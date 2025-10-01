البورصةDEX+
مصادرة بيتكوين بقيمة 6.7 مليار دولار تحطم الأرقام القياسية بعد إدانة في المملكة المتحدة

بواسطة: BitcoinEthereumNews
2025/10/01 02:55
30 سبتمبر، 2025 الساعة 17:38 // أخبار

هذه تعد أكبر عملية ضبط للعملات المشفرة على الإطلاق من قبل سلطات إنفاذ القانون في العالم.


أعلنت شرطة العاصمة في المملكة المتحدة عن الإدانة الناجحة لمواطنة صينية، تشيان تشيمين، المعروفة أيضًا باسم تشانغ يادي، كما ذكرت رويترز. وقد اعترفت بالذنب في الحصول على مبلغ مذهل قدره 5.5 مليار جنيه إسترليني من البيتكوين وحيازتها بشكل غير قانوني.


تأتي الإدانة بعد تحقيق استمر سبع سنوات في شبكة غسيل أموال عالمية. وتبين أن المتهمة قادت عملية احتيال واسعة النطاق في الصين بين عامي 2014 و2017، حيث احتالت على أكثر من 128,000 ضحية قبل فرارها إلى المملكة المتحدة.


تسلط القضية الضوء على التعاون المتزايد بين السلطات الدولية لتتبع ومصادرة عائدات الجرائم المخزنة في الأصول الرقمية، مما يرسخ فكرة أن العملة المشفرة ليست ملاذًا لا يمكن الوصول إليه للأموال غير المشروعة.




يدعي بعض الخبراء أن هذه القصة يمكن اعتبارها انتصارًا للجهات التنظيمية العالمية وسلطات إنفاذ القانون، مما يدل على إمكانية تتبع جرائم الكريبتو واسعة النطاق في نهاية المطاف. وترسل إشارة قوية إلى السوق حول المخاطر المرتبطة باستخدام الأصول الرقمية للأنشطة غير المشروعة.

المصدر: https://coinidol.com/record-shattering-bitcoin-seizure/

