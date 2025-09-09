استطلاعات الرأي حول تقييمات المحكمة العليا وسلطتها

ستبدأ المحكمة العليا فترة جديدة في غضون شهر مواجهة مجموعة من القضايا البارزة، العديد منها يتعلق بإدارة ترامب، بالإضافة إلى المضاربة حول التقاعد المحتمل لعدة قضاة. بالإضافة إلى ذلك، سيقدم إصدار كتاب القاضية إيمي كوني باريت "الاستماع إلى القانون" رؤى حول نهجها في الحكم على القضايا المستقبلية وآرائها حول المحكمة الحالية.

عند مراجعة استطلاعات الرأي، من المغري وصف المحكمة بأنها مؤسسة أخرى تواجه عجزًا خطيرًا في ثقة الجمهور بسبب الأحكام العامة الحزبية. لكن هناك المزيد في القصة.

دعونا نتراجع خطوة أولاً للنظر في الاتجاهات الرئيسية حول المحكمة. كانت غالوب تطرح سؤالها حول الثقة في المحكمة في عام 1973 وسؤالًا آخر حول الموافقة على المحكمة في عام 2000. وقد سأل مركز بيو للأبحاث الناس عما إذا كان لديهم رأي إيجابي أو سلبي منذ عام 1987، مع تغيير في المنهجية في عام 2019. وقد سألت فوكس نيوز الناخبين المسجلين سؤالًا عن الموافقة على المحكمة منذ عام 2006. وبدأت كلية الحقوق بجامعة ماركيت استطلاعاتها حول المحكمة في عام 2019.

في يوليو، وجدت غالوب أن 39% فقط وافقوا على طريقة تعامل المحكمة مع عملها، وهو أدنى تقييم بنقطة واحدة في ربع قرن. في سؤال بيو عن التفضيل من أغسطس، كانت نسبة 48% إيجابية. وهذا قريب من أدنى مستوى في ثلاثة عقود. في استطلاع فوكس في يوليو 2025، وافق 47% من الناخبين المسجلين على العمل الذي كانت تقوم به المحكمة، وهو ارتفاع من استطلاعاتها الأخيرة. وفي أحدث استطلاع لماركيت من يوليو 2025، وافق 49%. وبخطوط عريضة إذن، فإن وجهات النظر حول المحكمة، مثل وجهات النظر حول العديد من المؤسسات المركزية الأخرى، أظهرت تآكلًا كبيرًا.

تساعد الاختلافات الحزبية الحادة في دفع التراجع. في الماضي، كان الديمقراطيون يفضلون المحكمة عندما كان حزبهم في السلطة، وكذلك الجمهوريون عندما كانوا يمسكون بزمام الحكومة. اليوم، الاختلافات الحزبية في بعض القرارات كبيرة بشكل استثنائي. قرار دوبس بشأن الإجهاض هو مثال واحد. وجد بيو أن هوة بفارق 45 نقطة تفصل بين الديمقراطيين (28%) والجمهوريين (73%) في التفضيل بعد قرار المحكمة.

من غير الواقعي على الأرجح توقع ارتفاع تصنيفات الموافقة على المحكمة في أي وقت قريب نظرًا لمكانتها الحالية في المعركة السياسية. لكن هناك نتائج استطلاعات أخرى توفر قدرًا صغيرًا من الثقة. تُظهر أسئلة ماركيت حول سلطة المحكمة أن الأغلبية أو ما يقرب من الأغلبية، وإن كانت بتركيبات حزبية مختلفة جدًا، تواصل دعم سلطة المحكمة والقيود المفروضة على السلطة الرئاسية. في الاستطلاع، على سبيل المثال، قال 82% من الجمهوريين و86% من الديمقراطيين إن الرئيس مطالب باتباع قرارات المحكمة عندما تحكم المحكمة ضده. وافق 65% من الجمهوريين و94% من الديمقراطيين على أن الرئيس ليس لديه السلطة لسن قوانين بمفرده عندما يفشل الكونغرس في التصرف. وقال 42% من الجمهوريين (و94% من الديمقراطيين) إن قيام المحاكم الفيدرالية بحظر بعض إجراءات إدارة ترامب مؤقتًا كان استخدامًا مناسبًا للسلطة القضائية.

وجدت ماركيت اتفاقًا من الحزبين على قرارات رئيسية حديثة وانقسامات حزبية على قرارات أخرى. كما تلاحظ ماركيت، "هذه الانقسامات عمومًا أصغر من تلك التي تُرى عادة للموافقة الرئاسية أو القضايا الحزبية الواضحة الأخرى." وافق 84% من الجمهوريين و68% من الديمقراطيين على تأييد المحكمة لقانون تكساس الذي يهدف إلى منع القاصرين من الوصول إلى المواد الجنسية على الإنترنت. وافق 53% من الجمهوريين و92% من الديمقراطيين على قرار المحكمة بأن أولئك الذين تسعى الإدارة إلى ترحيلهم يجب أن يحصلوا على العناية الواجبة. وافق 90% من الجمهوريين و52% من الديمقراطيين على قرار المحكمة العليا بتأييد قانون تينيسي الذي يحظر علاج المتحولين جنسيًا للشباب دون سن 18 عامًا. وافق 91% من الجمهوريين وأغلبية قوية من الديمقراطيين (48%) على قرار المحكمة في يونيو بالسماح لأولياء أمور أطفال المدارس الابتدائية بالانسحاب من فصول معينة لأسباب دينية. وافق 70% من الجمهوريين و47% من الديمقراطيين على قرار آخر في يونيو بشأن إعفاء ضريبي لجمعية خيرية كاثوليكية. على المستوى الوطني، حظيت جميع هذه القرارات بدعم الأغلبية. وافق 48% من الجمهوريين و94% من الديمقراطيين على قرار المحكمة لعام 2015 بشأن زواج المثليين.

في مقابلة نهاية الأسبوع الماضي، قالت القاضية باريت إنها تريد "أن يثق الناس في المحكمة". هذا طلب صعب مع التعليم المدني السيئ والانقسامات الحزبية الحادة حول القضايا الشائكة. لكن هناك أخبار جيدة وهي أنه في بعض المجالات المهمة، يفهم الديمقراطيون والجمهوريون الدور المناسب للمحكمة.