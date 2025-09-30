كوانت تكشف عن QuantNet بينما تتطلع QNT إلى اختراق الحدود نحو 130 دولار

أطلقت Quant شبكة QuantNet لربط البنوك التقليدية بالعملات المشفرة والأصول الرقمية من خلال شبكة تسوية قابلة للبرمجة.

اختارت UK Finance شركة Quant لتوفير البنية التحتية للودائع الإسترلينية المرمزة، بالشراكة مع البنوك الكبرى لاختبار حالات الاستخدام في العالم الحقيقي.

قدمت Quant تحديثًا مع إطلاق QuantNet. تم تصميم هذه الشبكة كحل لربط البنوك التقليدية بعالم الأصول الرقمية، بما في ذلك العملات المشفرة والترميز.

بدلاً من مطالبة البنوك بتفكيك الأنظمة القديمة، تعمل QuantNet كطبقة تنظيمية تسمح بتدفق النقود والأصول بسلاسة عبر المنصات. من العملات المستقرة والودائع المرمزة إلى العملات التقليدية، يمكن ربط كل شيء في آلية واحدة سلسة ومرنة.

من المثير للاهتمام أن QuantNet هي أكثر من مجرد مفهوم على الورق. يدعم النظام بالفعل وظائف معقدة مثل التسليم مقابل الدفع (DvP)، والتسوية الذرية، وحتى خيارات التراجع عن التداول إذا كانت هناك حاجة لإلغاء المعاملات.

هذا يقلل من المخاطر دون التضحية بالسرعة. بالنسبة للبنوك التي عانت تاريخياً من قيود البنية التحتية، فإن هذا يوفر بوضوح اختصارًا. لا حاجة لإعادة بناء الأنظمة؛ ما عليك سوى الاتصال بـ QuantNet ويتم تحقيق قابلية التشغيل البيني على الفور.

Quant تكتسب زخمًا في المملكة المتحدة وأوروبا

إطلاق QuantNet أكثر إثارة للاهتمام لأنه يتزامن مع قصتين إخباريتين كبيرتين من بضعة أيام مضت.

في 26 سبتمبر، أطلقت ستة بنوك بريطانية كبرى، بما في ذلك Barclays وHSBC وLloyds، رسميًا مشروع الجنيه الإسترليني المرمز في المملكة المتحدة. إنهم يستخدمون تقنية Quant لاختبار الإيداعات المرمزة، والمقرر أن تستمر حتى منتصف عام 2026.

إنهم لا يختبرون فقط عمليات نقل أسرع، ولكن أيضًا مكافحة الاحتيال المحتمل واستكشاف كيفية برمجة الأموال للرهون العقارية ومعاملات الأصول الرقمية. تخيل إذا تمكن العملاء في المستقبل من إكمال معاملات الإسكان أو الاستثمار بنقرة واحدة فقط من خلال الترميز.

من ناحية أخرى، الأخبار من أوروبا مهمة بنفس القدر. أكد البنك المركزي الأوروبي أن Quant هي مساهم رئيسي في المرحلة الأولى من مشروع اليورو الرقمي. سيكون التركيز الأولي على المدفوعات المشروطة - نوع من الضمان الحديث - التي يمكن استخدامها للمعاملات عبر الحدود.

من المقرر إجراء تجارب متعددة البلدان في عام 2026. مع دخول Quant في مشروع بهذا الحجم، أصبح من الواضح بشكل متزايد أنهم ليسوا مجرد لاعب صغير يركب موجة الضجيج المسبق.

السوق يشهد ارتفاعًا قويًا مع تأكيد تقني

ليس ذلك فحسب، بل تفاعل السوق على الفور. ارتفع سعر توكن QNT بنسبة 3.92% خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إلى 105.49 دولار. رافق هذا الارتفاع زيادة بأكثر من 92% في حجم التداول اليومي إلى 43.25 مليون دولار.

من الناحية الفنية، ذكر المحلل الشهير World of Charts أن الاختراق الحاسم لـ QNT قد تم تأكيده، مما يمهد الطريق للتحرك فوق 130 دولارًا. بالنسبة للمتداولين، هذه الأخبار بالتأكيد موضوع ساخن، خاصة مع الدعم الأساسي القوي المتزايد من مشاريع العالم الحقيقي.

المصدر: World of Charts على X