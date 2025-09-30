البورصةDEX+
شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلة500Xمدخراتالأحداث
المزيد
سباق CZH
تقدم Quant شبكة QuantNet، وهي شبكة تسوية قابلة للبرمجة تربط بين البنوك التقليدية والعملات المشفرة والأصول المرمزة لتحقيق التشغيل البيني العالمي.]]>تقدم Quant شبكة QuantNet، وهي شبكة تسوية قابلة للبرمجة تربط بين البنوك التقليدية والعملات المشفرة والأصول المرمزة لتحقيق التشغيل البيني العالمي.]]>

كوانت تكشف عن QuantNet بينما تتطلع QNT إلى اختراق الحدود نحو 130 دولار

بواسطة: Crypto News Flash
2025/09/30 12:43
Quant
QNT$81.77-1.83%
  • أطلقت Quant شبكة QuantNet لربط البنوك التقليدية بالعملات المشفرة والأصول الرقمية من خلال شبكة تسوية قابلة للبرمجة.
  • اختارت UK Finance شركة Quant لتوفير البنية التحتية للودائع الإسترلينية المرمزة، بالشراكة مع البنوك الكبرى لاختبار حالات الاستخدام في العالم الحقيقي.

قدمت Quant تحديثًا مع إطلاق QuantNet. تم تصميم هذه الشبكة كحل لربط البنوك التقليدية بعالم الأصول الرقمية، بما في ذلك العملات المشفرة والترميز.

بدلاً من مطالبة البنوك بتفكيك الأنظمة القديمة، تعمل QuantNet كطبقة تنظيمية تسمح بتدفق النقود والأصول بسلاسة عبر المنصات. من العملات المستقرة والودائع المرمزة إلى العملات التقليدية، يمكن ربط كل شيء في آلية واحدة سلسة ومرنة.

من المثير للاهتمام أن QuantNet هي أكثر من مجرد مفهوم على الورق. يدعم النظام بالفعل وظائف معقدة مثل التسليم مقابل الدفع (DvP)، والتسوية الذرية، وحتى خيارات التراجع عن التداول إذا كانت هناك حاجة لإلغاء المعاملات.

هذا يقلل من المخاطر دون التضحية بالسرعة. بالنسبة للبنوك التي عانت تاريخياً من قيود البنية التحتية، فإن هذا يوفر بوضوح اختصارًا. لا حاجة لإعادة بناء الأنظمة؛ ما عليك سوى الاتصال بـ QuantNet ويتم تحقيق قابلية التشغيل البيني على الفور.

Quant تكتسب زخمًا في المملكة المتحدة وأوروبا

إطلاق QuantNet أكثر إثارة للاهتمام لأنه يتزامن مع قصتين إخباريتين كبيرتين من بضعة أيام مضت.

في 26 سبتمبر، أطلقت ستة بنوك بريطانية كبرى، بما في ذلك Barclays وHSBC وLloyds، رسميًا مشروع الجنيه الإسترليني المرمز في المملكة المتحدة. إنهم يستخدمون تقنية Quant لاختبار الإيداعات المرمزة، والمقرر أن تستمر حتى منتصف عام 2026.

إنهم لا يختبرون فقط عمليات نقل أسرع، ولكن أيضًا مكافحة الاحتيال المحتمل واستكشاف كيفية برمجة الأموال للرهون العقارية ومعاملات الأصول الرقمية. تخيل إذا تمكن العملاء في المستقبل من إكمال معاملات الإسكان أو الاستثمار بنقرة واحدة فقط من خلال الترميز.

من ناحية أخرى، الأخبار من أوروبا مهمة بنفس القدر. أكد البنك المركزي الأوروبي أن Quant هي مساهم رئيسي في المرحلة الأولى من مشروع اليورو الرقمي. سيكون التركيز الأولي على المدفوعات المشروطة - نوع من الضمان الحديث - التي يمكن استخدامها للمعاملات عبر الحدود.

من المقرر إجراء تجارب متعددة البلدان في عام 2026. مع دخول Quant في مشروع بهذا الحجم، أصبح من الواضح بشكل متزايد أنهم ليسوا مجرد لاعب صغير يركب موجة الضجيج المسبق.

السوق يشهد ارتفاعًا قويًا مع تأكيد تقني

ليس ذلك فحسب، بل تفاعل السوق على الفور. ارتفع سعر توكن QNT بنسبة 3.92% خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إلى 105.49 دولار. رافق هذا الارتفاع زيادة بأكثر من 92% في حجم التداول اليومي إلى 43.25 مليون دولار.

