أكبر بنك قطري ينضم إلى شبكة مدفوعات البلوكشين الخاصة بجيه بي مورغان

البورصةDEX+
شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلة500Xمدخراتالأحداث
المزيد
سباق CZH
ظهر المنشور "أكبر بنك في قطر ينضم إلى شبكة مدفوعات البلوكشين الخاصة بـ JPMorgan" على BitcoinEthereumNews.com. بدأ بنك قطر الوطني (QNB) استخدام منصة مدفوعات Kinexys التابعة لـ JPMorgan للتدفقات المؤسسية بالدولار الأمريكي، مما يوفر المعالجة على السلسلة للعملاء في البلاد. وفقًا لـ JPMorgan، تم تفعيل هذه الخطوة في مارس 2025. QNB يتبنى Kinexys لتدفقات الدولار الأمريكي استنادًا إلى التقارير، سيتمكن المقرض الدوحي الآن من تحريك مدفوعات الدولار الأمريكي على مدار الساعة، مما يزيل قيود ساعات العمل المعتادة التي تؤخر التحويلات. يعمل النظام 7×24 ويمكنه تسوية بعض التحويلات في دقيقتين فقط، وهو مستوى سرعة تقول البنوك إنه يقصر ما كان يستغرق أيامًا. بالنسبة لـ JP Morgan، يتم طرح Kinexys (الوحدة التي نشأت من عملها السابق في البلوكشين) على نطاق أوسع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. QNB، أحد أكبر المؤسسات المالية في الشرق الأوسط، انتقل إلى منصة البلوكشين الخاصة بـ JPMorgan لمدفوعات الشركات بالدولار الأمريكي التي يعالجها بنكه في قطر https://t.co/lixFy7R2Qb — Bloomberg (@business) 29 سبتمبر، 2025 يقول البنك إن ثمانية من أكبر المقرضين في المنطقة يستخدمون المنصة الآن، ومن بينهم بنك قطر الوطني والبنك الأهلي السعودي. يتم تأطير هذا الاعتماد الأوسع كجهد لتوفير خيارات دفع أسرع وقابلة للبرمجة لخزائن الشركات عبر الممرات التي كانت تعاني سابقًا من الاحتكاك في التوقيت وقلة السيولة. من أيام إلى دقائق: #بنك_قطر_الوطني يتبنى #بلوكشين #JPMorgan لمدفوعات #الدولار الأسرع بنك قطر الوطني هو الأول في البلاد الذي يتبنى شبكة #Kinexys البلوكشين التابعة لـ JPMorgan لـ #مدفوعات_الشركات بالدولار الأمريكي. تتيح هذه الخطوة التسوية على مدار 24/7 في... pic.twitter.com/43MitrFbQ8 — Unlock Blockchain (@unlockbc) 29 سبتمبر، 2025 ماذا يعني هذا للعملاء كشفت التقارير أن العملاء يمكنهم توقع مشاكل أقل في التسوية ورؤية أوضح للأموال أثناء تنقلها بين الحسابات. يمكن للبنوك على Kinexys إنشاء تدفقات دفع "قابلة للبرمجة" — على سبيل المثال، المدفوعات التي تُفعل فقط بعد استيفاء شرط معين —...ظهر المنشور "أكبر بنك في قطر ينضم إلى شبكة مدفوعات البلوكشين الخاصة بـ JPMorgan" على BitcoinEthereumNews.com. بدأ بنك قطر الوطني (QNB) استخدام منصة مدفوعات Kinexys التابعة لـ JPMorgan للتدفقات المؤسسية بالدولار الأمريكي، مما يوفر المعالجة على السلسلة للعملاء في البلاد. وفقًا لـ JPMorgan، تم تفعيل هذه الخطوة في مارس 2025. QNB يتبنى Kinexys لتدفقات الدولار الأمريكي استنادًا إلى التقارير، سيتمكن المقرض الدوحي الآن من تحريك مدفوعات الدولار الأمريكي على مدار الساعة، مما يزيل قيود ساعات العمل المعتادة التي تؤخر التحويلات. يعمل النظام 7×24 ويمكنه تسوية بعض التحويلات في دقيقتين فقط، وهو مستوى سرعة تقول البنوك إنه يقصر ما كان يستغرق أيامًا. بالنسبة لـ JP Morgan، يتم طرح Kinexys (الوحدة التي نشأت من عملها السابق في البلوكشين) على نطاق أوسع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. QNB، أحد أكبر المؤسسات المالية في الشرق الأوسط، انتقل إلى منصة البلوكشين الخاصة بـ JPMorgan لمدفوعات الشركات بالدولار الأمريكي التي يعالجها بنكه في قطر https://t.co/lixFy7R2Qb — Bloomberg (@business) 29 سبتمبر، 2025 يقول البنك إن ثمانية من أكبر المقرضين في المنطقة يستخدمون المنصة الآن، ومن بينهم بنك قطر الوطني والبنك الأهلي السعودي. يتم تأطير هذا الاعتماد الأوسع كجهد لتوفير خيارات دفع أسرع وقابلة للبرمجة لخزائن الشركات عبر الممرات التي كانت تعاني سابقًا من الاحتكاك في التوقيت وقلة السيولة. من أيام إلى دقائق: #بنك_قطر_الوطني يتبنى #بلوكشين #JPMorgan لمدفوعات #الدولار الأسرع بنك قطر الوطني هو الأول في البلاد الذي يتبنى شبكة #Kinexys البلوكشين التابعة لـ JPMorgan لـ #مدفوعات_الشركات بالدولار الأمريكي. تتيح هذه الخطوة التسوية على مدار 24/7 في... pic.twitter.com/43MitrFbQ8 — Unlock Blockchain (@unlockbc) 29 سبتمبر، 2025 ماذا يعني هذا للعملاء كشفت التقارير أن العملاء يمكنهم توقع مشاكل أقل في التسوية ورؤية أوضح للأموال أثناء تنقلها بين الحسابات. يمكن للبنوك على Kinexys إنشاء تدفقات دفع "قابلة للبرمجة" — على سبيل المثال، المدفوعات التي تُفعل فقط بعد استيفاء شرط معين —...

