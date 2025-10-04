البورصةDEX+
ظهر منشور REX-Osprey ومديرو صندوق Defiance يقدمون سلسلة من صناديق ETF الفورية للعملات المشفرة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لأول مرة على Coinpedia Fintech News كشفت سوق صناديق ETF الفورية عن الطلب المرتفع مؤخرًا على العملات البديلة من قبل المستثمرين المؤسسيين. تلقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية عشرات من طلبات صناديق ETF الفورية للعملات المشفرة، مع بدء المواعيد النهائية هذا الشهر. هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تتلقى المزيد من طلبات صناديق ETF الفورية للعملات المشفرة 21 إيداعًا من REX-Osprey يوم الجمعة، قامت REX Shares، بالتعاون مع...

ريكس-أوسبري وديفيانس فاند مانجرز يقدمان سلسلة من صناديق المؤشرات المتداولة للعملات المشفرة الفورية إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية

بواسطة: CoinPedia
2025/10/04 06:54
صناديق المؤشرات البيتكوين الفورية تسجل أول تدفق خارجي في أسبوع، وصناديق الإيثريوم تتبعها بخروج 1.89 مليون دولار

ظهر منشور مديرو صناديق REX-Osprey و Defiance يقدمون سلسلة من صناديق المؤشرات الكريبتو الفورية إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لأول مرة على Coinpedia Fintech News

كشفت سوق صناديق المؤشرات الفورية عن الطلب المرتفع مؤخرًا على العلملات البديلة من قبل المستثمرين المؤسسيين. تلقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) عشرات من طلبات صناديق المؤشرات الكريبتو الفورية، مع بدء المواعيد النهائية هذا الشهر.

هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تتلقى المزيد من طلبات صناديق المؤشرات الكريبتو الفورية 

21 طلبًا من REX-Osprey

يوم الجمعة، قدمت REX Shares، بالتعاون مع Osprey Funds، طلبات إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لعدد قياسي بلغ 21 صندوق مؤشرات كريبتو فوري. تضمنت غالبية صناديق المؤشرات للعملات البديلة الفورية البالغ عددها 21 خيارات التخزين، بما في ذلك NEAR وSUI وCRO وADA وTRX، من بين أخرى. 

صناديق المؤشرات REX-Osprey

تعتمد طلبات صناديق المؤشرات الكريبتو الـ 21 من REX-Osprey على طلباتهم الحالية المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. وبالتالي، سيصبح مدير الصندوق قوة في مجال صناديق المؤشرات الفورية بمجرد موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على أحدث الطلبات بالإضافة إلى القائمة السابقة.

صناديق المؤشرات Defiance

قدمت Defiance، وهي شركة تركز على صناديق المؤشرات الكريبتو تأسست في عام 2018، ما يقرب من 50 صندوق مؤشرات برافعة مالية 3x، بعضها يتضمن الكريبتو. تشمل بعض طلبات صناديق المؤشرات الكريبتو الفورية البارزة المقدمة من Defiance الإيثريوم والبيتكوين.

تأخير الإدراجات العامة 

تم تأخير التداول المتوقع لصناديق المؤشرات الكريبتو الفورية بسبب الإغلاق الحكومي الأمريكي المستمر. كما ذكرت Coinpedia، فإن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية فاتت موعدها النهائي النهائي بشأن صندوق مؤشرات Canary Litecoin في 2 أكتوبر بسبب الإغلاق الحكومي المستمر.

في أواخر الشهر الماضي، طلبت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية من مديري الصناديق سحب نموذج 19b-4 الخاص بهم لتسهيل عملية الموافقة عبر معايير الإدراج العامة. وبالتالي، يعتقد محللو صناديق المؤشرات، بقيادة جيمس سيفارت، أن الموافقة على صناديق المؤشرات الكريبتو الفورية وشيكة وفي الأفق.

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

