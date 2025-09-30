البورصةDEX+
سهم شركة QMMM القابضة المحدودة ($QMMM): هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية توقف التداول بعد ارتفاع بنسبة 959% مدفوع بالتشفير

بواسطة: Coincentral
2025/09/30 17:42
MemeCore
M$2.45198+0.30%

ملخص سريع

  • ارتفع سهم QMMM بنسبة 959% في 14 جلسة قبل أن توقف هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية التداول.
  • استشهدت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بالتلاعب المحتمل من الترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
  • سيستمر التعليق حتى الساعة 11:59 مساءً بتوقيت الشرق الأمريكي في 10 أكتوبر.
  • أعلنت QMMM عن خزينة تشفير بقيمة 100 مليون دولار لبيتكوين والإيثريوم وسولانا.
  • شهدت شركات خزينة التشفير تقلبات حادة ورقابة تنظيمية.

تم تداول QMMM Holdings Ltd. (Nasdaq: QMMM) آخر مرة بسعر 119.40 دولار في 26 سبتمبر، حيث علقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تداولها في 29 سبتمبر.

QMMM Holdings Limited (QMMM)

جاء التوقف بعد ارتفاع أسهم الشركة بنسبة 959% في 14 جلسة تداول فقط، مدفوعة بإعلان جديد عن خزينة العملات المشفرة. وقال المنظم إن التوقف سيستمر حتى الساعة 11:59 مساءً بتوقيت الشرق الأمريكي في 10 أكتوبر.

مخاوف وسائل التواصل الاجتماعي ومخاطر التلاعب

أثارت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية مخاوف بشأن قيام "أشخاص مجهولين" بالترويج لسهم QMMM على وسائل التواصل الاجتماعي، وحث المستثمرين على شراء الأسهم دون الكشف عن هوياتهم أو توقيتهم. واقترحت الوكالة أن هذه الترويجات ربما تكون قد تسببت في تضخيم سعر السهم بشكل مصطنع. تسلط هذه الخطوة الضوء على تزايد قلق المنظمين بشأن الضجيج المسبق عبر الإنترنت الذي يؤدي إلى تقلبات شديدة في الشركات ذات رأس المال الصغير مع التحولات المتعلقة بالتشفير.

تحول QMMM الاستراتيجي نحو التشفير

في 9 سبتمبر، أعلنت QMMM أنها ستنشئ خزينة متنوعة للعملات المشفرة بقيمة 100 مليون دولار. تتضمن الخطة تخصيص رأس المال في بيتكوين والإيثريوم وسولانا، إلى جانب طموحات أوسع في البنية التحتية لـ Web3 واستحواذات الأسهم الرقمية. حول الإعلان مسار QMMM على الفور، مما أدى إلى ارتفاع أسهمها من 11 دولارًا إلى 207 دولارًا قبل التراجع بنحو 50% من الذروة.

دافع الرئيس التنفيذي بون كواي عن الاستراتيجية باعتبارها تحولًا مستقبليًا نحو البلوكتشين والذكاء الاصطناعي. ووصفها بأنها خطوة لـ "ربط الاقتصاد الرقمي بالتطبيقات الواقعية"، مؤكدًا على الالتزامات بالتوافق والشراكات وخلق قيمة مستدامة.

السياق الأوسع: خزائن التشفير تجذب الانتباه

الارتفاع الدراماتيكي لـ QMMM هو جزء من موجة أكبر من الشركات التي تعلن عن خزائن التشفير. هذا العام، سعت ما يقرب من 85 شركة عامة على مستوى العالم إلى اتباع استراتيجيات مماثلة، غالبًا باستخدام زيادات رأس المال لتراكم التوكنات. ومع ذلك، واجه العديد منها انخفاضات حادة بعد ارتفاعات قصيرة الأمد. على سبيل المثال، ارتفعت EightCo Holdings من 1.50 دولار إلى 45 دولارًا في جلسة واحدة، لتعود إلى 11 دولارًا في غضون أسابيع.

كما علقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أسهم Smart Digital Group حتى 10 أكتوبر، مستشهدة بمخاوف مماثلة من التلاعب. انهار سهم Smart Digital بنسبة 86% الأسبوع الماضي بعد الكشف عن مجموعة أصول التشفير الخاصة به.

تأثير الصناعة وحذر المستثمرين

غالبًا ما تكون نماذج خزينة التشفير مدفوعة بممولين بارزين مثل مايك نوفوغراتز ودان موريهيد وجوزيف لوبين. أدى تأثيرهم إلى تغذية دورة من تدفق راس المال واكتناز التوكنات، معززة في كثير من الأحيان بالقصص والضجيج المسبق. ومع ذلك، يتدخل المنظمون بشكل متزايد لحماية المستثمرين عندما تلتقي المضاربة بواقع السوق.

بالنسبة لـ QMMM، يعد التعليق بمثابة انتكاسة وتحذير. في حين أن طموحاتها في التشفير و Web3 لا تزال سليمة، فإن الحلقة تؤكد مخاطر التحولات المفاجئة التي تضخمها حالة الهوس بالتجزئة والترويج الرقمي. سيراقب المستثمرون عن كثب عندما يستأنف التداول بعد 10 أكتوبر لمعرفة ما إذا كانت QMMM يمكنها الحفاظ على المصداقية بعيدًا عن الضجيج المسبق.

 

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