أكبر بنك قطري ينضم إلى شبكة مدفوعات البلوكشين الخاصة بجيه بي مورغان

بواسطة: BitcoinEthereumNews
2025/10/01 04:43
Lorenzo Protocol
BANK$0.07869-6.16%
COM
COM$0.005468-7.79%
Movement
MOVE$0.0571-4.27%
SecondLive
LIVE$0.000551-57.02%
Nowchain
NOW$0.00232+0.43%

بدأ بنك قطر الوطني (QNB) استخدام منصة مدفوعات Kinexys من JPMorgan لتدفقات الشركات بالدولار الأمريكي، مما يوفر المعالجة على السلسلة للعملاء في البلاد. وفقًا لـ JPMorgan، تم تفعيل هذه الخطوة في مارس 2025.

QNB يتبنى Kinexys لتدفقات الدولار الأمريكي

استنادًا إلى التقارير، سيتمكن المقرض الدوحي الآن من نقل مدفوعات الدولار الأمريكي على مدار الساعة، مما يزيل قيود ساعات العمل المعتادة التي تؤخر التحويلات.

يعمل النظام 7×24 ويمكنه تسوية بعض التحويلات في دقيقتين فقط، وهو مستوى سرعة تقول البنوك إنه يقصر ما كان يستغرق أيامًا سابقًا.

 

بالنسبة لـ JP Morgan، يتم طرح Kinexys (الوحدة التي نشأت من عملها السابق في البلوكتشين) على نطاق أوسع في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يقول البنك إن ثمانية من أكبر المقرضين في المنطقة يستخدمون المنصة الآن، ومن بينهم بنك قطر الوطني والبنك الأهلي السعودي.

يتم تأطير هذا الاعتماد الأوسع كجهد لمنح خزائن الشركات خيارات دفع أسرع وقابلة للبرمجة عبر الممرات التي كانت تعاني سابقًا من الاحتكاك في التوقيت وقلة السيولة.

ماذا يعني هذا للعملاء

كشفت التقارير أن العملاء يمكنهم توقع صداع أقل في التسوية ورؤية أوضح للأموال أثناء تنقلها بين الحسابات.

يمكن للبنوك على Kinexys إنشاء تدفقات الدفع "القابلة للبرمجة" - على سبيل المثال، المدفوعات التي يتم تشغيلها فقط بعد استيفاء شرط معين - مما يمكن أن يقصر الخطوات اليدوية في عمليات التجارة والخزينة.

تدعي المنصة أيضًا الحفاظ على مبالغ الدفع الكاملة حتى تصل إلى المستفيدين، مما يقلل من فرصة الخصومات غير المتوقعة.


الزخم في المنطقة

يأتي إعلان QNB بعد خطوات مماثلة من مؤسسات أخرى في وقت سابق من هذا العام استخدمت Kinexys لتوسيع مقاصة الدولار في أي وقت.

في مارس 2025، على سبيل المثال، بدأ بنك Axis الهندي في تقديم مقاصة الدولار الأمريكي على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع مع JPMorgan - وهي علامة على أن البنوك في أسواق مختلفة تختبر نفس القدرة للعملاء من الشركات.

