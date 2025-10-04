ريكس-أوسبري وديفيانس فاند مانجرز يقدمان سلسلة من صناديق المؤشرات المتداولة للعملات المشفرة الفورية إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية

ظهر منشور مديرو صناديق REX-Osprey و Defiance يقدمون سلسلة من صناديق المؤشرات الكريبتو الفورية إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لأول مرة على Coinpedia Fintech News

كشفت سوق صناديق المؤشرات الفورية عن الطلب المرتفع مؤخرًا على العلملات البديلة من قبل المستثمرين المؤسسيين. تلقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) عشرات من طلبات صناديق المؤشرات الكريبتو الفورية، مع بدء المواعيد النهائية هذا الشهر.

هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تتلقى المزيد من طلبات صناديق المؤشرات الكريبتو الفورية

21 طلبًا من REX-Osprey

يوم الجمعة، قدمت REX Shares، بالتعاون مع Osprey Funds، طلبات إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لعدد قياسي بلغ 21 صندوق مؤشرات كريبتو فوري. تضمنت غالبية صناديق المؤشرات للعملات البديلة الفورية البالغ عددها 21 خيارات التخزين، بما في ذلك NEAR وSUI وCRO وADA وTRX، من بين أخرى.

تعتمد طلبات صناديق المؤشرات الكريبتو الـ 21 من REX-Osprey على طلباتهم الحالية المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. وبالتالي، سيصبح مدير الصندوق قوة في مجال صناديق المؤشرات الفورية بمجرد موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على أحدث الطلبات بالإضافة إلى القائمة السابقة.

صناديق المؤشرات Defiance

قدمت Defiance، وهي شركة تركز على صناديق المؤشرات الكريبتو تأسست في عام 2018، ما يقرب من 50 صندوق مؤشرات برافعة مالية 3x، بعضها يتضمن الكريبتو. تشمل بعض طلبات صناديق المؤشرات الكريبتو الفورية البارزة المقدمة من Defiance الإيثريوم والبيتكوين.

تأخير الإدراجات العامة

تم تأخير التداول المتوقع لصناديق المؤشرات الكريبتو الفورية بسبب الإغلاق الحكومي الأمريكي المستمر. كما ذكرت Coinpedia، فإن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية فاتت موعدها النهائي النهائي بشأن صندوق مؤشرات Canary Litecoin في 2 أكتوبر بسبب الإغلاق الحكومي المستمر.

في أواخر الشهر الماضي، طلبت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية من مديري الصناديق سحب نموذج 19b-4 الخاص بهم لتسهيل عملية الموافقة عبر معايير الإدراج العامة. وبالتالي، يعتقد محللو صناديق المؤشرات، بقيادة جيمس سيفارت، أن الموافقة على صناديق المؤشرات الكريبتو الفورية وشيكة وفي الأفق.