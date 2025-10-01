أكبر بنك قطري ينضم إلى شبكة مدفوعات البلوكشين الخاصة بجيه بي مورغان

بدأ بنك قطر الوطني (QNB) استخدام منصة مدفوعات Kinexys من JPMorgan لتدفقات الشركات بالدولار الأمريكي، مما يوفر المعالجة على السلسلة للعملاء في البلاد. وفقًا لـ JPMorgan، تم تفعيل هذه الخطوة في مارس 2025.

QNB يتبنى Kinexys لتدفقات الدولار الأمريكي

استنادًا إلى التقارير، سيتمكن المقرض الدوحي الآن من نقل مدفوعات الدولار الأمريكي على مدار الساعة، مما يزيل قيود ساعات العمل المعتادة التي تؤخر التحويلات.

يعمل النظام 7×24 ويمكنه تسوية بعض التحويلات في دقيقتين فقط، وهو مستوى سرعة تقول البنوك إنه يقصر ما كان يستغرق أيامًا سابقًا.

بالنسبة لـ JP Morgan، يتم طرح Kinexys (الوحدة التي نشأت من عملها السابق في البلوكتشين) على نطاق أوسع في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يقول البنك إن ثمانية من أكبر المقرضين في المنطقة يستخدمون المنصة الآن، ومن بينهم بنك قطر الوطني والبنك الأهلي السعودي.

يتم تأطير هذا الاعتماد الأوسع كجهد لمنح خزائن الشركات خيارات دفع أسرع وقابلة للبرمجة عبر الممرات التي كانت تعاني سابقًا من الاحتكاك في التوقيت وقلة السيولة.

ماذا يعني هذا للعملاء

كشفت التقارير أن العملاء يمكنهم توقع صداع أقل في التسوية ورؤية أوضح للأموال أثناء تنقلها بين الحسابات.

يمكن للبنوك على Kinexys إنشاء تدفقات الدفع "القابلة للبرمجة" - على سبيل المثال، المدفوعات التي يتم تشغيلها فقط بعد استيفاء شرط معين - مما يمكن أن يقصر الخطوات اليدوية في عمليات التجارة والخزينة.

تدعي المنصة أيضًا الحفاظ على مبالغ الدفع الكاملة حتى تصل إلى المستفيدين، مما يقلل من فرصة الخصومات غير المتوقعة.



الزخم في المنطقة

يأتي إعلان QNB بعد خطوات مماثلة من مؤسسات أخرى في وقت سابق من هذا العام استخدمت Kinexys لتوسيع مقاصة الدولار في أي وقت.

في مارس 2025، على سبيل المثال، بدأ بنك Axis الهندي في تقديم مقاصة الدولار الأمريكي على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع مع JPMorgan - وهي علامة على أن البنوك في أسواق مختلفة تختبر نفس القدرة للعملاء من الشركات.

في حين أن مكاسب السرعة واضحة في المواد الترويجية والتغطية الصحفية، لا تزال العديد من التفاصيل التشغيلية ضئيلة في الإفصاحات العامة.

على الرغم من ذلك، تسلط خطوة QNB في Kinexys الضوء على تحول في الخدمات المصرفية الإقليمية، حيث ينضم أكبر بنك في قطر إلى شبكة الدفع بالبلوكتشين من JPMorgan.

الصورة المميزة من Coin-M، الرسم البياني من TradingView

المصدر: https://www.newsbtc.com/news/qatars-biggest-bank-joins-jpmorgans-blockchain-payment-network/