في حين أن مكاسب السرعة واضحة في المواد الترويجية والتغطية الصحفية، لا تزال العديد من التفاصيل التشغيلية ضئيلة في الإفصاحات العامة.

على الرغم من ذلك، تسلط خطوة QNB في Kinexys الضوء على تحول في الخدمات المصرفية الإقليمية، حيث ينضم أكبر بنك في قطر إلى شبكة الدفع بالبلوكتشين من JPMorgan.

الصورة المميزة من Coin-M، الرسم البياني من TradingView

المصدر: https://www.newsbtc.com/news/qatars-biggest-bank-joins-jpmorgans-blockchain-payment-network/

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

قد يعجبك أيضاً

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

ملخص: انخفض سهم MSTR بنسبة 60% من أعلى مستوياته على الإطلاق، ويتم تداوله حالياً بسعر 224.20 دولار للسهم. يرتبط انخفاض سهم MSTR مباشرة بانخفاض سعر البيتكوين الأخير بأكثر من 10%. يقترب مؤشر mNAV الاستراتيجي من 1.0، مما قد يدفع الشركة لبيع البيتكوين لإعادة شراء الأسهم. إجمالي حيازات MSTR من البيتكوين [...] ظهر المنشور "انزلاق سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة" لأول مرة على CoinCentral.
Moonveil
MORE$0.00394+1.57%
1
1$0.01963-14.31%
EPNS
PUSH$0.0169+8.75%
مشاركة
Coincentral2025/11/13 04:50
مؤشر العملات البديلة يشير إلى انتعاش مبكر: هل الارتفاع القادم قريب؟

مؤشر العملات البديلة يشير إلى انتعاش مبكر: هل الارتفاع القادم قريب؟

تظهر البيانات الجديدة استقرار المضاربة على العملات البديلة رغم انخفاض سعر البيتكوين، مما يشير إلى علامات مبكرة لإعادة دخول المخاطرة ودورة أكثر نضجًا للعملات البديلة في المستقبل. على الرغم من انخفاض البيتكوين (BTC) بنسبة 10% في أكتوبر، ظل مؤشر المضاربة على العملات البديلة من Capriole Investments مستقرًا عند حوالي 25%، مما يشير إلى أن النشاط المضاربي في سوق العملات البديلة يحافظ على استقراره بدلاً من الانهيار مع BTC. قد يشير هذا الاستقرار النسبي إلى مرحلة مبكرة من إعادة الدخول بين المشاركين في السوق، حيث يقوم المستثمرون بالتناوب بشكل انتقائي إلى أصول الكريبتو ذات المخاطر الأعلى على الرغم من الحذر الاقتصادي الكلي. النقاط الرئيسية: تظل المضاربة على العملات البديلة مستقرة رغم تراجع البيتكوين في أكتوبر إلى 100,000 دولار. اقرأ المزيد
Index Cooperative
INDEX$0.815-3.43%
Moonveil
MORE$0.00394+1.57%
Bitcoin
BTC$101,849.3-1.07%
مشاركة
Coinstats2025/11/13 04:22
تجمع THORWallet بين حساب البنك السويسري وميزات التمويل اللامركزي في محفظة العملات المشفرة

تجمع THORWallet بين حساب البنك السويسري وميزات التمويل اللامركزي في محفظة العملات المشفرة

تجمع THORWallet بين أمان البنوك السويسرية وأدوات التمويل اللامركزي (DeFi) وإنفاق MasterCard في تطبيق واحد ذاتي الحفظ، مما يجعل الوصول إلى العملات الرقمية بسيطًا وآمنًا للجميع.
Lorenzo Protocol
BANK$0.07806-6.63%
DeFi
DEFI$0.001071+11.44%
Ambire Wallet
WALLET$0.01907-0.46%
مشاركة
Blockchainreporter2025/11/13 04:00

الأخبار الرائجة

المزيد

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

مؤشر العملات البديلة يشير إلى انتعاش مبكر: هل الارتفاع القادم قريب؟

تجمع THORWallet بين حساب البنك السويسري وميزات التمويل اللامركزي في محفظة العملات المشفرة

هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

الدولار الكندي ينخفض بشكل طفيف قبيل قرار سعر الفائدة لبنك كندا - سكوتيابنك

أسعار الكريبتو

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$101,859.68
$101,859.68$101,859.68

-0.37%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,417.01
$3,417.01$3,417.01

-0.32%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$153.54
$153.54$153.54

-1.39%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.3817
$2.3817$2.3817

+0.57%

mc_price_img_alt

KernelDAO

KERNEL

$0.11150
$0.11150$0.11150

+4.19%