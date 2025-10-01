أكبر بنك في قطر يتبنى منصة البلوكتشين من جي بي مورغان للتحويلات بالدولار الأمريكي



تيموثي مورانو



تطور الخدمات المصرفية الرقمية في قطر يحقق قفزة كبيرة إلى الأمام

في خطوة رائدة تشير إلى التبني المتزايد للعملات المشفرة السائدة لتقنية البلوكشين في الخدمات المصرفية التقليدية، أعلن بنك قطر الوطني (QNB) عن تكامله مع منصة Onyx للبلوكشين التابعة لجي بي مورغان للمعاملات بالدولار الأمريكي عبر الحدود، ليصبح أول مؤسسة مالية في الشرق الأوسط تتبنى هذه التقنية على نطاق واسع.

تعد الشراكة الاستراتيجية، التي تقدر قيمتها بنحو 420 مليون دولار، بتقليل أوقات معالجة المدفوعات الدولية من المعيار الحالي البالغ 2-3 أيام عمل إلى أقل من 10 دقائق، مع خفض رسوم التحويل بشكل كبير لكل من البنك وعملائه.

تحويل البنية التحتية المصرفية الإقليمية

يأتي تنفيذ بنك قطر الوطني لحل البلوكشين من جي بي مورغان في وقت حاسم عندما تسعى المؤسسات المالية في الشرق الأوسط بنشاط إلى تحديث بنيتها التحتية للمدفوعات. يأتي قرار البنك بعد برنامج تجريبي ناجح استمر ستة أشهر عالج أكثر من 2.5 مليار دولار في المعاملات، محققًا انخفاضًا بنسبة 97٪ في وقت المعالجة وانخفاضًا مقدرًا بنسبة 35٪ في تكاليف التشغيل.

"لا يتعلق الأمر فقط بتبني تقنية جديدة - بل يتعلق بإعادة هيكلة أساسية لكيفية عمل المدفوعات عبر الحدود في المنطقة،" توضح سارة المحمود، رئيسة التحول الرقمي في بنك قطر الوطني. "نحن نتطلع إلى توفير سنوي محتمل قدره 150 مليون دولار في تكاليف التشغيل مع تحسين تجربة المستخدم لعملائنا بشكل كبير."

التأثير على المشهد المصرفي العالمي

تمثل هذه الخطوة تحولًا كبيرًا في نهج منطقة الخليج لابتكار التكنولوجيا المالية. اكتسبت منصة Onyx من جي بي مورغان، التي عالجت أكثر من 300 مليار دولار في المعاملات عالميًا منذ إطلاقها، جاذبية بين المؤسسات المالية الكبرى في جميع أنحاء العالم.

يؤكد مايكل ديفيدسون، الرئيس العالمي لحلول البلوكشين في جي بي مورغان، على الآثار الأوسع: "يمثل تكامل بنك قطر الوطني مع Onyx لحظة محورية في الخدمات المصرفية في الشرق الأوسط. نحن نشهد تأثير الدومينو حيث تقوم البنوك الإقليمية الكبرى الآن بتسريع جداولها الزمنية لاعتماد البلوكشين."

التنفيذ التقني وإجراءات الحماية

يتضمن التنفيذ تكاملًا متطورًا لأنظمة الدفع الحالية لبنك قطر الوطني مع البنية التحتية للبلوكشين من جي بي مورغان. استثمر البنك حوالي 75 مليون دولار في البنية التحتية التقنية وإجراءات الحماية لدعم النظام الجديد.

"تتضمن بنية أمان المنصة طبقات متعددة من التشفير وعقد التحقق، مما يجعل من المستحيل عمليًا اختراقها،" يلاحظ الدكتور روبرت تشين، المدير التقني في معهد تحليلات البلوكشين. "ما هو مثير للإعجاب بشكل خاص هو التكامل السلس مع أنظمة رسائل SWIFT الحالية، مما يضمن التوافق مع شبكات الخدمات المصرفية التقليدية."

الآثار المستقبلية والتوسع الإقليمي

يخطط بنك قطر الوطني لتوسيع خدمات الدفع القائمة على البلوكشين إلى فروعه في 31 دولة بحلول الربع الثاني من عام 2026، مما قد يؤدي إلى تحويل ممرات الدفع في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يتوقع البنك أنه بحلول عام 2027، سيتم معالجة حوالي 60٪ من معاملاته بالدولار الأمريكي من خلال منصة البلوكشين.

من المتوقع أن يحفز التنفيذ الناجح عمليات تبني مماثلة في جميع أنحاء المنطقة، حيث تجري بالفعل عدة بنوك كبرى في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت مناقشات مع مزودي حلول البلوكشين.

استجابة السوق وتوقعات الصناعة

قوبل الإعلان بموافقة قوية من السوق، حيث ارتفعت أسهم بنك قطر الوطني بنسبة 4.2٪ بعد الأخبار. أظهر القطاع المصرفي في منطقة الخليج اهتمامًا متزايدًا بتقنية البلوكشين، ومن المتوقع أن تصل الاستثمارات في حلول التكنولوجيا المالية إلى 3.2 مليار دولار بحلول نهاية عام 2025.

مع استمرار الخدمات المصرفية التقليدية في تبني تقنية البلوكشين، تعد شراكة بنك قطر الوطني مع جي بي مورغان بمثابة معيار للتنفيذ المستقبلي، مما قد يعيد تشكيل منظر طبيعي للخدمات المصرفية الدولية في الشرق الأوسط وخارجه.

مصدر الصورة: Shutterstock



