والأصول الرقمية الرئيسية الأخرى.

صعود $SSK ملحوظ لأنه يقدم للمستثمرين الفائدة المزدوجة من التعرض لسولانا ومكافآت Staking. مكافآت Staking هي شكل من أشكال الدخل السلبي الذي يمكن كسبه من خلال المشاركة في عملية التحقق من الشبكة، وهو أمر جذاب بشكل خاص للمستثمرين على المدى الطويل الذين يتطلعون للاستفادة من نمو سولانا.

مراجعة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لطلبات صناديق سولانا ETF الفورية

بينما يكتسب صندوق REXShares للـ Staking ETF زخماً، لا تزال هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تراجع تسعة طلبات منفصلة لصناديق سولانا ETF الفورية. هذه الطلبات، إذا تمت الموافقة عليها، ستوفر للمستثمرين تعرضاً مباشراً لسولانا دون ميزة Staking الإضافية. قرار الهيئة بشأن هذه الطلبات يمكن أن يوسع نطاق منتجات الاستثمار في سولانا المتاحة للمستثمرين الأمريكيين.

الموافقة على صناديق سولانا ETF الفورية يمكن أن تفتح الباب لصناديق أخرى تركز على سولانا، مما يمنح المستثمرين المزيد من الخيارات للتعرض للعملة المشفرة. تتم مراقبة هذه المراجعة التنظيمية عن كثب من قبل كل من لاعبي الصناعة والمستثمرين، حيث يمكن أن يكون لها تأثير كبير على هيكل السوق والسيولة.

في بيان، أشار متحدث باسم REXShares إلى أن الشركة كانت متفائلة بشأن مستقبل صناديق العملات المشفرة ETF. "نعتقد أن الموافقة على صناديق سولانا ETF الفورية الإضافية ستؤدي فقط إلى زيادة الاهتمام المؤسسي والتجزئة بسولانا كأداة استثمارية،" قالوا.

نمو صناديق العملات المشفرة ETF

إطلاق REX-Osprey Solana + Staking ETF هو جزء من اتجاه أوسع للاهتمام المتزايد بصناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) التي تركز على العملات المشفرة. على مدى السنوات القليلة الماضية، أصبحت هذه المنتجات المالية جسراً مهماً بين الأسواق المالية التقليدية وعالم الأصول الرقمية المتنامي.

توفر صناديق العملات المشفرة ETF طريقة للمستثمرين للتعرض للأصول الرقمية مثل سولانا دون شراء وإدارة الرموز مباشرة. تخضع هذه الصناديق لتنظيم هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، مما يوفر مستوى من الشرعية والإشراف الذي يجذب المستثمرين المؤسسيين الذين قد يترددون في الاستثمار في أسواق العملات المشفرة غير المنظمة.

أدت شعبية صناديق العملات المشفرة ETF أيضاً إلى منتجات أكثر ابتكاراً، مثل الصناديق التي تدعم Staking التي تقدمها REXShares. مع استمرار نمو العملات المشفرة مثل سولانا والإيثريوم في التبني، تسمح هذه الصناديق ETF للمستثمرين بالمشاركة في كل من ارتفاع الأسعار ومكافآت الشبكة.

ما هو مستقبل صناديق سولانا ETF؟

مستقبل صناديق سولانا ETF مرتبط بالتطورات التنظيمية، خاصة قرارات هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بشأن طلبات ETF الفورية المعلقة. بينما تنتظر هذه الصناديق الموافقة، هناك توقعات متزايدة حول إمكانية ظهور مجموعة أوسع من منتجات الاستثمار المتعلقة بسولانا.

إذا وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على صناديق سولانا ETF الفورية، فقد يؤدي ذلك إلى مشاركة مؤسسية أكبر في سولانا. علاوة على ذلك، يمكن أن تؤثر هذه القرارات على أسواق الأصول الرقمية الأخرى، مما يضع سابقة لكيفية التعامل مع الصناديق المماثلة للعملات المشفرة الأخرى في المستقبل.

بينما ينتظر السوق الوضوح التنظيمي، يقف صندوق REXShares لـ Solana staking ETF ($SSK) كمثال رائد للاهتمام المؤسسي المتزايد بصناديق العملات المشفرة ETF. سواء تمت الموافقة على صناديق سولانا الفورية الإضافية أم لا، فإن نجاح $SSK قد يشير إلى التطوير المستمر لخيارات الاستثمار القائمة على سولانا في السوق الأمريكية.

ظهر المنشور REX-Osprey Solana Staking ETF يصل إلى 338 مليون دولار في الأصول المدارة بينما تراجع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية صناديق سولانا ETF لأول مرة على CoinCentral.