من الناحية الفنية، ذكر المحلل الشهير World of Charts أن الاختراق الحاسم لـ QNT قد تم تأكيده، مما يمهد الطريق للتحرك فوق 130 دولارًا. بالنسبة للمتداولين، هذه الأخبار بالتأكيد موضوع ساخن، خاصة مع الدعم الأساسي القوي المتزايد من مشاريع العالم الحقيقي.

المصدر: World of Charts على X
إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

قد يعجبك أيضاً

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

ملخص: انخفض سهم MSTR بنسبة 60% من أعلى مستوياته على الإطلاق، ويتم تداوله حالياً بسعر 224.20 دولار للسهم. يرتبط انخفاض سهم MSTR مباشرة بانخفاض سعر البيتكوين الأخير بأكثر من 10%. يقترب مؤشر mNAV الاستراتيجي من 1.0، مما قد يدفع الشركة لبيع البيتكوين لإعادة شراء الأسهم. إجمالي حيازات MSTR من البيتكوين [...] ظهر المنشور "انزلاق سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة" لأول مرة على CoinCentral.
Moonveil
MORE$0.00394+1.57%
1
1$0.01963-14.31%
EPNS
PUSH$0.0169+8.75%
مشاركة
Coincentral2025/11/13 04:50
مؤشر العملات البديلة يشير إلى انتعاش مبكر: هل الارتفاع القادم قريب؟

مؤشر العملات البديلة يشير إلى انتعاش مبكر: هل الارتفاع القادم قريب؟

تظهر البيانات الجديدة استقرار المضاربة على العملات البديلة رغم انخفاض سعر البيتكوين، مما يشير إلى علامات مبكرة لإعادة دخول المخاطرة ودورة أكثر نضجًا للعملات البديلة في المستقبل. على الرغم من انخفاض البيتكوين (BTC) بنسبة 10% في أكتوبر، ظل مؤشر المضاربة على العملات البديلة من Capriole Investments مستقرًا عند حوالي 25%، مما يشير إلى أن النشاط المضاربي في سوق العملات البديلة يحافظ على استقراره بدلاً من الانهيار مع BTC. قد يشير هذا الاستقرار النسبي إلى مرحلة مبكرة من إعادة الدخول بين المشاركين في السوق، حيث يقوم المستثمرون بالتناوب بشكل انتقائي إلى أصول الكريبتو ذات المخاطر الأعلى على الرغم من الحذر الاقتصادي الكلي. النقاط الرئيسية: تظل المضاربة على العملات البديلة مستقرة رغم تراجع البيتكوين في أكتوبر إلى 100,000 دولار. اقرأ المزيد
Index Cooperative
INDEX$0.815-3.43%
Moonveil
MORE$0.00394+1.57%
Bitcoin
BTC$101,849.3-1.07%
مشاركة
Coinstats2025/11/13 04:22
تجمع THORWallet بين حساب البنك السويسري وميزات التمويل اللامركزي في محفظة العملات المشفرة

تجمع THORWallet بين حساب البنك السويسري وميزات التمويل اللامركزي في محفظة العملات المشفرة

تجمع THORWallet بين أمان البنوك السويسرية وأدوات التمويل اللامركزي (DeFi) وإنفاق MasterCard في تطبيق واحد ذاتي الحفظ، مما يجعل الوصول إلى العملات الرقمية بسيطًا وآمنًا للجميع.
Lorenzo Protocol
BANK$0.07806-6.63%
DeFi
DEFI$0.001071+11.44%
Ambire Wallet
WALLET$0.01907-0.46%
مشاركة
Blockchainreporter2025/11/13 04:00

الأخبار الرائجة

المزيد

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

مؤشر العملات البديلة يشير إلى انتعاش مبكر: هل الارتفاع القادم قريب؟

تجمع THORWallet بين حساب البنك السويسري وميزات التمويل اللامركزي في محفظة العملات المشفرة

هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

الدولار الكندي ينخفض بشكل طفيف قبيل قرار سعر الفائدة لبنك كندا - سكوتيابنك

أسعار الكريبتو

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$101,917.67
$101,917.67$101,917.67

-0.31%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,419.75
$3,419.75$3,419.75

-0.24%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$153.62
$153.62$153.62

-1.34%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.3823
$2.3823$2.3823

+0.59%

mc_price_img_alt

KernelDAO

KERNEL

$0.11134
$0.11134$0.11134

+4.04%